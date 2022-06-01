Депутат Госдумы РФ Морозов предложил похитить министра обороны страны НАТО (обновлено). ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Депутат Госдумы от "Единой России", глава комитета РФ по контролю Олег Морозов предлагает похитить министра обороны одной из стран НАТО, когда тот будет ехать в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Морозов в ток-шоу на кремлевском телеканале "Россия-1" заявил, что, возможно, некий военный министр одной из стран НАТО сядет на поезд в Киев, чтобы поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Но он бы не доехал. Очнулся бы где-нибудь в Москве", - добавил он.
"Вы имеете в виду, что мы бы его украли?" – спросила кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева. "Да, и тогда мы бы узнали, кто что заказал, кто за что конкретно отвечает", - ответил Морозов и пригрозил: "Все военные министры, которые едут в Киев, должны подумать о том, как это - проснуться в Москве".
Морозов является членом партии "Единая Россия" и депутат с 1993 года.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=jw-yNoy6fq0
Ничего я не курил,
Я - с рождения бесстрашный,
Жизнерадостный дебил (Морозов в соавторстве с Журавлевым).
Є в мене бажання побазікати про практичне втілення цього шизоїдного "потоку притомності" ...
Судячи по поєтиці їх шпигунських можливостей , то в їх в кожному Абвері було по штандантерфюрері Штирліцу , а в кожнії польовій розвідці по Йогану Вайсу й Генріху Шварцкому ...
Але кіно закінчується й Тіхонов їде в тролейбусі в комуналку , а Любшин з Янковським й Басовим бухають за лаштунками театру . В реальному світі їх максимальне досягнення це обер-лейтенант обслуги люфтвафе ... якого арештували й розтріляли наци йще в 1942 році ...
В реаліях Українсько - Московської війни вони не мали можливості надійслати якогось попа РПЦ МП , що б той опитав би на Лук"янівскому ринку будь яку торговку сімками , що б вона їм розповіла б "секрет полішенеля" , який знає кожен житель Татарки й навкілля Шевченківського району , що "завод Артема" напроти Татарки й Лук"янівки не працює вже років 15 на тому місці .
Бо їх ****** "Ескандери санкції не бояться" виключно якщо на їх є в ***** гроші ... Й кожна ракете коштує в десять тисяч разів дешевше , ніж заплатити чиниці на цукерки з сусідньої Покровської монастриру й вона усе їм з"ясувала б .
А захопити потяг з іноземним міністром й його охоронцями під час вйни це така собі підліткова полюція ... не більше !!!
Мабуть ні,бо розуміє,що він як "невловимий Джоні".