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Надеемся, что шестой пакет санкций ЕС против РФ будет принят в ближайшее время, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на принятие Европейским Союзом шестого пакета санкций против Российской Федерации в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил на брифинге с президентом Словакии.

"Обсудили необходимость усиления санкций против России. Мы едины во взглядах по этому вопросу. В ситуации, когда между пятым и шестым санкционными пакетами против РФ прошло более 50 дней, это не приемлемо. Но мы видим прогресс с утверждением шестого санкционного пакета. Надеемся, что он будет принят в ближайшее время", - отметил президент.

По его словам, ключевые ограничения против России должны принуждать ее к прекращению войны.

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Топ комментарии
+8
А Порох в Роттердамі на з'їзді партії ЄНП пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
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31.05.2022 18:07
+8
Ось вам блискавична відповідь на те, як зелупа знищує своїми діями Україну! У вас ще будуть притензії чому нам не дають зброю?
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31.05.2022 18:08
+7
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31.05.2022 18:10
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тож і преза можна теж, бггг

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31.05.2022 18:00 Ответить
Закони для народа,на слуг закони не розповсюджуються!!)))
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31.05.2022 18:12 Ответить
ага, росте зелений драко, росте на піарній опарі... але гоп - і в окоп
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31.05.2022 18:20 Ответить
Орбан - *******. На місяць затримав такі важливі санкції.
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31.05.2022 18:03 Ответить
Українці вже не сподіваються що гниди,які здали Чонгар будуть покарані!!))
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31.05.2022 18:06 Ответить
чого це не сподіваються. дуже сподіваються. правда, оскільки винні зе і єрмак, то покарані вони будуть тільки через 2 роки, очевидно.
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31.05.2022 19:01 Ответить
А Порох в Роттердамі на з'їзді партії ЄНП пробиває нові неназвані санкції в сьомий пакет і замовляє восьмий!
І замовляє ПДЧ в НАТО на самміті в Мадриді. "незрозуміло, чому мій візит в Вільнюс на саммітт ПА НАТО був зірваний - ну то спробуйте без нас, ми будемо тільки раді".
Дивитись відео: https://www.youtube.com/watch?v=f_2fSHiUTu8

Читати текст в телеграм: Петро Порошенко
"Саміт Європейської народної партії, який зараз відбувається в Ротердамі, є історичним. Адже це перший саміт, який партія-лідер Європейського Союзу присвятив Україні. Усі без винятку пропозиції нашої команди потрапили в проект кінцевої резолюції. І щойно були підтверджені на комітеті, де працює наша команда. І я сподіваюся, що сьогодні вони будуть схвалені ЄНП на саміті.
Ми вже готуємо сьомий пакет санкцій, наша мета - зруйнувати використання росією нафти і газу як зброї."
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31.05.2022 18:07 Ответить
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31.05.2022 18:10 Ответить
Ось вам блискавична відповідь на те, як зелупа знищує своїми діями Україну! У вас ще будуть притензії чому нам не дають зброю?
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31.05.2022 18:08 Ответить
Ти б кращє сподівалося що виживеш після Перемоги...
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31.05.2022 18:08 Ответить
Вроде уже ухвалили . Мадяри і словаки до кінця року могут брать кацапську нафту.
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31.05.2022 18:08 Ответить
якщо нафтопровід буде справним
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31.05.2022 18:33 Ответить
Сподіваємось, що всіх козломордих запроданців на чолі з Єрмаком ти розженеш і нарешті займешся країною.
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31.05.2022 18:11 Ответить
Марна справа,він не сценарист,а лише лялька з гончір'я!!!))
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31.05.2022 18:17 Ответить
марно сподіваєшся. Він сам заявив :з єрмаком прийшов, з ним і піду"
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31.05.2022 18:22 Ответить
я от думаю, що йому ще в Омані сказали - виженеш Єрмака - уб'ємо. от він його і держить. і не вижене ніколи.
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31.05.2022 19:02 Ответить
Надейся и жди когда рак засвистит. Не забудь прийти к своей курве пожрать скумбрии по 8 грн. за кило.
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31.05.2022 21:35 Ответить
 
 