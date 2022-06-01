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РФ сконцентрировала силы на Донбассе и сделала себя уязвимой на критически важной Херсонщине, - американский Институт изучения войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Концентрация Москвы на захвате Северодонецка и Донбасса создает уязвимые места для России в важной Херсонской области, где идет контрнаступление украинских сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что Херсонская область является критически важной территорией, потому что это единственная область Украины, где российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра. Если Россия сможет сохранить сильный плацдарм в Херсонской области, когда боевые действия прекратятся, у нее будет очень сильная позиция, с которой можно будет начать вторжение в будущем. Но когда Украина освободит Херсонщину, она будет гораздо сильнее, чтобы оградить себя от предстоящего нападения России.

Этот стратегический расчет в принципе должен привести к тому, что Россия выделит достаточную боевую мощь для содержания Херсонщины. Но президент России Владимир Путин решил сосредоточить все силы и ресурсы, которые можно собрать, в попытке захватить Донбасс, что принесет ему в основном символические выгоды.

Успешные украинские контрнаступления в Херсонской области свидетельствуют о том, что украинское командование осознает эти реалии и использует уязвимые места, созданные решениями Путина.

Американский институт отмечает, что руководству Украины пришлось сделать невероятно трудный выбор в этой войне, и в целом оно сделало правильный выбор: решение украинского командования не выделять больше ресурсов на спасение Северодонецка, и решение отходить было стратегически обоснованным, хотя и болезненным.

Так, Украина все еще имеет хорошие шансы остановить, а затем свести на нет достижения России.

"Украина должна экономить свои более ограниченные ресурсы и сосредоточиться на возвращении критически важной территории, а не на защите территории, контроль над которой не будет определять результат войны или условий для восстановления войны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что грамотная украинская расстановка приоритетов в контрнаступательных и оборонных операциях вытолкнула россиян почти за пределы досягаемости Харькова и остановила наступление россиян в районе Изюма - и как сообщается, эти достижения важнее обороны Северодонецка.

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Цей "Інститут", який обережно але наполегливо дме в російську дудку, вже в кожному утюзі. Цензор, на жаль, наполегливо поширює. Результативні воїни інформаційного фронту. Не з нашого боку.
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01.06.2022 07:09 Ответить
Вышвырнуть Парашу с правого берега Днепра (включая Херсон) задача первоочередная. Уничтожается Антоновский мост и держатся под обстрелом подъезды к плотине Каховской ГЭС. Причём с правого берега на левый там ехать будет можно, а обратно- нет. Тогда орки сами побегут. Но для этого надо иметь стальные яйки, а не то, что в *ОПе сейчас.
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01.06.2022 07:12 Ответить
Путину нужна хоть какая- то победа для радости своего быдлонаселения. Херсон украинский город , там куйла не ждут и никогда не примут . А в Донецкой области , к сожалению много россиян обожающих вату и не любящих Украину. .
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01.06.2022 07:28 Ответить
Всі розумні люди кричали про це з 1х днів війни! Херсонщина стратегічно надважлива для України, Херсонщина 2й фронт для порятунку всього південного лівобережжя! Пройшло 3 місяці і нарешті роблять правильно, наступ на Херсонщині і відступ від Луганщини. Нажаль Луганщина знаходиться географічно в дуже невигідному положенні,бо сама по собі оточена рашистською територією, і звільняти її треба в саму останню чергу.
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01.06.2022 08:11 Ответить
Да какой нах институт изучения войны? Тут на Цензоре каждый второй в два счета обьяснит, как надо было защищать Украину, как надо было действовать в обороне, куда надо вести войска, какие мосты взрывать, какие города оборонять. Тут все полководцы, *****, тут все знают всё о том каким нужно быть президентом. Хорошо только, что они все тут на Цензоре, а не в ОП или руководстве ВСУ.
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01.06.2022 10:09 Ответить
 
 