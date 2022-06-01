РФ сконцентрировала силы на Донбассе и сделала себя уязвимой на критически важной Херсонщине, - американский Институт изучения войны

Концентрация Москвы на захвате Северодонецка и Донбасса создает уязвимые места для России в важной Херсонской области, где идет контрнаступление украинских сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что Херсонская область является критически важной территорией, потому что это единственная область Украины, где российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра. Если Россия сможет сохранить сильный плацдарм в Херсонской области, когда боевые действия прекратятся, у нее будет очень сильная позиция, с которой можно будет начать вторжение в будущем. Но когда Украина освободит Херсонщину, она будет гораздо сильнее, чтобы оградить себя от предстоящего нападения России.

Этот стратегический расчет в принципе должен привести к тому, что Россия выделит достаточную боевую мощь для содержания Херсонщины. Но президент России Владимир Путин решил сосредоточить все силы и ресурсы, которые можно собрать, в попытке захватить Донбасс, что принесет ему в основном символические выгоды.

Успешные украинские контрнаступления в Херсонской области свидетельствуют о том, что украинское командование осознает эти реалии и использует уязвимые места, созданные решениями Путина.

Американский институт отмечает, что руководству Украины пришлось сделать невероятно трудный выбор в этой войне, и в целом оно сделало правильный выбор: решение украинского командования не выделять больше ресурсов на спасение Северодонецка, и решение отходить было стратегически обоснованным, хотя и болезненным.

Так, Украина все еще имеет хорошие шансы остановить, а затем свести на нет достижения России.

"Украина должна экономить свои более ограниченные ресурсы и сосредоточиться на возвращении критически важной территории, а не на защите территории, контроль над которой не будет определять результат войны или условий для восстановления войны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что грамотная украинская расстановка приоритетов в контрнаступательных и оборонных операциях вытолкнула россиян почти за пределы досягаемости Харькова и остановила наступление россиян в районе Изюма - и как сообщается, эти достижения важнее обороны Северодонецка.

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