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Россия готова к подписанию соглашения, которое прекратило бы "гражданскую войну в Украине", - спикер Совета Федерации Матвиенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам и подписанию соглашения, чтобы "прекратить гражданскую войну в Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписание соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну в Украине и привело к миру, но мы не видим такую обратную реакцию со стороны Киева ", – сказала Матвиенко на встрече с президентом Мозамбика.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Что Россия сделала плохого Украине за 30 лет? Мы давали почти бесплатный газ, не вмешивались в выборы, не поднимали вопрос Крыма", - председатель Совета Федераций РФ Матвиенко. ВИДЕО
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Топ комментарии
+154
Они там все *******?
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31.05.2022 23:17
+95
Оксиморон. Россія підписує мирну угоду у "громадянській війні в Україні". Православний сталінізм.
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31.05.2022 23:18
+90
наша русофобія все ще недостатня
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31.05.2022 23:17
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Страница 3 из 3
В угоді обов'язково має бути прописана страта членів партіє "єдина росія", а також репарації.
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01.06.2022 02:41 Ответить
Якщо на думку Матвієнко в нас громадянська війна, то до чого тут Ресурсія зі своєю угодою? Валька "Стакан" спалила контору.
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01.06.2022 02:51 Ответить
Все просто коли імперія воює із тими кого вона вважає своїми васалами, своїми рабами, своєю збунтувавшоюся провінцією і так далі, то це для імперії така собі громадянська війна, в особливості коли офіційно немає юридичного розділення суспільства імперії на ранги.

Тому ця війна може закінчитись тільки повним демонтажем однієї із сторін. При тому якщо переможе росія, то ця війна лиш на мить зупиниться, а там нова ціль та новий геноцид. Бо імперії без експансії припиняють існування.
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01.06.2022 03:07 Ответить
Эта тьотя - мощный *********, даже путин устал слушать ее обоснованные пропагандистские доказательства вины украинян в геноциде великих и славных народов лднр)))
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01.06.2022 02:58 Ответить
у підарасії ніхто нічого не ******* без наказу. схоже у кацабському хребті почали зміщуватись диски...
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01.06.2022 03:02 Ответить
Наркомани...
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01.06.2022 03:36 Ответить
Насколько омерзительные даже чисто внешне персонажи власти в стране засрашк.
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01.06.2022 03:42 Ответить
Зважаючи що Москва заснована київським князем цілком приєднуюся до такої пропозиції.
Вважаю що першим пунктом плану припинення громадянськї війни в Україні має бути сформування військово-цивільної адміністрації Московської області з прямим підпорядкуванням Президенту України.
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01.06.2022 03:45 Ответить
На зустрічі з президентом Мозамбіку??)
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01.06.2022 03:48 Ответить
та з ними більше ніхто і не зустрічається, крім всяких еритрейців і сомалійців. от в мозамбіку ще якусь зустріч випросили.
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01.06.2022 10:21 Ответить
пошла вон! каштанка
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01.06.2022 03:54 Ответить
О, рашисты почуяли что запахло жареным, уже закидывают удочки про переговоры. Все-таки отключение Сбербанка, частичное эмбарго на нефть и планы поставить американское ПВО (и вовсю работающие гаубицы) - вправили остатки того, чем они думают. Только бы Зеля опять радостно не завилял хвостиком и не побежал вприпрыжку.
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01.06.2022 05:25 Ответить
Ви вважаєте, що Зеля здатний на щось інше?
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01.06.2022 06:50 Ответить
зеля вже давно заявляв що:" всі війни закінчуються за столом переговорів",але за яким "столом переговорів" закінчилась Друга світова,він не знає.
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01.06.2022 09:13 Ответить
Нравіца-не нравіца, HIMARS прібліжаєца.
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01.06.2022 05:36 Ответить
це техніка передана Румунії, не вводьте людей в оману
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01.06.2022 22:48 Ответить
пусть вальканалейвстаканибахни думает о том, на каких условиях вонючий кацапстан будет подписывать капитуляцию с Украиной...
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01.06.2022 06:00 Ответить
....уффф, как хорошо, что в Мозамбику, а не в Эфиопии : прям вырываеться : " Эфиоптваюмать"
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01.06.2022 06:02 Ответить
Ні, дякую, ми ленд-ліз почекаємо.
