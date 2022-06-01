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Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы защититься, а не атаковать территорию России, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Призывы Украины предоставить оружие большой дальности, направленные на защиту территории Украины, а не атаку территории России, как она сделала с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский в Newsmax.

"Нас не интересует, что происходит в России… Нас интересует только наша собственная территория в Украине".

Зеленский сказал, что "с некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности их можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы для остановки войны", - указал он.

Отмечается, что переговоры могут иметь место, но должна быть готовность со стороны России вести эти переговоры. По словам Зеленского, "если речь идет об ультиматумах и "вы должны уступить треть своей территории, и мы оставим вас в покое и оставим в живых" - это не то, о чем мы можем договориться".

Зеленский сказал, что в конце концов Россия исчерпает желание продолжать боевые действия в южных и восточных регионах, поскольку мир объединяется вокруг украинского суверенитета.

Кроме того, нарратив о том, что соседние страны не должны вступать в НАТО – это проигрышное сражение для России и ее президента Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и примерно 500 получат ранения", - Зеленский
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Топ комментарии
+19
Та не, це Америка нагнітає - все добре, всі на шашлики!
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01.06.2022 07:03
+8
Під асфальтом подивись, що ти заради піару оркам поклав, знаючи що буде повномасштабне вторгнення!
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01.06.2022 08:12
+6
Ю. Швец - это Арестович № 2. Просто не такой "сладкий" и с меньшим нарцисизмом. Нет никаких цифр, нет оценки потенциала, нет вероятных сценариев. Короче, нет там никакой аналитики. Очередной мастер ***********-развлекательного жанра.
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01.06.2022 08:16
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Та не, це Америка нагнітає - все добре, всі на шашлики!
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01.06.2022 07:03 Ответить
чутно, як ленд-ліз наближається
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01.06.2022 07:24 Ответить
Дивіться щоденну аналітику від Ю. Швеця! Поставка зброі, війна, політика і все що в світі довколо Украіни .Дивлюся і не пропускаю ні одного випуску.Рекомендую підписатися!
https://www.youtube.com/watch?v=PTti734OgNo
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01.06.2022 07:25 Ответить
ні лайно не дивимось
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01.06.2022 08:16 Ответить
Дивись "скабеевщіну і салавьовщіну"
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01.06.2022 09:03 Ответить
Ю. Швец - это Арестович № 2. Просто не такой "сладкий" и с меньшим нарцисизмом. Нет никаких цифр, нет оценки потенциала, нет вероятных сценариев. Короче, нет там никакой аналитики. Очередной мастер ***********-развлекательного жанра.
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01.06.2022 08:16 Ответить
Главное не создавать себя кумира, т.к. многие аналитики имеют талант убеждения и своей харизмой невольно подчиняют себе слушателя. Не ленитесь, читайте и НВ (новое время). Там тоже немало аналитики. Вроде Купер толковый мужик, в чем-то разбирается...
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01.06.2022 10:12 Ответить
Політик ще з часів холодної війни і Президента Рональда Рейгана, Байден а не Трамп як Президент є позитив для України.
Але тим самим часом, його безпосередній досвід з Україною ще з часів вайс-президентства - дуже гальмує співпрацю, оскільки саме цей досвід говорить йому що політичному керівництву України ні у минулому, ні тим більш сьогодні, вірити не можна.
Закономірно що для нього інтереси і імідж у світі США - першочергове завдання.
Чудово знаючи хто насправді керує в Україні, йому досить складно допомагати Україні і у той самий час не допустити аби ОП не використав допомогу для провокування політичної кризи у яку були б втягнені США.
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01.06.2022 07:43 Ответить
Під асфальтом подивись, що ти заради піару оркам поклав, знаючи що буде повномасштабне вторгнення!
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01.06.2022 08:12 Ответить
Зеленский - это флюгер. Куда подует "западная озабоченность" - туда и меняются спичи Зеленского.
США сказали, что опасаются эскалации боевых действий? Не вопрос, Зеленский сразу говорит что нападать на РФ не собираемся, а "освобождение Донбасса и Крыма" у него сразу трансформируется в "деякими територіями є деякі складнощі, є деякі деталі".
Наверно это правильно и логично, т.к. мы полностью зависим от западной помощи. Но почему Зеленский глухо молчит о том, что делает его власть для перевода экономики Украины на военные рельсы? "Помощь запада" тут уже совершенно не при чем. Вернее "при чем" если никуя не делать. Тогда только остается бегать по миру с протянутой рукой и просить денег ...
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01.06.2022 08:28 Ответить
kacap , tebe kakoe delo ? idi v sled za korabeljom
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01.06.2022 08:29 Ответить
Де Вільха, зелупа?
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01.06.2022 08:45 Ответить
"з деякими територіями є деякі складнощі, є деякі деталі, але всі ці складності їх можна було б обговорити, і ці обговорення були б необхідні, щоб зупинити війну" - довбойоб
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01.06.2022 08:47 Ответить
Явно нёс отсебятину, готового текста не было. А журналисты уже написали более-менее связным текстом. Ну насколько сами поняли, шо зеленский пытался сказать
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01.06.2022 09:11 Ответить
Он текст с Безмозглой согласовывал и обрабатывал. Видно по стилю.
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01.06.2022 09:17 Ответить
Кое где порою иногда.
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01.06.2022 09:15 Ответить
Та ні, Україні потрібно більше асфальту, більше бітуму з рашки!!!! І шашлики!
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01.06.2022 09:07 Ответить
Потрібні?Да не може бути!Так в ОФІСІ ошивається непотріб кірюша,який майстер по крадівництву.Доручіть йому будувати катапульти та,довбаючи асфальт,закидувати ним орків.А щоб швидше було додайте до нього великого реформатора "укроборонпрому" мустафу та поверніть тарана.А якщо чесно,то було б смішно,якби не було ДУЖЕ прискорбно.Не розраховуйте,що війна ВСЕ спише.Ні ху..ху.
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01.06.2022 09:29 Ответить
Зеленський 2,5 роки саботував виробництво дальнобійної САУ Богдана . Тепер це саме та інше випрошує у США . Це не кажучи вже про втрати економіки у зв'язку з відсутністю виробництва .
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01.06.2022 09:43 Ответить
А нас рік запевняли, що ліпший захист це розпил на великому будівництві, а не забезпечення Армії.
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01.06.2022 11:00 Ответить
нам потрібен президент а не ...
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01.06.2022 12:15 Ответить
А от нашого виробництва "вільха" б'є на 90 км. Але за 2,5 роки не спромоглись виробити суттєвої кількості ракет.( Привіт Таран ,Хомчак та асфальт) , а грошей там треда не так і багато. А зараз уде не виробиш!
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01.06.2022 13:37 Ответить
У нас дуже ******* президент.
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01.06.2022 17:31 Ответить
Це падло домовитись про зброю не здатне.
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01.06.2022 17:43 Ответить
 
 