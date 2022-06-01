Враг ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван, закрепляется в центре Северодонецка, – Генштаб ВСУ
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Россияне при поддержке вертолетов Ка-52 "Аллигатор" ведут наступление в направлении Лиман - Старый Караван, боевые действия продолжаются.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 1 июня по поводу российского вторжения.
Итак, начались девяносто восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности определенных соединений и воинских частей.
На Северском направлении подразделения противника производят инженерное оборудование позиций в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, на расстоянии около 3 км от Государственной границы Украины.
Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Огнем артиллерии нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.
На Слобожанском направлении враг основные усилия продолжал сосредотачивать на удержании занятых позиций и ведении разведки.
В Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.
На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы. Вел разведку позиций наших войск при помощи БпЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха.
На Донецком направлении подразделения агрессора при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий.
С целью нанесения потерь и истощения личного состава наших войск, противник производит огненное поражение вдоль линии соприкосновения с минометами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня. Провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.
В Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка-52 ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван, боевые действия продолжаются.
На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.
На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нырково.
В Запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка в танковый батальон Т-62 и в мотострелковый батальон.
На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.
На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивается на удержании занятых займе и создании дополнительных рубежей обороны. В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое произвели массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского Флота Российской Федерации продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокаду судоходства.
Штормом сорвало с якоря 2 вражеских морских мины. Одну унесло волнами к берегу Одесчины, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую наши воины взорвали прямо в море.
В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей. На Юге, в Херсонской и Николаевской областях, потери российских оккупантов, кроме военной техники, составляют около семидесяти человек", - сообщили в Генштабе.
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1. ЗЛО не зупиниться, поки його не зупиниш
2. якщо хтось прийшов з зброєю на чужу землю, то це ЗЛО, а не чиясь дитина чи чоловік
3. ЗЛО не знає милосердя, відповідно відношення до ЗЛА має бути аналогічним "No mercy"
4. на території росії військового металолому від ссср стільки, що хватить ще на 10 таких війн
5. 140 000 000 населення росії, візміть мінім 1% які готові за гроші чи інших причин вбивати, а
це 1 400 000 осіб
Тому нюнити не треба, треба косити, причому страшно косити ЗЛО
Не нужно паниковать (война только началась). А нужно подумать вот о чём:
Первая линия обороны возводится в 30-35 км. от города. Это район Заречное, из которого мы отступили в середине мая.
Вторая линия обороны возводится в 20-25 км от города. Это район Лимана, из которого мы отступили в конце мая.
Третья линия обороны возводится в 5 км от города. Это Райгородок. Понятно, что от туда рашисты уже добивают всеми стволами по жилым кварталам Славянска.
Вопрос: Как именно были сделаны эти линии обороны, если на их уничтожение врагу требуется не больше 2-х недель?
Я утверждаю, что если создавать линии обороны и укрепрайоны, используя железобетон (как готовые конструкции, так и наливные), то даже если враг имеет тотальное превосходство в тяжелом вооружении, на преодоление такой линии обороны у него уйдет несколько месяцев.
Но я не видел НИ ЕДИНОГО фото/видео/репортажа о подобных работах. И не надо удобненьких заклинаний про "военную тайну"! Военной тайной является ГДЕ это расположено, а не КАК это сделано. Для бестолочей и бездельников "военная тайна" является удобным прикрытием когда не зделано вообще никуя или сделано из "говна и палок" (как нам недавно под Киевом показывали)
На этом фоне особенно циннично и мерзко выглядит возобновление строительства "элиток" и ТРЦ! В Днепре в частности ...