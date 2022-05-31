На Восточном направлении 31 мая уничтожены 22 оккупанта, 1 БМП и склад боеприпасов, - ОТГ "Схід"
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Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".
В сообщении отмечено: "Сегодня, 31 мая, огнем артиллерии уничтожен склад с боеприпасами российских фашистских войск. Потери врага составляют: личного состава – 22; БТР – 1".
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ЧОРНОВІЛ відверто про інформаційну політику / стрім @Dmytro News
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