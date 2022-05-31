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Рашисты из минометов обстреляли два населенных пункта в Сумской области, - ОК "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Оккупанты вечером 31 мая обстреляли с территории РФ пограничные населенные пункты Сумской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"С 17:15 до 18:15 наблюдатели зафиксировали 16 взрывов (приходы) на территории Украины (по окрестностям н.п. Середина Буда и н.п. Прогресс). Огонь велся предварительно из миномета (калибр 80 мм и 120 мм)" , – говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава ВСУ и техники нет.

Информация о погибших, раненых среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.

Читайте: С территории РФ продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов на Черниговщине и Сумщине, - ОК "Північ"
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А в ответ тишина!! Йоханий монах,в ЗСУ що, нема мінометів ??))
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31.05.2022 21:29 Ответить
нема стріляти дозволу бояневтіка
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31.05.2022 21:48 Ответить
Не стріляти,бо Путін нападе!!)
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31.05.2022 21:59 Ответить
У ДПСУ нет. Там пулемёты и пару АГС. Ну, и собаки.
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31.05.2022 22:07 Ответить
кроме того, даже если бы и был, то надо уметь им пользоваться, и знать куда стрелять, шоб не ********* в ихний зерновский дом культуры барачного стиля, а то потом они эти фотографии на всех международных форумах будут европоцифистам в нос тыкать.
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31.05.2022 22:17 Ответить
Там що ЗСУ нема? А для кого локшина про тримання кордонів?))
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31.05.2022 22:18 Ответить
Чауса викрасти з Молдови і спалитися на весь світ ми можемо , а стрільнути один раз з миномета у відповідь в бік Росії - кішка тонка . Менталитет зеленого новороса .
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31.05.2022 23:09 Ответить
Взагалі то, у рашиків там нічим боротися з бпла... Просто дпсу їх не дають... Такі щоб ударні
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01.06.2022 01:02 Ответить
 
 