Рашисты из минометов обстреляли два населенных пункта в Сумской области, - ОК "Північ"

Оккупанты вечером 31 мая обстреляли с территории РФ пограничные населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"С 17:15 до 18:15 наблюдатели зафиксировали 16 взрывов (приходы) на территории Украины (по окрестностям н.п. Середина Буда и н.п. Прогресс). Огонь велся предварительно из миномета (калибр 80 мм и 120 мм)" , – говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава ВСУ и техники нет.

Информация о погибших, раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.

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