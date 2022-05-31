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Новая оборонная помощь Украине от США будет объявлена в ближайшие дни, - Госдепартамент

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зброя

Администрация США в течение "ближайших дней" предпримет все необходимые шаги по оглашению и отправке новых видов вооружений в Украину в рамках масштабного пакета поддержки, принятого Конгрессом и утвержденного президентом США.

Это подтвердил во вторник во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны в дальнейшем усиливать способность Украины защищаться в условиях жестокой агрессии Кремля, и мы сможем (заявить – ред.) больше в этом плане уже в ближайшие дни", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Читайте: Кулеба после разговора с Блинкеном: Еще больше тяжелого вооружения на пути из США в Украину

Он не стал уточнять содержание новой помощи, а также конкретные даты принятия и начала поставок в Украину. В то же время, Прайс напомнил, что благодаря двухпартийной поддержке Конгресса США администрация располагает около $40 миллиардов, большая часть из которых "предназначена для оборонной поддержки наших украинских партнеров".

По его словам, с начала масштабной вооруженной агрессии РФ США предоставили Украине около $3,8 миллиарда именно оборонной поддержки, и новый пакет, по его словам, намного увеличивает эти возможности. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что украинцы борются с превосходящими их силами, и у них будет все, что необходимо для эффективной обороны в условиях российской агрессии.

Прайс также прокомментировал последнее заявление президента Байдена о том, что его администрация не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности для потенциального поражения территории России.

"Мы продолжаем рассматривать (предоставление Украине. – Ред.) целого перечня систем, которые будут иметь потенциал эффективного применения на поле боя нашими украинскими партнерами. Но то, что подчеркнул президент, что мы не будем направлять ракеты большой дальности для их использования вне поля боя в Украине", - отметил Прайс.

Он подчеркнул, что каждый элемент оборонной поддержки Украины со стороны США рассчитан на достижение конкретных целей, а именно на усиление способности украинцев оборонять собственную территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поставят Украине оружие только для защиты в своих границах, – постпред при ООН Томас-Гринфилд

Представитель Госдепа также сообщил, что с изменением динамики противостояния в Украине США также изменяют конкретные виды помощи для Украины.
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Топ комментарии
+14
С нетерпением ожидаю прибытия ролкера USNS Soderman. Очень надеюсь, что туда впихнули помимо разного-всякого военного скарба еще и первые сотни три М119 с первым полумиллионом снарядов к ним. А то уже как-то ********** мелькание кустарных гантраков с АЗП-57, которые еще помнят, как генерал Гречко командовал Киевским военным округом, и пушек Д-44 мохнатых хрущевских времен.

По мере выхода нашей армии к государственным границам могло бы быть целесообразно придавать расчёты М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц тёткино сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет. Да и она достаточно лёгкая - меньше двух тонн, и ее можно легко буксировать за пограничным джипчиком. Ну и придется по лендлизу взять к имеющимся ещё сотни две AN\TPQ-49, которые постепенно передавать после обучения в ДПСУ.

Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже летом, то жизнь в приграничной полосе шириной 5+ км превратится в смертельную лоторею для местных жителей.
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31.05.2022 22:58
+11
Полудурки... Афган просрали, а теперь и тут то же самое хотят устроить. Из этих 40 миллиардов бОльшая часть расходы не на вооружение, а экономическую помощь. И потратить эти деньги нужно в течение ближайших пяти месяцев. С такой "помощью" мы первые поставки увидим когда орки на Киев опять пойдут...
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31.05.2022 23:07
+8
які 5 км, нам в Харків прилітає навіть в центр міста... гніди навіть з своєї території дістають смерчами і ураганами
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31.05.2022 23:02
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С нетерпением ожидаю прибытия ролкера USNS Soderman. Очень надеюсь, что туда впихнули помимо разного-всякого военного скарба еще и первые сотни три М119 с первым полумиллионом снарядов к ним. А то уже как-то ********** мелькание кустарных гантраков с АЗП-57, которые еще помнят, как генерал Гречко командовал Киевским военным округом, и пушек Д-44 мохнатых хрущевских времен.

