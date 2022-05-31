Новая оборонная помощь Украине от США будет объявлена в ближайшие дни, - Госдепартамент
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Администрация США в течение "ближайших дней" предпримет все необходимые шаги по оглашению и отправке новых видов вооружений в Украину в рамках масштабного пакета поддержки, принятого Конгрессом и утвержденного президентом США.
Это подтвердил во вторник во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы должны в дальнейшем усиливать способность Украины защищаться в условиях жестокой агрессии Кремля, и мы сможем (заявить – ред.) больше в этом плане уже в ближайшие дни", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Он не стал уточнять содержание новой помощи, а также конкретные даты принятия и начала поставок в Украину. В то же время, Прайс напомнил, что благодаря двухпартийной поддержке Конгресса США администрация располагает около $40 миллиардов, большая часть из которых "предназначена для оборонной поддержки наших украинских партнеров".
По его словам, с начала масштабной вооруженной агрессии РФ США предоставили Украине около $3,8 миллиарда именно оборонной поддержки, и новый пакет, по его словам, намного увеличивает эти возможности. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что украинцы борются с превосходящими их силами, и у них будет все, что необходимо для эффективной обороны в условиях российской агрессии.
Прайс также прокомментировал последнее заявление президента Байдена о том, что его администрация не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности для потенциального поражения территории России.
"Мы продолжаем рассматривать (предоставление Украине. – Ред.) целого перечня систем, которые будут иметь потенциал эффективного применения на поле боя нашими украинскими партнерами. Но то, что подчеркнул президент, что мы не будем направлять ракеты большой дальности для их использования вне поля боя в Украине", - отметил Прайс.
Он подчеркнул, что каждый элемент оборонной поддержки Украины со стороны США рассчитан на достижение конкретных целей, а именно на усиление способности украинцев оборонять собственную территорию.
Представитель Госдепа также сообщил, что с изменением динамики противостояния в Украине США также изменяют конкретные виды помощи для Украины.
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По мере выхода нашей армии к государственным границам могло бы быть целесообразно придавать расчёты М119 с освобождающимися количествами AN\TPQ-49 в распоряжение ДПСУ. Точные и своевременные ответы на трансграничные обстрелы кацапсинских «блуждающих» 2Б11 из-за аколиц тёткино сошли бы быстро на нет, ибо нет ничего убедительней одной точной ответки прямо в плиту через двадцать секунд. Это тем более будет эффективно, потому что вместо оптики на М119 стоит LINAPS, которая имеет свою систему навигации, лазерные гироскопы, и берет на себя все баллистические расчеты. Т.е. прямо к пушке прифигачен железный планшет с сенсорным экраном. Поэтому ответ полетит незамедлительно прямо в тот резной палисад, где местные позволили рускоязычным калмыкам установить миномет. Да и она достаточно лёгкая - меньше двух тонн, и ее можно легко буксировать за пограничным джипчиком. Ну и придется по лендлизу взять к имеющимся ещё сотни две AN\TPQ-49, которые постепенно передавать после обучения в ДПСУ.
Если проблему трансграничных обстрелов Харьковской, Сумской и Черниговской области не начать решать уже летом, то жизнь в приграничной полосе шириной 5+ км превратится в смертельную лоторею для местных жителей.
А допомога на 40 млрд доларів - це рішення про виділення конкретно грошей у 40 мільярдів для допомоги Україні.
І там, на конкретно воєнну допомогу до 20 мільярдів доларів впродовж 5 місяців. Але що "запихнуть" у ту "воєнну допомогу" - це ще питання. Бо "ленд-ліз" не може змусити постачати Байдена того, чого він постачати не захоче.
"Ленд-ліз" лише дозволяє постачати практично будь-яке озброєння, але не зобов'язує цього робити. А виділені кошти - лише фінансують, й то - обмежено, ці постачання. До того ж, це фінансування - розтягнуто на місяці.
https://www.youtube.com/watch?v=BTp2gzUNUKs
Там посреди атлантики полным ходом херачит ролкер USNS Soderman на шиисят тысяч регистровых тонн, а следом за ним еще несколько балкеров класса Lewis and Clark. Думаете, они пулеметы везут?
Думаю, что все пулемёты мира легко поместились бы в один Soderman.
А в Санни-Пойнт уже стоит очередь кораблей USNS под загрузку.