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01.06.2022 06:11 Ответить
Кінчені гопники : весь час блєфують і продовжують грабувати,насилувати,вбивати,паплюжити- виродки на планеті Земля.
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01.06.2022 06:19 Ответить
А так це все ще громадянська війна? За участі армії рф, крилатих ракет, підводних човнів це громадянська війна?
Все зрозуміло, викликайте санітарів. 🤭
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01.06.2022 06:21 Ответить
пізно, бригаду зачистки
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01.06.2022 07:28 Ответить
Думал как же это ******** со стороны кацопстана назвать - оказывается "валя стакан" спасибо разъяснила.. Орки готовы назвать как угодно то что они творят на Украине, только бы не войной.
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01.06.2022 08:09 Ответить
"Валька-раскладушка".. "Валька - красные трусы".
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01.06.2022 09:04 Ответить
НІЯКИХ ПЕРЕМОВИН !!! Значить , для кацапів вже запахло жареним і їм потрібна перегрупіровка .
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01.06.2022 06:34 Ответить
Фото покажи, где ты окопе с автоматом!!! Потом ***** нияких перемовин, дятел!!!
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01.06.2022 09:28 Ответить
Полиция, которая давно предала свой народ воюєт и сдала територии. Суды защищают предателей
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01.06.2022 06:41 Ответить
До чего же лживый, подлый, наглый этот "русскй мир"!! Смерть ворогам!
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01.06.2022 06:48 Ответить
Найогидніше те, що це моя землячка. Ганьба місту Шепетівка. Де ж ти така їбанута узялась?
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01.06.2022 07:00 Ответить
Неправильно ви так. Ніякої ганьби. Вона не українка. Її дівоче прізвище Тютина. Її батько військовослужбовець, а може НКВДист присланий туди з Костромської області.
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01.06.2022 08:36 Ответить
Набухалась Валька!
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01.06.2022 07:08 Ответить
З дуба впала??))..
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01.06.2022 07:10 Ответить
Військовий напад ********** на Україну з вбивством дітей та немічних - це громадянська війна? Щоб ти здохла, ****.
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01.06.2022 07:12 Ответить
Господи, як не з'їхати з глузду? Одна справа - слухати той брєд, але ж середньостатистичний рашист дійсно в таке вірить!!
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01.06.2022 07:30 Ответить
Налейте ей опохмелиться. У вальки белка.
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01.06.2022 07:38 Ответить
Україна готова підписати капітуляцію расєї та початок громадянської війни на її території
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01.06.2022 07:40 Ответить
У Вальки белка?
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01.06.2022 07:59 Ответить
У Вальки Пол-стакана совсем кукуха съехала ))))
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01.06.2022 08:02 Ответить
Яка ж тебе мати виродила, **** шепетівська?!!!
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01.06.2022 08:03 Ответить
Вона не шепетівська, а костромська. Вона кацапка, її батько прізвищем Тютін військовослужбовець, а може НКВДист присланий в Шепетівку, родом із Костроми.
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01.06.2022 08:44 Ответить
дайте валюхе Стакан бояры....
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01.06.2022 08:04 Ответить
она внешне также уродлива. как и внутренне. жуть...
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01.06.2022 08:05 Ответить
Вони всі кончені тварини. Як же я їх всіх ненавиджу.
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01.06.2022 08:07 Ответить
Не, ну а чо? Все по их методичкам.Если мы с ними один народ и наши страны - одна территория, тогда так и выходит - гражданская война.

Самое ужасное - похоже они все там в это верят...
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01.06.2022 08:22 Ответить
спикер-ша дебилов, из Московии - живое, пока ещё, доказательство того, что алкоголь убивает мозговые клетки
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01.06.2022 08:28 Ответить
Валька полстакана перешла в разряд полный стаканчика...,а это уже капздец... рабZee...похоже Аргентинское танго Патрушева не пошло на пользу...
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01.06.2022 08:37 Ответить
Дехто вважає її зрадницею українкою. Вона кацапка. Її дівоче прізвище Тютина. Її батько військовослужбовець, а може НКВДист присланий в Україну з Костромської області.