По мере выхода нашей армии к государственным границам могло бы быть целесообразно придавать расчёты М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц тёткино сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет. Да и она достаточно лёгкая - меньше двух тонн, и ее можно легко буксировать за пограничным джипчиком. Ну и придется по лендлизу взять к имеющимся ещё сотни две AN\TPQ-49, которые постепенно передавать после обучения в ДПСУ.

Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже летом, то жизнь в приграничной полосе шириной 5+ км превратится в смертельную лоторею для местных жителей.
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31.05.2022 22:58 Ответить
які 5 км, нам в Харків прилітає навіть в центр міста... гніди навіть з своєї території дістають смерчами і ураганами
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31.05.2022 23:02 Ответить
ці "смерчі" може збивати ізраїльський "залізний купол" ,хоча б один дивізіон нам продали...
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31.05.2022 23:17 Ответить
нам не нужно сбивать мины. Нам нужно после первого выстрела через тридцать секунд ************ кацапский миномёт одним 105миллиметровым "приветом".
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31.05.2022 23:42 Ответить
відповідь це добре,але "смерч" це не міни,це реактивні некеровані ракети які летять до 100 км..
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01.06.2022 00:15 Ответить
к тому времени, когда они будут вынуждены это делать из-под Курска по нашей Юнаковке, то у нас уже тоже будет стоять в кустах рояль. Аккорды будут хорошо слышны даже возле гостиницы "Курск".
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01.06.2022 00:38 Ответить
... не надсилатимемо ракети великої дальності для їх використання поза полем бою в Україні......
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01.06.2022 00:59 Ответить
после какого слова смеяться?
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01.06.2022 01:14 Ответить
вы не следите за руками. Для этого случая нам дают М31.
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31.05.2022 23:27 Ответить
та меня-то нет, моя жопа на безопасной Троещине сидит, а вот жителей улицы дзержинского в Середина-Буде штормануло сегодня не по детски...
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31.05.2022 23:34 Ответить
Жердинский всё ещё в фаворе?
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01.06.2022 03:40 Ответить
Как то очень интересно этот кораблик идет. Должен был уже давно через Балтику быть в Польше, а он зачем- то сейчас огибает Африку.
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31.05.2022 23:52 Ответить
та мне ни Остин, ни Милли как-то не докладывают нахера он туда идет. Может "афганское" майно в Эс-Салимии догрузить.
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01.06.2022 00:49 Ответить
ага, этот urs какой-то шапкозакидательный идиот. Этот SODERMAN вообще с 10-го мая плывет, медленно и печально, и только-только огибает африку. Причем тут Украина - хз.
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01.06.2022 01:33 Ответить
приблизительно так их обычно пакуют

