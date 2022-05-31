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На Восточном направлении 31 мая уничтожены 22 оккупанта, 1 БМП и склад боеприпасов, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечено: "Сегодня, 31 мая, огнем артиллерии уничтожен склад с боеприпасами российских фашистских войск. Потери врага составляют: личного состава – 22; БТР – 1".

Читайте: На Восточном направлении 30 мая уничтожены до 50 оккупантов, 1 танк, 1 БМП, 1 САУ, 3 миномета, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"
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Мда... сложно им будет
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31.05.2022 21:41 Ответить
https://youtu.be/lbuUmB2pCHI



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ЧОРНОВІЛ відверто про інформаційну політику / стрім @Dmytro News
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31.05.2022 21:50 Ответить
Може на передову, для покращення статистики?
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31.05.2022 21:53 Ответить
Хорошая идея. В Украине насчитывается 700 тысяч только официально зарегистрированных алконавтов. Забросать какашками!
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31.05.2022 22:06 Ответить
Слава нашим Героям , які б'ють клятих орків !!

Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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31.05.2022 22:16 Ответить
 
 