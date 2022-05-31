Почти все крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на вступление, - Драги
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Почти все крупные страны-участницы Европейского союза, кроме Италии, выступают против предоставления Украине статуса кандидата на поступление.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tgcom24.
В частности, премьер-министра Италии Марио Драги по итогам саммита лидеров ЕС спросили о перспективах Украины.
"Только мы за статус кандидата в ЕС для Киева. Против статуса кандидата для Украины в ЕС возражают почти все крупные страны. Я бы сказал все, кроме Италии", - отметил он.
По его словам, на сегодняшний день ситуация с предоставлением статуса неопределенна.
"Но дать быстрый путь для вступления Украины нужно. И мне кажется, что Еврокомиссия также согласна с этой точкой зрения", - добавил итальянский премьер.
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"Только мы за статус кандидата в ЕС в Киеве" -Отвечая на вопрос о возможном присвоении Украине статуса кандидата в ЕС уже на Европейском совете в июне, президент Совета заявил: "Против статуса кандидата в ЕС возражают практически все крупные государства ЕС, все они, кроме Италии. Статус кандидата не предвидится на данный момент из-за оппозиции этих стран, но представить быстрый путь для Украины да. И мне кажется, что Комиссия также d согласие" на эту перспективу.
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/consiglio-ue-draghi-italia-accontentata-sul-tetto-al-prezzo-del-gas_50893240-202202k.shtml
Йому Макрон телефоном, що "майже всі проти" наскабєєїв?
Все одно, Іспанія - за, Польща - за, навіть французське МЗС - за, плюс Драгі сам заявив, що Італія - за. Тож де він узяв "майже усі проти"?
Європейські лідери не можуть цього не помічати, але поважати право українського народу споживати лайно від зелених вони вимушені, правда приймати в ЄС вони точно не схочуть і вони мають на це повне право.
З іншого боку коли при владі сидить чмо як у їх же 95го пісні
"Мы же всех победили, вродь того
И на верх посадили мы своего
Ну, а свой своих, а свои своих
И имеем правительство никаких..." - хоча ні, ці зелені гади значно гірші.
То чи потрібна країна в ЄС з такими зеленими вошами, які буквально повинні отримувати вироки протягом 1-2 днів там ставати під стінку за державну зраду.
Может просто развивать страну строить современную экономику политику
Когда все это будет может и сами не захотим в ЕС как Великобритания
Мы вполне само достаточные люди вот только не везёт с ,,элитой ,,
Італія просто сама найкорумпованіша з великих європейських країн, тому й ставиться до нас з більшим "розумінням"
Буде прийнята заява з округлими приємними фразами про підтримку України щодо майбутнього членства в ЄС, запровадження реформ і європейських цінностей. Можливо, дадуть ще якусь фінансову допомогу, для самозаспокоєння. І все. Тіпа, працюйте далі.
ЄС, це добре. Але набагато важливіше, членство у НАТО! Тільки безпекові гарантії можуть дати поштовх розвитку економіки. Без гарантій безпеки в Україну ніхто вкладати гроші не буде.
Італійський «план миру» - це сумісний план Макрона, Шольца і Драґі. Це фактичний план капітуляції України, закріпити захоплення росією ще нових територій, не тільки Донбасу і Криму але і Херсонської й Запорізької областей. Другий пункт плану: Україна і росія починають переговори про спірні території. Тобто, тепер вже четверта частина України оголошується спірною територією. І природно, що на фоні таких переговорів не з руки буде відправляти великі партії зброї і навіть санкції підтримувати проти росії. Це сумісна акція путіна, Макрона, Шольца, Драґі і присталого до них дрібного жуліка Орбана примусити Україну до фактичної капітуляції.
Але Слава Богу, що в України є тверді союзники - це Великобританія США і Польща.
Німеччина і Франція не зацікавлені а перемозі України, вони не зацікавлені в поразці путіна, тому що після перемоги України, як після кожної світової війни відбуваються зміни структури міжнародних стосунків і ці нові структури визначають держави-переможці. І Франція і Німеччина у випадку перемоги України катастрофічно втрачають своє геополітичне значення. Франція грає у гру «велич Франції» - ця велич полягає в тому, що вона протистоїть американцям і заграє з москвою, вона грає роль троянського коня москви в таборі Заходу, а фактично виконує волю кремля. У Німеччини економічні амбіції, вона існує як привілейований економічний партнер москви і має величезні економічні дивіденди не тільки держави, а й еліти, згадайте канцлера шредера. Шредер - це верхівка айсбергу в цьому німецькому корумпованому політичному класі.
Андрій Піонтковський
https://www.youtube.com/watch?v=lpF2GvLxU3g
На момент нападу на Боснію й Косово ніхто не визнавав тоді ці країни . В першу чергу агресор .
Агресор не визнавав сам розпад Югославії й перші 5 років не називав себе Сербією !
Ну, не здатні вони!
Причин багато, перелічувати їх... ну як перелічувати, скільки то потрібно буде часу - якщо вже сьогодні був черговий крупний зашквар: позаконституційне звільнення з посади чинної омбудсменші... Кому така сваволя потрібна в ЄС?
народи в цих країнах - ЗА!
в єс точно демократія?
що Українці на роботу приїдуть в єс?
так уже ж 4 млн приїхало. чого вже боятися?