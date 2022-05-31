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Зеленский о деоккупации: "Мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что деоккупация украинских территорий не должна привести к гибели людей.

Об этом он заявил на брифинге с президентом Словакии, передает Цензор.НЕТ.

"На востоке нам сложно из-за того, что не хватает соответствующего количества оружия. Мы не привязываемся к датам деоккупации. Мы привязываемся к людям. Если те или иные шаги нашей операции по деоккупации того или иного региона будут связаны с десятками тысяч наших погибших людей, мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей, именно они деоккупируют территории.

Ибо эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете. Прежде всего, мы должны максимально думать о наших людях, которые способны дать отпор всем планам РФ", - подчеркнул президент.

"Там сосредоточено большое количество техники, вооруженных формирований, батальонов как Российской Федерации, так и предателей, являющихся коллаборантами из "ЛДНР". Они сосредоточили множество сил, чтобы выполнить тот или иной план РФ. О планах РФ, привязанных к символам и датам, мы много слышали... Нам все равно, какие планы у РФ... Наши планы ясны - мы все это будем деоккупировать", - заявил глава государства.

Также читайте: Надеемся, что шестой пакет санкций ЕС против РФ будет принят в ближайшее время, - Зеленский
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Топ комментарии
+56
СТАЛО ВІДОМО, ЩО УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ВІДМОВИЛАСЯ ВІД СТЯГНЕННЯ З РОСІЇ ЗА АНЕКСОВАНИЙ КРИМ - ЗЕРКАЛЬ
Дипломатка уточнила, що їй невідомі причини такої "щедрості" з боку української влади
6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на Київському безпековому форумі, пише видання "Букви".
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31.05.2022 18:38
+53
Знову хаотичний потік свідомості. "Землі без людей нам не нада!.." - це що? Почекаємо, доки всі в їдуть і дамо землям спокій? "Почекаємо на зброю... " - це взагалі цікаво. А якщо зброї не буде років 5-6, то виходить, що зєлєні це - приз. Бо і виборів не буде. А гуманітарки деякий час даватимуть. І знову про" наші люді". Нема там наших людей. Ті "наші", які звідтам - гірше кацапів і теж з автоматами. Бідна держава, коли у президента у голові березова каша і ватні тампони.
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31.05.2022 18:37
+48
Знову Голохвастого увімкнув.
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31.05.2022 18:34
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Страница 2 из 2
"Мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей" нУ... ЕСЛИ БЫ ТАКУЮ УТКУ ТЫ ДО СВОЕГО ОТКРОВЕНИЯ ПРО "НЕ ХОТЕЛИ ПАНИКИ" ЗВЕЗДАНУЛ БЫ... МОЖЕТ КТО И ПОВЕРИЛ Б...ЧЕЛОВЕКОЛЮБ ТЫ НАШ - ПОЛСТРАЫ УБИЛ.
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31.05.2022 21:43 Ответить
"Бо ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в приіоритеті. "
- якщо почекати ще трохи з деокупацією, то живих українців на окупованих територіях просто не залишиться. То, напевне, це і план "зєлєдєнта"?
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31.05.2022 21:43 Ответить
А щось про початок виготовлення своєї зброю й роботи оборонки 24/7 ???
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31.05.2022 22:02 Ответить
Всьому свій час,правильно говорить Зеленський.
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31.05.2022 22:47 Ответить
1 рубль,не более,за такой тупой высер
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01.06.2022 08:31 Ответить
Да, отдохни пока, в Оман сьезди, переставь мебель в доме. Не спеши что-то делать.
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31.05.2022 23:03 Ответить
передайте йому, що в нього дуже і дуже погано виходить 'зберігання людей', бо він ВЖЕ втратив декілька мільйонів людей за останні три місяці!!!
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31.05.2022 23:55 Ответить
Черговий пук довбой...ба.Цікава тема вилазить.Осінню 2019 Україна відказалась в судах ЄС від всіх позовів до роZZії по Криму!!!!!З чиєї подачі і how many це мурло получило від пуйла за це ???
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01.06.2022 05:34 Ответить
За то ему Ху.лище разрешилось в своё дупло заглянуть и обменяло пленных
таксистов на сепаров и кацапов.
Зеля сказал,что он их освободил.Обмен это не освобождение.
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01.06.2022 08:29 Ответить
Краще б стулив ти свою пельку
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01.06.2022 05:41 Ответить
Сколько суммарно живет на оккупированном юге, который зелох сдал без боя? Миллион-полтора? Неплохо так "сберёг". Сколько погибло в Мариуполе из-за того, что он сидел последний год сложа руки, зная что война будет? 20 тысяч! Да уж, опять сберёг так сберёг. Давно пора понять что он как Сталин и человеческие жизни ничего для него не значат.
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01.06.2022 05:45 Ответить
Бєняренигатпесиголовець вправно судиться тільки з Україною : і хто тепер скаже ,що у нього не було домовленності з кремлівською мафією про здачу Півдня і Сходу ...так-так ...починалось все з Оману...і боневтіку -нікуди і не втік би ,бо повинен був підписати капітуляцію....і зараз не передасть владу ТУРЧИНОВУ- бо він повинен передати овочу... кремлівська мафія і так оббирає Україну....та їм потрібен холокост українців і геноцид.... і що б їм ніхто не заважав сплюндрувати все українське...
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01.06.2022 06:33 Ответить
Он говорит "надо сохранить людей а не ввязываться в войну и надо ждать пока оккупант сам не уйдет " Зе- -великий стратег,шут и клоун и болван...
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01.06.2022 06:55 Ответить
Он ради халявы все сдаст,всех положит.
Сказал бы ему хоть 50% заплатить-сразу бы перестал чекаты
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01.06.2022 08:25 Ответить
Ну, вперед Наполеон. Если тебе надо.
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01.06.2022 10:04 Ответить
Если началась война, надо ВОЕВАТЬ, а не ждать вооружений, условий и т.д. Если Украина будет воевать, а значит освобождать захваченные врагом территории, то ей будут обязательно предоставлены все необходимые вооружения, условия и т.д., если же Украина будет чего-то "ждать", то она получит только "ограниченную" помощь. Такова реальность и ее надо принимать какой она есть. Когда в 2014г. была возможность быстро и практически без потерь взять Донецк и Луганск (Луганск был на 50% взят) и тем самым быстро завершить войну, руководство ВСУ тогда посчитало, что при этом будут "большие потери" и "пострадает мирное население". В результате мы получили 8 лет позиционной войны, а с 24.02.2022г. большую войну с РФ, когда почти полстраны разрушено, больше сотни тысяч убитых и раненных. И при этом сейчас снова, опять еще рассуждают о желании "предотвратить большие потери"!
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01.06.2022 14:39 Ответить
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