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Российские оккупанты уже более суток "глушат" мобильную связь и интернет в Мелитополе, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

федоров,іван

Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе более суток не работает мобильная связь и интернет.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оккупанты уже больше суток как "обрубили" мобильную связь, интернет в Мелитополе, тем самым изолировали жителей. Сделали они это специально. Причин несколько: первая - со вчерашнего дня наблюдается оживление передвижения техники и они отключили связь, чтобы нашим спецслужбам было сложнее отслеживать; второе – заблокировать жителей оккупированных территорий, чтобы они не могли получать правдивую информацию", - сказал мэр.

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Федоров также добавил, что в городе продаются сим-карты неизвестных российских операторов. По его словам, следить за объективной информацией люди могут из украинских и иностранных СМИ, официальных телеграмм-каналов и использовать VPN.
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рашка видихається і ротом валькі-красниє-труси вже почала натякати про переговори

зараз мобільний зв'язок у зонах боїв кацапи глушать, бо не можуть перегрупувати своїх недобитків, - тобто й купи їх задвохсоченої протоплазми в 2 метри теж не метафора...
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01.06.2022 00:09 Ответить
тема для сучсного анекдлоту - як глухі щось ще й глушать.
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01.06.2022 00:16 Ответить
Про шо может повидомыть этот непонятно за что награжденный хлопчик, обменянный на два десятка пленных орков, если он там не находится?
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01.06.2022 00:44 Ответить
 
 