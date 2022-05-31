Криптобиржа WhiteBIT выкупила у Kalush хрустальный микрофон "Евровидения-2022" за $900 000: средства пойдут на помощь ВСУ

Крупнейшая криптовалютная биржа Европы WhiteBIT выкупила у победителя "Евровидения-2022" группы Kalush Orchestra награду песенного конкурса на благотворительном аукционе для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Хрустальный микрофон "Евровидение-2022" был продан за 900 тысяч долларов. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд шоумена и волонтера Сергея Притулы. На них планируется купить комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

"WhiteBIT благодарна мировому сообществу за поддержку нашей страны в это сложное время. Мы, как украинцы, хотим, чтобы западные партнеры знали: украинский бизнес и предприниматели также вкладывают все свои ресурсы для поддержания боеспособности наших мужественных воинов. Решение донативного аукциона, организованного Kalush Orchestra, было совершенно осознанным и взвешенным. Действительно, $900 тысяч даже за хрустальный микрофон — это очень много. Но $900 тыс для помощи ВСУ - это лишь небольшая часть от общего вклада всех украинцев в нашу общую победу", - подчеркнул СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

В конце марта компания WhiteBIT уже принимала участие в благотворительном аукционе по продаже золотой паралимпийской медали, которую завоевал украинский спортсмен Сергей Емельянов на Паралимпийских играх в Токио-2020. Криптобиржа выкупила медаль за 900 тыс. грн, которые были направлены на нужды украинских военных - укрепление брони, тепловизор и автомобиль.

В целом WhiteBIT вносит системные взносы в дело победы Украины уже более трех месяцев. С самого начала широкомасштабного вторжения криптобиржа пожертвовала $4 млн в помощь пострадавшим в результате войны украинцам.

"Несмотря на то, что из-за войны треть экономики Украины остановилась, предпринимательский дух украинского народа не сломать. Поэтому криптобиржа WhiteBIT не только продолжает свою работу, но создает новые рабочие места и расширяет свои горизонты по всему миру. Мы гордимся тем, что мы - украинцы и показываем пример смелости, мужества и упорства всему миру", - заявил Владимир Носов.

Также WhiteBIT усиленно сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины. Уже обеспечена комплексная организационная поддержка и помощь консульской службы Украины в странах, где криптобиржа имеет свои представительства. Кроме того, WhiteBIT помогает Антикризисному центру МИД и call-центру, который дает консультации украинским гражданам 24/7.

Справка: WhiteBIT – самая крупная криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в ТОП-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.