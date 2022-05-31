Надеемся, что шестой пакет санкций ЕС против РФ будет принят в ближайшее время, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на принятие Европейским Союзом шестого пакета санкций против Российской Федерации в ближайшее время.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил на брифинге с президентом Словакии.
"Обсудили необходимость усиления санкций против России. Мы едины во взглядах по этому вопросу. В ситуации, когда между пятым и шестым санкционными пакетами против РФ прошло более 50 дней, это не приемлемо. Но мы видим прогресс с утверждением шестого санкционного пакета. Надеемся, что он будет принят в ближайшее время", - отметил президент.
По его словам, ключевые ограничения против России должны принуждать ее к прекращению войны.
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І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
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Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."