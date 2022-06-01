Россия готова к подписанию соглашения, которое прекратило бы "гражданскую войну в Украине", - спикер Совета Федерации Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам и подписанию соглашения, чтобы "прекратить гражданскую войну в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписание соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну в Украине и привело к миру, но мы не видим такую обратную реакцию со стороны Киева ", – сказала Матвиенко на встрече с президентом Мозамбика.

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