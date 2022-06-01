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ВСУ могут отрезать линии поставок российских войск под Харьковом, - экс-командующий НАТО в Европе Бридлав

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,арміярф

Перекрытие российских линий снабжения восточнее Харькова поставит российские войска в такое же положение, в каком они находились после наступления на Киев.

ВСУ оттесняют российские войска к северу и востоку от Харькова и могут отрезать линии снабжения кафиров. Об этом сообщил генерал в отставке Филипп Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США, в комментарии The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина сейчас оттесняет российские войска к северу и востоку от Харькова, в некоторых случаях назад в Россию. Поэтому теперь украинцы угрожают отрезать российские пути поставок и оттесняют свои силы в тыл", - отметил Бридлав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в Харьковской области. Уничтожены ротно-тактическая группа, склад боеприпасов и техника, - Синегубов

По словам официальных лиц, перекрытие российских линий снабжения к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в котором они находились после наступления на Киев, столицу Украины, в начале войны. Украинские подразделения, вооруженные противотанковыми ракетами Javelin, запускаемыми с плеча, стреляли по российским солдатам, когда российские колонны длиной в несколько миль возле Киева перестали продвигаться вперед. Вторжение застопорилось, тысячи русских солдат были убиты или ранены. Затем Россия переориентировала свою миссию на восток.
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Топ комментарии
+12
У нас має бути дві армії - денна і нічна. Одні мають знищувати вдень другі вночі. Щоб ці тварюки не мали жодної миті без кошмарного страху. Я хочу щоб всі вцілілі скоти які повернуться в ********* при слові Україна обсералися і стікали на гівно до кінця свого ********** існування...
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01.06.2022 01:32
+9
https://twitter.com/necyryl/status/1531687753372557313?t=Br-EGGuQGftwdtNd4iCGRw&s=19

"Усталі асвабаждать, прілєглі атдахнуть"
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01.06.2022 01:02
+7
та пора уже тремя топорами откуда-нибудь из-под Верхнего Салтова зафигачить в 50.24841, 36.99213
Тогда кацапам в Купянске и Изюме через пару-тройку дней станет грустновато.
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01.06.2022 01:29
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https://twitter.com/necyryl/status/1531687753372557313?t=Br-EGGuQGftwdtNd4iCGRw&s=19

"Усталі асвабаждать, прілєглі атдахнуть"
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01.06.2022 01:02 Ответить
Поснули орки , ну що тут зробиш
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01.06.2022 01:28 Ответить
Хотіло ся б вірити, що то орки, але форма не схожа на кацапську...ви певні, що не над нашими глузуєте?
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01.06.2022 01:52 Ответить
Там солянка. На пополчение похоже.
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01.06.2022 15:24 Ответить
Красивое! И чего у их вечно такой срач в средствах передвижения?
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01.06.2022 06:40 Ответить
Bardzo dobrze!
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01.06.2022 01:03 Ответить
та пора уже тремя топорами откуда-нибудь из-под Верхнего Салтова зафигачить в 50.24841, 36.99213
Тогда кацапам в Купянске и Изюме через пару-тройку дней станет грустновато.
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01.06.2022 01:29 Ответить
У нас має бути дві армії - денна і нічна. Одні мають знищувати вдень другі вночі. Щоб ці тварюки не мали жодної миті без кошмарного страху. Я хочу щоб всі вцілілі скоти які повернуться в ********* при слові Україна обсералися і стікали на гівно до кінця свого ********** існування...
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01.06.2022 01:32 Ответить
А через Луганск что , нельзя завозить ?
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01.06.2022 01:56 Ответить
Можна. Але є нюанси. Кцп возять великий об'єм залізницею до якогось опорного пункта, а далі на позиції автомобілями. Якщо їм відрізати Куп'янськ, то доведеться везти аж зі Старобільська. А то значно далі, треба більше автомобілів. А де їх взяти?
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01.06.2022 06:26 Ответить
Да и сами автомобили жрут много топлива
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01.06.2022 06:38 Ответить
Эх мозгов нет но будут радоваться этому дебилу а он отвлекает
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01.06.2022 11:14 Ответить
Так граница есть в Луганске, Донецке
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01.06.2022 05:08 Ответить
Чтобы отрезать поставки нужно белгород захватить.
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01.06.2022 06:02 Ответить
Чого вже там, зразу Мацкву.
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01.06.2022 06:29 Ответить
главное - тихо делать свое дело... и армия это делает... и вообще - в военное время должен руководить страной военный... не создание в военной форме, которая сидит как на корове седло, а военный... и чтобы секретари, которые должны только бумажки подносить на подпись, не шастали по Черниговым, Харьковым... а то поехал кломандувач в Харьков, взял с собой приверженца кацапской церкви дьячка тимашенку... не профильных министров, которые будут отвечать за восстановление городов, а ...
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01.06.2022 06:07 Ответить
зачем такое обсуждать здесь что может а что нет? надо действовать и меньше трубить на весь мир
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01.06.2022 11:06 Ответить
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01.06.2022 11:15 Ответить
 
 