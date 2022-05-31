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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Еврокомиссия (1317) членство в ЕС (775)

Еврокомиссия даст заключение о заявке Украины о вступлении в ЕС 15 июня

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

єс,євросоюз

Еврокомиссия даст заключение о заявке Украины на получение статуса кандидата в ЕС 15 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Франции Катрин Колонны во время совместного брифинга с польским коллегой Збигневом Рау.

"Мы ожидаем заключений Еврокомиссии по этому вопросу (заявки Украины на получение статуса кандидата - ред.), пока они нам не известны, они будут даны 15 июня", - заявила она.

Также глава французского дипломатического ведомства рассказала, что вопрос о месте Украины в европейской семье будет обсужден во время заседания Совета Европы 23-24 июня. Также там будет рассмотрена заявка Украины.

Читайте: Почти все крупные страны ЕС против предоставления Украине статуса кандидата на вступление, - Драги
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може, дасть; а може, і ні.
Якщо дасть позитивний висновок - то тільки кандидатом, з розрахунку, що ця Зеко/***** зелених слуг уродів з головною ОПою ЄрЗе еа чолі України в Євросоюз не пролізе. Он, Ердоган і вся Туреччина вже 34 роки кандидати в ЄС...
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31.05.2022 20:54 Ответить
Бред. Уже туева хуча стран ЕС заявили, что мы им нахрен не нужны. Лет через 15, возможно...
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31.05.2022 20:58 Ответить
 
 