РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12957 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
866 0
Гаага (282) Венедиктова (727) военные преступления (1157)

Еврокомиссар по вопросам юстиции Рейндерс встретился с Венедиктовой по поводу военных преступлений РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс обсудил с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой выполнение санкций против РФ и поддержку в расследовании военных преступлений российской армии в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

"Хорошая встреча с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой, чтобы обменяться информацией об усилиях ЕС по усилению применения ограничительных мер и конфискации активов. Мы обсудили поддержку ЕС и координацию усилий по расследованию военных преступлений", - сообщил еврокомиссар.

Как сообщалось, сегодня, 31 мая, в Гааге состоялась встреча представителей группы стран, вовлеченных в расследование военных преступлений России в Украине.

Читайте: Эстония, Латвия и Словакия присоединились к следственной группе по расследованию тяжких международных преступлений в Украине, - Венедиктова
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 