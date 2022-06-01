Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы защититься, а не атаковать территорию России, - Зеленский

Призывы Украины предоставить оружие большой дальности, направленные на защиту территории Украины, а не атаку территории России, как она сделала с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в Newsmax.

"Нас не интересует, что происходит в России… Нас интересует только наша собственная территория в Украине".

Зеленский сказал, что "с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности их можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы для остановки войны", - указал он.

Отмечается, что переговоры могут иметь место, но должна быть готовность со стороны России вести эти переговоры. По словам Зеленского, "если речь идет об ультиматумах и "вы должны уступить треть своей территории, и мы оставим вас в покое и оставим в живых" - это не то, о чем мы можем договориться".

Зеленский сказал, что в конце концов Россия исчерпает желание продолжать боевые действия в южных и восточных регионах, поскольку мир объединяется вокруг украинского суверенитета.

Кроме того, нарратив о том, что соседние страны не должны вступать в НАТО – это проигрышное сражение для России и ее президента Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и примерно 500 получат ранения", - Зеленский