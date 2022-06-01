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США согласовали новый пакет военной помощи Украине, включая ракетные системы HIMARS, - The Washington Post

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

himars,хімарс

США 1 июня объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 700 млн долларов. В него в частности войдут ракетные системы HIMARS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Администрация Джо Байдена согласовала решение о поставках Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности – критически важного оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.

Ракетные системы HIMARS являются частью нового пакета военной помощи Украине в размере 700 миллионов долларов, включающего вертолеты, системы противотанкового оружия Javelin, тактическую технику, запчасти, автомобили и другое.

По словам двух представителей администрации президента США, решение о предоставлении Украине вышеназванного оружия обсуждалось на условиях анонимности. Официально о новом пакете помощи будет объявлено в среду, 1 июня.

Также читайте: Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем
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Топ комментарии
+46
То не звертайте на них увагу, беріть свої ракетні системи, які мав виготовити за три роки Боневтік, де йому "барига" залишив довершені зразки і гроші в казні на рівні 170 млрд. гривень. А це якраз правда і нам вистачило би грошей на 10 дивізіонів, а можливо і більше, але наш зробив твк, як зпробив - все зарив в дороги, якими ввдало користується ворог. Байден є Президентом США і його виборець громадянин США і він має відповідати за безпеку США, а не України, бо в Україні є свій Президент і свій виборець, який йому довірив, то ж беріть своє і не ображайте друзів, які добряче нам допомогли. Там вже сьоогодні Трамп попереджає Байдена за відповідальність, що витрачає бюджетні американські гроші на Україну, а не безпеку своїх шкіл.
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01.06.2022 09:39
+22
Що значить " невелику кількість" ?. Тобто щоб не дратувати путіна ? Дай Боже щоб це була неправда і кількість була ДОСТАТНЯ !
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01.06.2022 07:46
+21
Кацапи завили, бо:

Польша попросила у США 500 ракетных установок M142 HIMARS

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что подписал письмо с просьбой приобрести около 500 реактивных систем залпового огня на колёсном шасси M142 HIMARS у США.

Здогадайтесь для чого їй 500 УСТАНОВОК?
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01.06.2022 08:14
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Позитивна новина...
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01.06.2022 07:27 Ответить
Що значить " невелику кількість" ?. Тобто щоб не дратувати путіна ? Дай Боже щоб це була неправда і кількість була ДОСТАТНЯ !
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01.06.2022 07:46 Ответить
Что бы процесс войны был очень контролируемый по времени, эта нить прослеживается с самого начала войны. Уже слепой только не видит.
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01.06.2022 09:35 Ответить
То не звертайте на них увагу, беріть свої ракетні системи, які мав виготовити за три роки Боневтік, де йому "барига" залишив довершені зразки і гроші в казні на рівні 170 млрд. гривень. А це якраз правда і нам вистачило би грошей на 10 дивізіонів, а можливо і більше, але наш зробив твк, як зпробив - все зарив в дороги, якими ввдало користується ворог. Байден є Президентом США і його виборець громадянин США і він має відповідати за безпеку США, а не України, бо в Україні є свій Президент і свій виборець, який йому довірив, то ж беріть своє і не ображайте друзів, які добряче нам допомогли. Там вже сьоогодні Трамп попереджає Байдена за відповідальність, що витрачає бюджетні американські гроші на Україну, а не безпеку своїх шкіл.
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01.06.2022 09:39 Ответить
скот, твоє недолуге ниття про ракети і дороги зараз якось допоможе? ні. тоді іди на ЙУХ, зрадойоб нікчемний.
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01.06.2022 09:56 Ответить
усі епітети, що чув про себе використав? Це ти, щойно з йуху де клавіатуру вправили?
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01.06.2022 15:46 Ответить
А не знаете чому обидва сини Порошенка досi ховаються в Лондонi з початку вiйни?
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01.06.2022 17:18 Ответить
А ти де ховаєшся ? А може ти в "героїчній" бригаді Колі котлєти ?
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01.06.2022 19:50 Ответить
Витя, а что за циферки после твоего ника ВІКТОР? Так боты нумеруются?
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01.06.2022 23:54 Ответить
автоматом добавляет если есть такой же аккаунт
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02.06.2022 06:06 Ответить
Ну завжди можна стріляти з тих нашихб що зрадник Боневтік наробив. Системи "рогатка". Асфальтом.
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01.06.2022 10:11 Ответить
а вы больше можете дать?
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01.06.2022 10:54 Ответить
Ні, зате він може потужно висратись на форумі
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01.06.2022 14:11 Ответить
Ніхто нам правди не скаже і правильно роблять , так як серед диванніх
генералів , є кроти , яким , вкрай , потрібна правильна інфа щодо поставок США , нам віцськового озброєння 😠
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01.06.2022 12:48 Ответить
Оце добра новина. Байден це не Шольц з Макроном.
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01.06.2022 07:51 Ответить
те саме
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01.06.2022 12:20 Ответить
Чудово. Скоріше би втілити в життя.
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01.06.2022 07:52 Ответить
"невелика кількість"
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01.06.2022 07:56 Ответить
Американці завжди першу пробну партію відправляють невеликою.
Далі дивляться - потім збільшують.
Все логічно.
Обпеклися на Афганістані, куди фарширували зброю. яка дісталась талібам.
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01.06.2022 10:29 Ответить
64км дальность, нам хватит чтобы забрасывать кацапам за воротник
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01.06.2022 07:57 Ответить
Тобто кацапам можна обстрілювати Україну зі своєї території градами, а нам ніззя??? Щоб не дратувати путлєра, може він стане м'яким і пухнастим і настане' мир" ???
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01.06.2022 08:00 Ответить
Можно хоть москву обстреливать
Но своими ракетами, чтобы к США претензий не было
HIMARS до 64км с наведением GPS тоже хорошо
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01.06.2022 08:22 Ответить
Диванним стратехам ,що вже би засипали Москву ракетами...

