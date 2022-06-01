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Враг ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван, закрепляется в центре Северодонецка, – Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россияне при поддержке вертолетов Ка-52 "Аллигатор" ведут наступление в направлении Лиман - Старый Караван, боевые действия продолжаются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в фейсбуке по состоянию на 6:00 1 июня по поводу российского вторжения.

Итак, начались девяносто восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности определенных соединений и воинских частей.

На Северском направлении подразделения противника производят инженерное оборудование позиций в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, на расстоянии около 3 км от Государственной границы Украины.

Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Огнем артиллерии нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении враг основные усилия продолжал сосредотачивать на удержании занятых позиций и ведении разведки.

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В Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.

На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы. Вел разведку позиций наших войск при помощи БпЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха.

На Донецком направлении подразделения агрессора при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий.

С целью нанесения потерь и истощения личного состава наших войск, противник производит огненное поражение вдоль линии соприкосновения с минометами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня. Провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.

В Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка-52 ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.

На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нырково.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 30,5 тыс. человек, 208 самолетов, 174 вертолета, 1358 танков и 3302 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

В Запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка в танковый батальон Т-62 и в мотострелковый батальон.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.

На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивается на удержании занятых займе и создании дополнительных рубежей обороны. В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое произвели массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского Флота Российской Федерации продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокаду судоходства.

Штормом сорвало с якоря 2 вражеских морских мины. Одну унесло волнами к берегу Одесчины, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил, другую наши воины взорвали прямо в море.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей. На Юге, в Херсонской и Николаевской областях, потери российских оккупантов, кроме военной техники, составляют около семидесяти человек", - сообщили в Генштабе.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Передовые части рашистов находятся уже в 10 км. от окраин Славянска.
Не нужно паниковать (война только началась). А нужно подумать вот о чём:
Первая линия обороны возводится в 30-35 км. от города. Это район Заречное, из которого мы отступили в середине мая.
Вторая линия обороны возводится в 20-25 км от города. Это район Лимана, из которого мы отступили в конце мая.
Третья линия обороны возводится в 5 км от города. Это Райгородок. Понятно, что от туда рашисты уже добивают всеми стволами по жилым кварталам Славянска.

Вопрос: Как именно были сделаны эти линии обороны, если на их уничтожение врагу требуется не больше 2-х недель?
Я утверждаю, что если создавать линии обороны и укрепрайоны, используя железобетон (как готовые конструкции, так и наливные), то даже если враг имеет тотальное превосходство в тяжелом вооружении, на преодоление такой линии обороны у него уйдет несколько месяцев.
Но я не видел НИ ЕДИНОГО фото/видео/репортажа о подобных работах. И не надо удобненьких заклинаний про "военную тайну"! Военной тайной является ГДЕ это расположено, а не КАК это сделано. Для бестолочей и бездельников "военная тайна" является удобным прикрытием когда не зделано вообще никуя или сделано из "говна и палок" (как нам недавно под Киевом показывали)
На этом фоне особенно циннично и мерзко выглядит возобновление строительства "элиток" и ТРЦ! В Днепре в частности ...
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01.06.2022 09:00
+13
Кому это надо, если вместо укрепления обороны, поиска снарядов, силы тратятся на войну...с Порошенко, Бутусовым, Денисовой. Слуги непонятно какого народа...
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01.06.2022 11:01
+9
По факту план путлєра на вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей, на жаль, виконується. Чому так вийшло?-- дуже актуальне і цікаве питаня...
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01.06.2022 09:29
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Правила форума Совет форумчан
не дуже хороші новини, їх луплять, а вони як гідра розмножуються, ці російські тварюки.
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01.06.2022 07:47 Ответить
Если уже т64 достали значит танки не множаться)))
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01.06.2022 07:53 Ответить
62
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01.06.2022 21:13 Ответить
Повторюсь
1. ЗЛО не зупиниться, поки його не зупиниш
2. якщо хтось прийшов з зброєю на чужу землю, то це ЗЛО, а не чиясь дитина чи чоловік
3. ЗЛО не знає милосердя, відповідно відношення до ЗЛА має бути аналогічним "No mercy"
4. на території росії військового металолому від ссср стільки, що хватить ще на 10 таких війн
5. 140 000 000 населення росії, візміть мінім 1% які готові за гроші чи інших причин вбивати, а
це 1 400 000 осіб

Тому нюнити не треба, треба косити, причому страшно косити ЗЛО
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02.06.2022 01:49 Ответить
Потрібно визнати, новини дуже погані.
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01.06.2022 08:14 Ответить
Передовые части рашистов находятся уже в 10 км. от окраин Славянска.
Не нужно паниковать (война только началась). А нужно подумать вот о чём:
Первая линия обороны возводится в 30-35 км. от города. Это район Заречное, из которого мы отступили в середине мая.
Вторая линия обороны возводится в 20-25 км от города. Это район Лимана, из которого мы отступили в конце мая.
Третья линия обороны возводится в 5 км от города. Это Райгородок. Понятно, что от туда рашисты уже добивают всеми стволами по жилым кварталам Славянска.

