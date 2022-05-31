Еврокомиссия даст заключение о заявке Украины о вступлении в ЕС 15 июня
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Еврокомиссия даст заключение о заявке Украины на получение статуса кандидата в ЕС 15 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Франции Катрин Колонны во время совместного брифинга с польским коллегой Збигневом Рау.
"Мы ожидаем заключений Еврокомиссии по этому вопросу (заявки Украины на получение статуса кандидата - ред.), пока они нам не известны, они будут даны 15 июня", - заявила она.
Также глава французского дипломатического ведомства рассказала, что вопрос о месте Украины в европейской семье будет обсужден во время заседания Совета Европы 23-24 июня. Также там будет рассмотрена заявка Украины.
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