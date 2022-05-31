На Восточном направлении 31 мая уничтожены 22 оккупанта, 1 БМП и склад боеприпасов, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечено: "Сегодня, 31 мая, огнем артиллерии уничтожен склад с боеприпасами российских фашистских войск. Потери врага составляют: личного состава – 22; БТР – 1".

Читайте: На Восточном направлении 30 мая уничтожены до 50 оккупантов, 1 танк, 1 БМП, 1 САУ, 3 миномета, 1 беспилотник, - ОТГ "Схід"