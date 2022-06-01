Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы защититься, а не атаковать территорию России, - Зеленский
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Призывы Украины предоставить оружие большой дальности, направленные на защиту территории Украины, а не атаку территории России, как она сделала с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в Newsmax.
"Нас не интересует, что происходит в России… Нас интересует только наша собственная территория в Украине".
Зеленский сказал, что "с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности их можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы для остановки войны", - указал он.
Отмечается, что переговоры могут иметь место, но должна быть готовность со стороны России вести эти переговоры. По словам Зеленского, "если речь идет об ультиматумах и "вы должны уступить треть своей территории, и мы оставим вас в покое и оставим в живых" - это не то, о чем мы можем договориться".
Зеленский сказал, что в конце концов Россия исчерпает желание продолжать боевые действия в южных и восточных регионах, поскольку мир объединяется вокруг украинского суверенитета.
Кроме того, нарратив о том, что соседние страны не должны вступать в НАТО – это проигрышное сражение для России и ее президента Владимира Путина.
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Але тим самим часом, його безпосередній досвід з Україною ще з часів вайс-президентства - дуже гальмує співпрацю, оскільки саме цей досвід говорить йому що політичному керівництву України ні у минулому, ні тим більш сьогодні, вірити не можна.
Закономірно що для нього інтереси і імідж у світі США - першочергове завдання.
Чудово знаючи хто насправді керує в Україні, йому досить складно допомагати Україні і у той самий час не допустити аби ОП не використав допомогу для провокування політичної кризи у яку були б втягнені США.
США сказали, что опасаются эскалации боевых действий? Не вопрос, Зеленский сразу говорит что нападать на РФ не собираемся, а "освобождение Донбасса и Крыма" у него сразу трансформируется в "деякими територіями є деякі складнощі, є деякі деталі".
Наверно это правильно и логично, т.к. мы полностью зависим от западной помощи. Но почему Зеленский глухо молчит о том, что делает его власть для перевода экономики Украины на военные рельсы? "Помощь запада" тут уже совершенно не при чем. Вернее "при чем" если никуя не делать. Тогда только остается бегать по миру с протянутой рукой и просить денег ...