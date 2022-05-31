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С начала суток на Донбассе отбиты 9 атак врага, уничтожены 29 единиц техники оккупантов, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

По состоянию на 21:00, 31 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 9 атак врага. На 4 локациях еще продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек.

В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 2 танка; 13 артиллерийских систем; 8 боевых бронированных машин; 6 вражеских автомобилей.

Также читайте: Зеленский о деоккупации: "Мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сохранить максимально наших людей"
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Топ комментарии
+19
орки устали и спят вечным сном
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31.05.2022 21:28
+17
13 артилерійських систем. Сьогодні густо. Слава хлопцям ЗСУ !
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31.05.2022 21:34
+11
Орки на шляху до пекла !

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31.05.2022 21:34
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орки устали и спят вечным сном
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31.05.2022 21:28 Ответить
Орки на шляху до пекла !

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31.05.2022 21:34 Ответить
Не довезли ватосамкам награбленое...
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31.05.2022 21:30 Ответить
13 артилерійських систем. Сьогодні густо. Слава хлопцям ЗСУ !
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31.05.2022 21:34 Ответить
Знищена артилерія - значить - ближні бої та контрнаступ на часі.
Якщо танки - то оборона.
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31.05.2022 23:08 Ответить
Так, це добре. Я останнім часом звертаю увагу саме на знищені арт. системи.
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01.06.2022 01:11 Ответить
Дякуемо за мужність!
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31.05.2022 21:37 Ответить
Да, вот только Северодонецк сдали. Непохоже на "упорные уличные бои".
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31.05.2022 21:44 Ответить
Сєверодонецьк ніхто не здав , тому зтули пельку і не скачи поперед батька в пекло , кацапе 😠
в
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31.05.2022 22:21 Ответить
Слава Захисникам і Захисницям України.
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31.05.2022 21:45 Ответить
Кацапи воюють з мирним населення та дітьми , знищують міста і села в нашій країні - це все на що здатні рашисти 🤬
Всіх орків чекає смерть на нашій землі 100%
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31.05.2022 22:25 Ответить
 
 