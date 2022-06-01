США согласовали новый пакет военной помощи Украине, включая ракетные системы HIMARS, - The Washington Post
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США 1 июня объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 700 млн долларов. В него в частности войдут ракетные системы HIMARS.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Администрация Джо Байдена согласовала решение о поставках Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности – критически важного оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.
Ракетные системы HIMARS являются частью нового пакета военной помощи Украине в размере 700 миллионов долларов, включающего вертолеты, системы противотанкового оружия Javelin, тактическую технику, запчасти, автомобили и другое.
По словам двух представителей администрации президента США, решение о предоставлении Украине вышеназванного оружия обсуждалось на условиях анонимности. Официально о новом пакете помощи будет объявлено в среду, 1 июня.
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генералів , є кроти , яким , вкрай , потрібна правильна інфа щодо поставок США , нам віцськового озброєння 😠
Далі дивляться - потім збільшують.
Все логічно.
Обпеклися на Афганістані, куди фарширували зброю. яка дісталась талібам.
Но своими ракетами, чтобы к США претензий не было
HIMARS до 64км с наведением GPS тоже хорошо
1)вистачає зараз в Україні ПЕРШОЧЕРГОВИХ ЦІЛЕЙ на відстані 40-60-100 км.
2) чим більша відстань -тим більша можливість у ПВО збити ракету..
Польша попросила у США 500 ракетных установок M142 HIMARS
Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что подписал письмо с просьбой приобрести около 500 реактивных систем залпового огня на колёсном шасси M142 HIMARS у США.
Здогадайтесь для чого їй 500 УСТАНОВОК?
Варшава у 2018 році направила запит на придбання лише 20 пускових з 270 високоточними ракетами GMLRS та 30 балістичними ракетами ATACMS, а також додатковими командними, ремонтними, транспортними та заряджальними машинами.
Загальна сума цієї угоди становила близько 655 млн доларів.
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Таким чином, якщо мова йшла б про закупівлю всіх 500 пускових з необхідною кількістю ракет та машин забезпечення, то цінник на них був на фантастичні 16,37 млрд доларів.
Саме тому польський міністр оборони зробив акцент на максимальній локалізації виробництва HIMARS в Польщі. Тому, вочевидь, мова буде йти про довгостроковий контракт, який розрахований на десятиріччя, якщо не більше.
"Бюлови", "Бокови", у пруському дворянстві - потомки цих "прусів"
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Какие, интересно? Ми-17? Или Хьюи?
https://www.youtube.com/watch?v=7mPIpa4cFlY
От нам і ленд ліз. Дуля з маком. Америка дала задню. 700 млн доларів, включно з джавелінами і вертольотами - це ні про що.
Очевидно, війну треба затягнути мінімум до кінця 2022 року, і вбивати українців по максимуму.
СкреПОНОСные...