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Новости Экономика
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У нас есть амбициозная цель в течение месяца присоединиться к совместному с ЕС таможенному пространству - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина рассчитывает в течении месяца присоединиться к общему таможенному пространству с Европейским Союзом.

"Благодарны за предоставление Словакией чрезвычайно востребованной военной помощи и за гуманитарную помощь, которая охватывает практически все сферы", - приводит слова Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи в Киеве с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Премьер отметил, что Украина рассчитывает стать полноправным членом европейской семьи.

"Словакия является одним из крупнейших адвокатов Украины в Европейском Союзе. Ценим инициативу объединиться с нашими друзьями для продвижения предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Благодарны за такую ​​поддержку", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что Украина выполнила более 70% Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Мы имеем амбициозную цель в течение месяца присоединиться к NCTS – общему таможенному пространству. Мы готовы ко всем вызовам и готовы реализовывать реформы на нашем евроинтеграционном пути", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Чапутова, со своей стороны, отметила, что у Словакии был недавний опыт интеграции в ЕС и ее страна будет поддерживать Украину на этом пути.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 35% экономики Украины не работает из-за войны, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+12
А киди наших митників подінемо? 😲 Їх у Європу точно не візьмуть! 🤔
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31.05.2022 20:25
+12
Перші противники вступу України до ЄС це українські митники !
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31.05.2022 20:30
+12
Щось у зелених гівнюків занадто багато "амбітних цілей" крім перемоги...
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31.05.2022 20:30
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Кому ви там потрібні з вашим клоуном.
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31.05.2022 20:25 Ответить
А киди наших митників подінемо? 😲 Їх у Європу точно не візьмуть! 🤔
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31.05.2022 20:25 Ответить
Сподіваюсь це буде вже остаточною гарантією того що ніколи не буде грабіжницьких пєдотарифів на розмитнення авто та іншого обладнання
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31.05.2022 20:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p2_kxOq4ShI
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01.06.2022 00:15 Ответить
бугага, вони щось інше придумають. он шмига заявляє про єдиний митний простір впродовж місяця, а в ВР лежить законопроект про повернення розмитнення по повних ставках і податках
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01.06.2022 07:47 Ответить
Так ,а машины все равно придётся, растомаживать или как потому что, мы и так уже в зоне свободной торговли
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31.05.2022 20:26 Ответить
Перші противники вступу України до ЄС це українські митники !
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31.05.2022 20:30 Ответить
при таких таможенниках как у нас, нас еще лет 500 ни куда не возьмут., вы у верещучки спросите, как она крышевала посты и сколько бабла гребла с этого, ей на министерское кресло хватило.
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31.05.2022 20:30 Ответить
Щось у зелених гівнюків занадто багато "амбітних цілей" крім перемоги...
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31.05.2022 20:30 Ответить
наркоманы...
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31.05.2022 20:37 Ответить
Поки ви будете займатись абсолютно ЗАРАЗ не актуальним анонізмом з ЕС, то і приєднувати буде нічого. Займіться, блд, обороною. Займіться снарядами!
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31.05.2022 20:37 Ответить
Не можуть. Раз про*об, значить - про*об. Арестояіч сказав! Вони ж не лохи якісь, щоб братися за відомо невдячну роботу!
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31.05.2022 20:42 Ответить
привет зеновенький
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31.05.2022 21:32 Ответить
Гетманцев - против!)
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31.05.2022 20:42 Ответить
Он гусей ( украинцев) планировал общипывать 🤣🤣🤣
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01.06.2022 04:04 Ответить
Лента інформацій так біжить, що не встигаєш знайомитись, не те, що робити дописи, бо день зайнятий, доволі напружений, роботи вистарчає, бо весняний день цілий рік годує, особливо в сільському господарстві, а надіятись на "наш" чи то їхній (олігархічний) уряд і так немає сенсу. Кілька років тому, у мирний час дивився фільм "Тупий і ще тупіший". Десь таке визначення можна було б дати нашому уряду і очільникам держави, коли б не війна. В теперішній час ще набагато більша біда, тепер ціла трагедія. Де ставка верховного, де постановка країни на рейки воєнного стану??? Один вибудовує "стратегію" очікувати на зброю, коли ворог рветься на сході і стирає з лиця землі цілі міста, другий стратег міркує про спільний митний простір... Це коли Господь і наші збройні сили збережуть Україну, 3-й уже ділить шкуру ще не вбитого ведмедя, плекаючи пусті ілюзії і ділячи чужі заморожені кошти ніби-то на відбудову країни???? ( уже рахують скільки зможуть вкрасти). 4-й приглядає як вхопити те, що відібрали у підсанкційних злодюг та московітських комерсантів..... Так ніби й війни немає, бо вона там далеко... на сході, від Києва відійшла, Буча, Ірпінь заліковує рани... 5-10-ті: наставили українцям зомбоящиків, у всіх лунає єдиний марафон з різного роду "експертами", що за своє життя, насправді не провели жодної експертизи, зате дають експертні оцінки про все, про всіх, які все знають і пророкують "краще" від пророків, не те що якийсь там Нострадамус чи Мессінг і вже 3 роки втирають українцям всяку дурню, яка вилізає завжди гіршим боком, але за це ніхто з "величних" жодної відповідальності не несе.
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31.05.2022 20:58 Ответить
В Президента України, глави Уряду повинна бути єдина ціль - акумулювати всі сили в країні, на міжнародній світовій арені на знищення ворога і збереження України як держави в межах її міжнародно визнаних кордонів, все решта (шашлики травневі, погашення марок у головного поштмейстера, буковель, митниця, митний простір) все на потім, після перемоги.
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31.05.2022 21:08 Ответить
відмінити мито на товари з єс. вони вже відмінили мито на наші товари.

границю з польщею відмінити.

безвіз з ЄС змінити. щоб українці мали право перебувати в єс не 3 місяці, а скільки захочуть, і щоб мали право на роботу.

і все! ми фактично в єс!
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31.05.2022 23:48 Ответить
Фінансування із Брюсселю усіх проектів ( будініцтво автобанів, реконструкція нерухомого фонду ) теж сьогодні реальне
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01.06.2022 04:10 Ответить
Софія, не добивайте мене автобананами, поки я ще, катування скумбрію по 8грн. не здолав...
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01.06.2022 09:46 Ответить
 
 