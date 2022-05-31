У нас есть амбициозная цель в течение месяца присоединиться к совместному с ЕС таможенному пространству - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина рассчитывает в течении месяца присоединиться к общему таможенному пространству с Европейским Союзом.
"Благодарны за предоставление Словакией чрезвычайно востребованной военной помощи и за гуманитарную помощь, которая охватывает практически все сферы", - приводит слова Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи в Киеве с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Премьер отметил, что Украина рассчитывает стать полноправным членом европейской семьи.
"Словакия является одним из крупнейших адвокатов Украины в Европейском Союзе. Ценим инициативу объединиться с нашими друзьями для продвижения предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Благодарны за такую поддержку", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что Украина выполнила более 70% Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Мы имеем амбициозную цель в течение месяца присоединиться к NCTS – общему таможенному пространству. Мы готовы ко всем вызовам и готовы реализовывать реформы на нашем евроинтеграционном пути", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Чапутова, со своей стороны, отметила, что у Словакии был недавний опыт интеграции в ЕС и ее страна будет поддерживать Украину на этом пути.
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границю з польщею відмінити.
безвіз з ЄС змінити. щоб українці мали право перебувати в єс не 3 місяці, а скільки захочуть, і щоб мали право на роботу.
і все! ми фактично в єс!