Денисова обжалует в суде свое увольнение с должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Людмила Денисова, которая решением парламента была уволена с должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека во вторник, планирует обжаловать свое увольнение в суде.

"Сегодня последний день моего пребывания в должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека… Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я обжалую в суде", - написала Денисова в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего Уполномоченного по правам человека. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата на пленарном заседании во вторник.

Верховная Рада назначила Денисову Уполномоченным по правам человека 15 марта 2018 года.

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