Вопрос: Как именно были сделаны эти линии обороны, если на их уничтожение врагу требуется не больше 2-х недель?
Я утверждаю, что если создавать линии обороны и укрепрайоны, используя железобетон (как готовые конструкции, так и наливные), то даже если враг имеет тотальное превосходство в тяжелом вооружении, на преодоление такой линии обороны у него уйдет несколько месяцев.
Но я не видел НИ ЕДИНОГО фото/видео/репортажа о подобных работах. И не надо удобненьких заклинаний про "военную тайну"! Военной тайной является ГДЕ это расположено, а не КАК это сделано. Для бестолочей и бездельников "военная тайна" является удобным прикрытием когда не зделано вообще никуя или сделано из "говна и палок" (как нам недавно под Киевом показывали)
На этом фоне особенно циннично и мерзко выглядит возобновление строительства "элиток" и ТРЦ! В Днепре в частности ...
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01.06.2022 09:00 Ответить
Кому это надо, если вместо укрепления обороны, поиска снарядов, силы тратятся на войну...с Порошенко, Бутусовым, Денисовой. Слуги непонятно какого народа...
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01.06.2022 11:01 Ответить
просто под шумок идет разворовывание бюджета
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01.06.2022 12:17 Ответить
Бетону нужны месяцы, что бы достичь необходимой твердости.
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01.06.2022 21:14 Ответить
Було три роки . Для витримки бетону достатньо ? Особливо якщо врахувати що " його світлість " очільник радбезу Денисов розповідає що про наступ кацапні вони знали іще за рік до нього ((
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02.06.2022 00:02 Ответить
По факту план путлєра на вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей, на жаль, виконується. Чому так вийшло?-- дуже актуальне і цікаве питаня...
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01.06.2022 09:29 Ответить
а якже слова радника офису президента арестовича та инших що ще дви три недили и погонимо рашистив
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01.06.2022 12:16 Ответить
"при поддержке вертолетов Ка-52 "Аллигатор"" - приземлять их нечем?
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01.06.2022 13:53 Ответить
скоріше HIMARS на фронт
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01.06.2022 16:05 Ответить
****, а где Стингеры?
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01.06.2022 17:10 Ответить
А что с контрнаступлением ВСУ на Херсон? В ютубе четвертые сутки все о начале контрнаступления каждый день. Оно началось, продолжается или уже закончилось?
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01.06.2022 17:33 Ответить
Якщо тобі цікаво, то може підешь на передову та там все подивишься? Це можуть бути взагалі контрнаступальні дії, а не контрнаступ - це велика різниця.
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01.06.2022 19:25 Ответить
Вот что имелось в виду, скорее всего. Вот это всё синее, это севернее, но Херсонская область тоже.
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01.06.2022 19:55 Ответить
чи було взагалі?
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01.06.2022 17:52 Ответить
ниуя не понял - при том количестве ПЗРК,что нам поставили - там даже мухи летать не должны..
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01.06.2022 17:56 Ответить
ПЗРК это больше для того чтобы пугать летчиков и взбадривать своих солдат. Эффективность ПЗРК-очень низкая в сравнении с нармальными системами ПВО Вертолет на скорости пролетает 1 км за 20 сек. У оператора ПЗРК даже времени не т привести его в рабочее положение. с помощью ПЗРК эффективно сбивать самолеты в аэропорту-когда они медленно взлетают и садятся и у солдата есть время подготовиться и прицелится . когда самолет или вертолет летят на марше-их тяжело сбить из ПЗРК-послушайте марка Солонина и его отсылки к американским экспертам Американцы удивлены что с помощью Стингеров и Игл Украинцам удалось сбить так много вощздушных целей Украине нужны нормальные системы ПВО хотя-бы уровня Бук
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01.06.2022 20:01 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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01.06.2022 23:33 Ответить
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02.06.2022 02:36 Ответить
 
 