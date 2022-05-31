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Рашисты из минометов обстреляли два населенных пункта в Сумской области, - ОК "Північ"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты вечером 31 мая обстреляли с территории РФ пограничные населенные пункты Сумской области.
Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"С 17:15 до 18:15 наблюдатели зафиксировали 16 взрывов (приходы) на территории Украины (по окрестностям н.п. Середина Буда и н.п. Прогресс). Огонь велся предварительно из миномета (калибр 80 мм и 120 мм)" , – говорится в сообщении.
Потерь среди личного состава ВСУ и техники нет.
Информация о погибших, раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.
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