1)вистачає зараз в Україні ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЦІЛЕЙ на відстані 40-60-100 км.

2) чим більша відстань -тим більша можливість у ПВО збити ракету..
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01.06.2022 09:20 Ответить
квазибаллистичекую попробуй сбей. Нужна система уровня не ниже С-300, и то никакой гарантии поражения квазибаллистической ракеты
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01.06.2022 10:58 Ответить
у нас є напрацювання що б робити балістичні ракети які недістане раша ппо і які навіть на далекий схід долетять,але немає головного-волі політиків, та запиту виборців які їх обирали.
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01.06.2022 12:39 Ответить
так обстрілюйте своїми ракетами, хто вам не дає? Володя вже дозводив стріляти, то він після 2019 року заборонив стріляти, бо на його збочену думку війна вигідна Порошенку. Всі питання до нього, хай дає ракети і команду стріляти і наші це зроблять. Не чіпайте американців, вони роблять більше навіть за нашого Боневтіка.
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01.06.2022 09:43 Ответить
Кацапи завили, бо:

Польша попросила у США 500 ракетных установок M142 HIMARS

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что подписал письмо с просьбой приобрести около 500 реактивных систем залпового огня на колёсном шасси M142 HIMARS у США.

Здогадайтесь для чого їй 500 УСТАНОВОК?
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01.06.2022 08:14 Ответить
це поки що лишне запит на майбутні поставки..

Варшава у 2018 році направила запит на придбання лише 20 пускових з 270 високоточними ракетами GMLRS та 30 балістичними ракетами ATACMS, а також додатковими командними, ремонтними, транспортними та заряджальними машинами.
Загальна сума цієї угоди становила близько 655 млн доларів.

-----------------------

Таким чином, якщо мова йшла б про закупівлю всіх 500 пускових з необхідною кількістю ракет та машин забезпечення, то цінник на них був на фантастичні 16,37 млрд доларів.

