Германия предоставит Греции БМП, чтобы Афины могли отправить в Украину оружие советского образца, - Шольц
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставит боевые машины пехоты (БМП) в Грецию, чтобы правительство в Афинах могло передать Украине оружие советского образца.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы предоставим Греции немецкие боевые машины пехоты", - сказал канцлер журналистам после двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, добавив, что он заключил соглашение с премьер-министром Греции.
Шольц не сообщил, какие именно БМП Берлин передаст Греции и какое оружие Афины передадут Киеву.
"Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение", – сказал он.
Топ комментарии
+28 botoks
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+21 Maxim Ak-Murza
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+20 Paul Foxen
показать весь комментарий31.05.2022 19:31
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******* БМП Пума або навіть Лінкс греки не потягнуть по грошах
Джерело: https://censor.net/ua/n3345108
"Шо, таки долг не врегнул?!"
"Да нет, в хогошем смысле!"
Вопрос же не в ориентации...
- Мсье Макрон прокомпосируйте, пожалуйста, талончик.
- У меня руки заняты, вот Шольц стоит, он передаст.
- Майн Гот!, ты сам передаст, папа твой - передаст, и дети твои вырастут
передастами!
Его партия и так уже продула вщент на двух очень важных выборах. В традиционно красной федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, той самой, которая ещё поколение назад была со своей Рурской областью немецким Донбассом, СПДГ потеряла 8% голосов в проценах и 60% в абсолютном выражении. Так что Шольц сейчас
Польща передала танки, бо США Абрамси пообіцяла. Так само з літаками.
Нададуть так, як танки Польші?
Мото ресурс уже почти выработан на учениях
,,, делают благое дело ,,избавятся от метлома за деньги
Себе закажут современные
Но теперь главное в дороге не обосраться, как обычно происходит с поставками Германии.
Будуть їздити, стріляти і захищати мотопіхоту.
Норм ...
Бо обіцянки Німеччини ми вже чуємо два місяці. А постачань немає. Де хоча б обіцяні Бербок 7 САУ PzH2000?
нах вони там в греції взагалі, туристів катати
Надо Зеленскому напрямую обратиться к немцам, и выкинуть Шольца из политикума