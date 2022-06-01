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Депутат Госдумы РФ Морозов предложил похитить министра обороны страны НАТО (обновлено). ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

госдума,олег,морозов

Депутат Госдумы от "Единой России", глава комитета РФ по контролю Олег Морозов предлагает похитить министра обороны одной из стран НАТО, когда тот будет ехать в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Морозов в ток-шоу на кремлевском телеканале "Россия-1" заявил, что, возможно, некий военный министр одной из стран НАТО сядет на поезд в Киев, чтобы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Но он бы не доехал. Очнулся бы где-нибудь в Москве", - добавил он.

"Вы имеете в виду, что мы бы его украли?" – спросила кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева. "Да, и тогда мы бы узнали, кто что заказал, кто за что конкретно отвечает", - ответил Морозов и пригрозил: "Все военные министры, которые едут в Киев, должны подумать о том, как это - проснуться в Москве".

Морозов является членом партии "Единая Россия" и депутат с 1993 года.

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Топ комментарии
+77
Треба домовлятися з терористами. Так, шановні європейці?
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31.05.2022 18:42
+77
Они там, на московии, реально все е.анутые ))). Поголовно ))).
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31.05.2022 18:44
+58
Рассуждения террористов-воров-подлецов
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31.05.2022 18:43
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Ну от навіщо це стадо озвірілих кацапських довбой@бів потрібне на Землі? 21 сторіччя. Дожилися.🤦
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01.06.2022 10:16 Ответить
Поголовно хворі на простатит йдуть воювати.
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01.06.2022 10:18 Ответить
"- для предводителя дворянства, министр обороны страны нато слишком мелкие масштабы!" (С)
https://www.youtube.com/watch?v=jw-yNoy6fq0
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01.06.2022 10:24 Ответить
маразм крепчает. похоже это более заразно и губительно, чем ковид - мозги теряются безвозвратно
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01.06.2022 10:25 Ответить
Фильмов насмотрелся, глупенький..
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01.06.2022 10:28 Ответить
Может превентивным ударом по тупой башке, этого лживого сатаниста.
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01.06.2022 10:31 Ответить
этого придурка морозова надо приберечь... а когда оно будет взято в плен - подкармливать селедочкой, жирненькой, солененькой... и не давать воды... что тогда этот говномет запоет...
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01.06.2022 10:33 Ответить
У морозова, как и у всех рашен чиновников, менструация в мозгах. То они Киев за 3 дня брали, то они одним движением брови всю Украину в ужас ввергали, как перед войной пел колобок соловьёв. Теперь министра обороны стран НАТО они крадут. Вобщем, всё запущено. И эта быдломасса делает погоду на информационно-политическом простанстве раши. вылечит этих ублюдков только полный разгром.
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01.06.2022 10:34 Ответить
**** не треснет? ***** укради.
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01.06.2022 10:36 Ответить
Украсть не украсть, а повторить *смоленскую катастрофу* с переговорщиками которые поедут к ***** в Стамбул или минск уверен что ***** всерьез думает.
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01.06.2022 10:36 Ответить
Демократический МИР, это не наша война, это НАША война.
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01.06.2022 10:36 Ответить
Сита Європа ще зовсім не усвідомила то це такі ті кацапи
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01.06.2022 10:38 Ответить
Московія, яка себе сама назвала у 1721 році росією, є країна-терорист. Хіба сказана мета посадовою особою викрасти міністра оборони однієї із країн НАТО не є тероризмом? Виганяйте всіх московитів і поганих і хороших з Європи, бо це міна сповільненої дії, яка колдись обов'язково колись вас підірве.
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01.06.2022 10:51 Ответить
*****...сь! иных слов нет
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01.06.2022 10:59 Ответить
Мороз перейшов з віскарика на брашку, мабуть ще не опохмелився, тому і верзе Бог знащо.
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01.06.2022 11:01 Ответить
Вопреки наветам гнусным,
Ничего я не курил,
Я - с рождения бесстрашный,
Жизнерадостный дебил (Морозов в соавторстве с Журавлевым).
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01.06.2022 11:06 Ответить
Тепер зрозуміло чому лаврошадь, тонами борошно колумбійську від ма Дури, на копростан везе! Мабудь у буфеті у держдупі, безкоштовно видають...
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01.06.2022 11:08 Ответить
Статья 126 УК России.
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01.06.2022 11:20 Ответить
Обговорювати рашизм як явище й різновид шовіністичного фашиського психозу тут не цікаво , бо це секрет полішенелям .

Є в мене бажання побазікати про практичне втілення цього шизоїдного "потоку притомності" ...

Судячи по поєтиці їх шпигунських можливостей , то в їх в кожному Абвері було по штандантерфюрері Штирліцу , а в кожнії польовій розвідці по Йогану Вайсу й Генріху Шварцкому ...
Але кіно закінчується й Тіхонов їде в тролейбусі в комуналку , а Любшин з Янковським й Басовим бухають за лаштунками театру . В реальному світі їх максимальне досягнення це обер-лейтенант обслуги люфтвафе ... якого арештували й розтріляли наци йще в 1942 році ...

В реаліях Українсько - Московської війни вони не мали можливості надійслати якогось попа РПЦ МП , що б той опитав би на Лук"янівскому ринку будь яку торговку сімками , що б вона їм розповіла б "секрет полішенеля" , який знає кожен житель Татарки й навкілля Шевченківського району , що "завод Артема" напроти Татарки й Лук"янівки не працює вже років 15 на тому місці .
Бо їх ****** "Ескандери санкції не бояться" виключно якщо на їх є в ***** гроші ... Й кожна ракете коштує в десять тисяч разів дешевше , ніж заплатити чиниці на цукерки з сусідньої Покровської монастриру й вона усе їм з"ясувала б .

А захопити потяг з іноземним міністром й його охоронцями під час вйни це така собі підліткова полюція ... не більше !!!
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01.06.2022 11:22 Ответить
То нехай спробують ,
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01.06.2022 11:38 Ответить
Ну і " зморозив" Морозов! Які бездумні пацюки сидять в рашистській Думі...
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01.06.2022 12:02 Ответить
конченые
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01.06.2022 12:27 Ответить
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01.06.2022 12:32 Ответить
А він сам,не бачить себе прокинувшимося десь під Харковом,у зоні бойових дій?
Мабуть ні,бо розуміє,що він як "невловимий Джоні".
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01.06.2022 14:50 Ответить
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