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Россия готова к подписанию соглашения, которое прекратило бы "гражданскую войну в Украине", - спикер Совета Федерации Матвиенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам и подписанию соглашения, чтобы "прекратить гражданскую войну в Украине".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписание соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну в Украине и привело к миру, но мы не видим такую обратную реакцию со стороны Киева ", – сказала Матвиенко на встрече с президентом Мозамбика.
Топ комментарии
+154 Oleg S. 416831fd
показать весь комментарий31.05.2022 23:17
+95 Dr. Liwsy 361dd057
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+90 Ефимович
показать весь комментарий31.05.2022 23:17
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Пожалуйста, подождите...
Тому ця війна може закінчитись тільки повним демонтажем однієї із сторін. При тому якщо переможе росія, то ця війна лиш на мить зупиниться, а там нова ціль та новий геноцид. Бо імперії без експансії припиняють існування.
Вважаю що першим пунктом плану припинення громадянськї війни в Україні має бути сформування військово-цивільної адміністрації Московської області з прямим підпорядкуванням Президенту України.
Все зрозуміло, викликайте санітарів. 🤭
Самое ужасное - похоже они все там в это верят...
Ні, обнюхалась! Точно!
Громадянська війна?
****!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Не забуваємо що пуйло очолював 5 управління фсб яке якраз і спеціалізується на формуванні і підтримці нарративів в широких масах населення (тобто гонять "шнягу - словесну головку статевого органу" на лоха який поведеться).
Цією вербальною зброєю пітерська гебешна шпана обробила все населення парашії на протязі 30 років.
Полонених орків не брати - це розумне рішення....
на зустрічі з президентом Мозамбіку, ось так. наступний буде вождь племені із Сомалі.
Наскрізь просякнута брехнею пропаганди.
Ти ж будеш просити пробачення в України і у жителів міста, де ти народилася