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01.06.2022 01:15 Ответить
Полудурки... Афган просрали, а теперь и тут то же самое хотят устроить. Из этих 40 миллиардов бОльшая часть расходы не на вооружение, а экономическую помощь. И потратить эти деньги нужно в течение ближайших пяти месяцев. С такой "помощью" мы первые поставки увидим когда орки на Киев опять пойдут...
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31.05.2022 23:07 Ответить
Ця допомога понад ленд ліз так що усе добре
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31.05.2022 23:19 Ответить
нет. это именно в рамках финансирования лендлиза. последние 100 миллионов долларов помощи Байден расписал 19 мая. с этого момента только лендлиз..
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31.05.2022 23:26 Ответить
Ні. Закон про "Ленд-ліз" - це всього лише дозвіл адміністрації Байдена постачати озброєння Україні практично без обмежень. Але що та адміністрація поставить, то вже залежить тільки від неї. Захоче - поставить літаки, танки, "бредлі", системи залпового вогню, а то й потужне ракетне озброєння, а захоче - ковдри, носки, та дробовики з пістолетами - теж військова допомога.
А допомога на 40 млрд доларів - це рішення про виділення конкретно грошей у 40 мільярдів для допомоги Україні.
І там, на конкретно воєнну допомогу до 20 мільярдів доларів впродовж 5 місяців. Але що "запихнуть" у ту "воєнну допомогу" - це ще питання. Бо "ленд-ліз" не може змусити постачати Байдена того, чого він постачати не захоче.
"Ленд-ліз" лише дозволяє постачати практично будь-яке озброєння, але не зобов'язує цього робити. А виділені кошти - лише фінансують, й то - обмежено, ці постачання. До того ж, це фінансування - розтягнуто на місяці.
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01.06.2022 01:04 Ответить
там на оружие 17 ярдов и уже обсуждают новый пакет в 43 ярда, который якобы будут голосовать в августе.. Не паникуйте..
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31.05.2022 23:24 Ответить
Фіг вам?
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31.05.2022 23:07 Ответить
для цінитилів високого мистецтва
https://www.youtube.com/watch?v=BTp2gzUNUKs
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31.05.2022 23:09 Ответить
Риторика все ближе к немецкой.
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31.05.2022 23:10 Ответить
пока оголосят, пока поставят ,защищать будет некому и нечего
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31.05.2022 23:14 Ответить
одне тільки дивує- як американці спромоглися передати гаубиці? Джавелини та стінгери з кулеметами-це зрозуміло. Але гаубиці-це щось неймовірне
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31.05.2022 23:16 Ответить
даже не знаю как вам сказать... так, шоб не сильно напугать...
Там посреди атлантики полным ходом херачит ролкер USNS Soderman на шиисят тысяч регистровых тонн, а следом за ним еще несколько балкеров класса Lewis and Clark. Думаете, они пулеметы везут?
Думаю, что все пулемёты мира легко поместились бы в один Soderman.
А в Санни-Пойнт уже стоит очередь кораблей USNS под загрузку.
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01.06.2022 00:00 Ответить
куда он там херячит, зачем ты ******* тут? Он с США направился к ЮАР и сейчас у её берегов. https://www.marinevesseltraffic.com/vessels/USNS-Soderman-(T-AKR-317)/CURRENT-POSITION/9232254/367819000 и плывет с 10-го мая.
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01.06.2022 01:39 Ответить
Потому , что это вчерашний день . Потягай их по по грязи , под дождём , под сильным ответным контрбатарейным огнём . Нормальные армии повсеместно переходят на САУ .
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01.06.2022 00:10 Ответить
та да. Только почему-то оставляют у себя тысячу штук этого "вчерашнего дня". ******? Наверное для милитарного музея.
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01.06.2022 00:55 Ответить
Прошлась по трем новостям,в каждой твой коммент.Все пропало. Сирожа,а может встанешь с дивана и в армию?Или проксеныш кацапский?
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31.05.2022 23:33 Ответить
ВІРЮ,буде і швидко! А тутешні висери всяких комарів (з якоюсь речовиною в об'ємі черепа євойного чи єйного) мають один вірний лоґістичний напрямок - у слід за своїм флаґманом!!!
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31.05.2022 23:28 Ответить
Оголошувати не обов'язково, а впевнено навчати бійців і безперервно постачати , калібр збільшувати
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31.05.2022 23:37 Ответить
хотелось бы поскорее с помощью.
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31.05.2022 23:43 Ответить
Давайте вже скорiше...!
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31.05.2022 23:52 Ответить
"Ми продовжуємо розглядати..." сказав би він це в очі мешканцям Сєверодонецька, або Маріуполя...
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01.06.2022 00:11 Ответить
Шо ж это от тебя, мил человек, так лаптями смердит?
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01.06.2022 07:38 Ответить
добре.
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01.06.2022 05:06 Ответить
По-моему, американцы в который раз, кроме помощи, намекают, что нужно и можно все изготавливать самим. И даже потом все это продавать успешно. Заводы только и цеха разместить в Карпатах, и желательно в шахтах, что бы ни один Ермак, СБУшник или генштабист не смог даже при желании навести российские Калибры.
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01.06.2022 06:13 Ответить
Отключение сбербанка рабZeи от финансовой системы SwIFT...а также уменьшение экспорта нефти из Мавзолейной бензоколонки на 2/3...загонят путлера на кладбище Истории...
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01.06.2022 07:10 Ответить
 
 