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01.06.2022 08:38 Ответить
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01.06.2022 08:40 Ответить
Дура, перепила?
Ні, обнюхалась! Точно!
Громадянська війна?
****!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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01.06.2022 08:48 Ответить
мы тоже готовы рассмотреть капитуляцию кацапов.
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01.06.2022 08:50 Ответить
не бухай
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01.06.2022 08:51 Ответить
Мразь.
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01.06.2022 08:56 Ответить
Не дивуйтеся цій маячні що вона несе, це елемент пропаганди розрахований на ту версту населення якому вон "зайде" - з куратором зустрілася і відробляє.
Не забуваємо що пуйло очолював 5 управління фсб яке якраз і спеціалізується на формуванні і підтримці нарративів в широких масах населення (тобто гонять "шнягу - словесну головку статевого органу" на лоха який поведеться).
Цією вербальною зброєю пітерська гебешна шпана обробила все населення парашії на протязі 30 років.
Полонених орків не брати - це розумне рішення....
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01.06.2022 08:57 Ответить
Шо ти несеш, мерзо?
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01.06.2022 09:04 Ответить
а на самий сік ніхто навіть уваги не звернув. а саме ключова фраза у всьому цьому: "...сказала валька-стакан на зустрічі з президентом Мозамбіку..."
на зустрічі з президентом Мозамбіку, ось так. наступний буде вождь племені із Сомалі.
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01.06.2022 09:06 Ответить
Заголовку достатньо)) Статтю ніхто не читав. І так діагноз ))
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01.06.2022 15:52 Ответить
Курва мач!
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01.06.2022 09:10 Ответить
мерзость … фууу
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01.06.2022 09:11 Ответить
Украина сильно жалеет РФ ...Почему до сих пор прибыли созданы дрг и не были уничтожены русские НПЗ,склады с гсм ,оружием,боеприпасами,аэродромы и т.д.Все нефтеперерабатывающие заводы должны быть сожжены!!Русским можно уничтожать наши заводы и инфраструктуру,а нам ,что нельзя???Должна гореть вся россия!Я против терактов против мирных жителей РФ.Но все остальное должно быть сожжено в кратчайшие сроки!Слава Украине!
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01.06.2022 09:26 Ответить
Валька "Пол стакана", ты не ох.ела?Это у тебя в штанах "гражданская война". Ты **** с Украины родом и как твой фюрер проклятая до "тнадцатого" колена. Чтобы у тебя язык отсох. Но он у тебя не отсохнет. Тогда не чем будет вылизывать крысенышу из питерской подворотни.
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01.06.2022 09:40 Ответить
Більшої брехухи ніж валька алкоголічка напевно у всьому кремлі не знайдеш.
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01.06.2022 10:00 Ответить
***** матвеевна, если в Украине гражданская война, то с какого перепуга кацапы будут подписывать соглашение о ее прекращении
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01.06.2022 10:24 Ответить
Тьотя, ти забула, звідки ти родом?
Наскрізь просякнута брехнею пропаганди.
Ти ж будеш просити пробачення в України і у жителів міста, де ти народилася
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01.06.2022 11:03 Ответить
ГААГА ДЛЯ НЕЕ ПОДОЙДЕТ ИЛИ В УКРАИНЕ БУДЕТЕ СУДИТЬ ....СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.06.2022 11:29 Ответить
Старая кошелка......
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01.06.2022 13:51 Ответить
Иди *****, стакан дырявый. У нас война с ***********, а не гражданская. Граждане Украины между собой не воюют.
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01.06.2022 14:43 Ответить
Уничтожить мразь
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01.06.2022 22:14 Ответить
На фото под заглавием натуральная шимпанзе.
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01.06.2022 23:59 Ответить
Коли людина втрачає ознаки статі з віком,то й в голові відбуваються процеси,котрі не можна назвати еволюційними.Подивіться на цю колишню жінку,а тепер від жінки залишилися лиш зовнішні статеві ознаки та макіяж)))
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04.06.2022 22:07 Ответить
Погоджуся,коли на расєє перейменують "велику вітчізняну" на "2 громадянську."
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04.07.2022 02:44 Ответить
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