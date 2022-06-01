Российские оккупанты уже более суток "глушат" мобильную связь и интернет в Мелитополе, - мэр Федоров
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Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе более суток не работает мобильная связь и интернет.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Оккупанты уже больше суток как "обрубили" мобильную связь, интернет в Мелитополе, тем самым изолировали жителей. Сделали они это специально. Причин несколько: первая - со вчерашнего дня наблюдается оживление передвижения техники и они отключили связь, чтобы нашим спецслужбам было сложнее отслеживать; второе – заблокировать жителей оккупированных территорий, чтобы они не могли получать правдивую информацию", - сказал мэр.
Федоров также добавил, что в городе продаются сим-карты неизвестных российских операторов. По его словам, следить за объективной информацией люди могут из украинских и иностранных СМИ, официальных телеграмм-каналов и использовать VPN.
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