Саме тому польський міністр оборони зробив акцент на максимальній локалізації виробництва HIMARS в Польщі. Тому, вочевидь, мова буде йти про довгостроковий контракт, який розрахований на десятиріччя, якщо не більше.
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01.06.2022 09:24 Ответить
Щоб повернути Кенігсберг Польщі
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01.06.2022 11:20 Ответить
Ну, "Кенігсберг", ніколи Польщі не належав! Це територія, на якій жили предки латишів (якщо я не помиляюся (хай литовці мене пробачать у випадку чого) Поляки до тієї території стосунку не мали До завоювання Прусії тевтонами там жило плем"я прусів (балтійсько-слов"янського походження) Їх покорили і "онімечили" !
"Бюлови", "Бокови", у пруському дворянстві - потомки цих "прусів"
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01.06.2022 12:53 Ответить
Як це "для чого? "Захищать нерестовища салаки вздовж узбережжя Балтики!
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01.06.2022 12:44 Ответить
700 миллионов военной помощи? Из 40 миллиардов? Так это ж кот наплакал. И как нам это поможет? Это такой лендлиз? Мда...
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01.06.2022 08:24 Ответить
Это отдельно от 40 млрд.Одна МЛРС стоит примерно 6 миллионов долларов.
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01.06.2022 08:51 Ответить
4 мил.
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01.06.2022 09:44 Ответить
Чувак дебил пишется через буку И .
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01.06.2022 11:22 Ответить
Штопаный неоднократно суровыми нитками, идешь вслед за хрюсским кораблем...
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01.06.2022 09:29 Ответить
То за химмарс говорили, то за млрс.. Хрен поймешь
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01.06.2022 09:15 Ответить
різні модифікації..
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01.06.2022 09:28 Ответить
Одна на гусеничном ходу, другая на колёсном.
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01.06.2022 09:53 Ответить
Да по *** на каком ходу, лишь бы быстрее пришли в Украину и побольше…
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01.06.2022 12:28 Ответить
Системи запуску в них унифіковані... тобто одні і ті самі пускові контейнери в них встановлюються.
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01.06.2022 11:44 Ответить
очередной пиар. Если помощь идет,то зачем о ней писать
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01.06.2022 09:18 Ответить
а зачем вообще новости писать?
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01.06.2022 09:32 Ответить
Установок можно немного, зато давайте много боеприпасов, так будет терпимо.
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01.06.2022 09:36 Ответить
...який також включатиме вертольоти ...
=====
Какие, интересно? Ми-17? Или Хьюи?
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01.06.2022 11:01 Ответить
Мі-2.
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01.06.2022 11:34 Ответить
Рашисти видохлися, Україна вичікує свого часу: огляд експертів
https://www.youtube.com/watch?v=7mPIpa4cFlY
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01.06.2022 11:22 Ответить
800 млн - це взагалі ні про що. До того ж навіть ця сума частково піде на джавеліни та вертольоти? Так скільки ж там буде HIMARS? 5 комплексів щоб не дратувати *****? Це знущання і насмішка, а не допомога. На потрібно хоча б 50 систем для початку.
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01.06.2022 11:39 Ответить
Думаю це буде 1-3 штучки. І прийдуть вони під кінець червня, а працювати почнуть в середині липня.
От нам і ленд ліз. Дуля з маком. Америка дала задню. 700 млн доларів, включно з джавелінами і вертольотами - це ні про що.
Очевидно, війну треба затягнути мінімум до кінця 2022 року, і вбивати українців по максимуму.
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01.06.2022 12:06 Ответить
Они уже открытым текстом говорят, главное чтоб Украина не победила и пуйло не оказался загнанным в угол. Но у нас нет выбора мы все равно победим
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01.06.2022 11:55 Ответить
З миру по нитці,як то кажуть. Бо своє все закатане у асвальт...
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01.06.2022 12:20 Ответить
...і продане Тайланду та Саудівській Аравії Петею. Треба говорити все, а не частину правди.
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01.06.2022 17:52 Ответить
А что же теперь делать зеледенту? Уже не топнешь ножкой "Омерика нам не памагает!!!!" Что сейчас начнет предъявлять?
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01.06.2022 12:40 Ответить
А Гундосий уже заявляє, що треба "дагаварівацца пасєрєдінє", бо у нас на фронті, виявляється, катастрофічні втрати - військові гинуть сотнями. Дивно, як ЗСУ взагалі йдуть в контрнаступ, враховуючи перевагу орків у живій силі. Нам зараз почали впарювати дічайшу дічь, яка й на вуха не налазить. А все заради того, аби поставити українців перед типу "фактом": південь і схід нам не відбити, то ж доведеться залишити їх оркам.
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01.06.2022 13:32 Ответить
З вікіпендії відомо що для ЗСУ вироблено 50 шт РСЗВ "ВІЛЬХА" а скільки ракет? Так отож. Пан Таран своєго часу сказав: на АТО нам вистачить. А почнеться війна будемо замовляти. Отакі керманичі. Я так розуміюнинішні біди на фронті саме через закінчення БК до Смерчів та Вільхи.
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01.06.2022 14:01 Ответить
Я думаю американцы пойдут нам навстречу, т.к. понимают, что нам нужно проводить Евровидение в следующем году в Херсоне или Ялте.
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01.06.2022 14:11 Ответить
Зеле долбаёбы надо с Джонсоном мутить а не с ************** Байденом перестроховшиком
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01.06.2022 14:20 Ответить
Ну вот, а то кацапосми развели панику) Будут потом и ракеты и новые поставки. Амеры тупят но не кидают как бошы. Что могут и хотят, то дают. Если нет, то нет. И за то спасибо. Покрайней мере дают своё и современное более менее.
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01.06.2022 15:16 Ответить
Ти диви, розродилися
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01.06.2022 16:04 Ответить
Трудные роды. Ужасно трудные.
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01.06.2022 17:16 Ответить
Все будет! Успокойтесь, не все сразу!
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02.06.2022 01:43 Ответить
2 армия в мире утилизирует сама себя по приказу КГБшного недоноска...в бой идут одни старики 65 летние...
СкреПОНОСные...
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02.06.2022 07:02 Ответить
 
 