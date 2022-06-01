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Греция подтвердила отправку в Украину БМП в обмен на технику из Германии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бмп,німеччина

Минобороны Греции подтвердило заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отправке в Украину бронированных машин пехоты БМП-1. Их заменят техникой немецкого производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Как рассказали в греческом Минобороны, передаваемые Украине БМП будут заменены равным количеством боевых бронированных машин немецкого производства Marder.

БПМ –1 были получены Грецией в 1994 году из Восточной Германии.

Читайте: Германия предоставит Греции БМП, чтобы Афины могли отправить в Украину оружие советского образца, - Шольц
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Топ комментарии
+32
Есть лож, есть большая лож, есть наглая лож, и есть немецкие обещания.
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01.06.2022 07:52
+25
****** стыдобище...***** мне так ещё никогда не было так стыдно за свою страну.
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01.06.2022 07:53
+23
Весь секенд хенд свозят, надо ещё деньги брать за утилизацию этого гнилья
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01.06.2022 07:53
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Есть лож, есть большая лож, есть наглая лож, и есть немецкие обещания.
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01.06.2022 07:52 Ответить
"Есть лож, есть большая лож, есть наглая лож...", а еще есть немецкий П И З Д Е Ж.
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01.06.2022 09:30 Ответить
Я буду сильно сміяться, коли Шольц "кине" греків так само, як "кинув" поляків! Він полякам теж обіцяв танки, взамін тих, які вони нам передадуть Поляки танки передали, а від Німеччини - дулю отримали! Може так статься, що і БМП грекам так само "передадуть"!
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01.06.2022 09:43 Ответить
Какая разница.
Главное Украина получит БМП.
В рф БМП-1 - модернизируют до уровня "басурманин".
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01.06.2022 10:20 Ответить
Я буду сміятися, із нас, коли греки нічого не відправлять, поки не отримають від німців(
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01.06.2022 10:42 Ответить
Зная немцев я так бы и поступил.
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01.06.2022 15:05 Ответить
Хоч так . та давайте скорiше.
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01.06.2022 07:52 Ответить
А Шольц говорит, что он ПЕРЕДАСТ.
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01.06.2022 07:53 Ответить
Передаст никогда не предаст
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01.06.2022 07:56 Ответить
он не говорит он прям кричит, и узнаете их по делам их!
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01.06.2022 08:13 Ответить
Шольц *********, тю *** що я пишу, передасть
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01.06.2022 09:35 Ответить
Нафіга цим дармоїдам взагалі техніка?
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01.06.2022 07:53 Ответить
Вони в НАТО, а в членів НАТО має бути техніка. Л - логіка
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01.06.2022 09:32 Ответить
****** стыдобище...***** мне так ещё никогда не было так стыдно за свою страну.
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01.06.2022 07:53 Ответить
Весь секенд хенд свозят, надо ещё деньги брать за утилизацию этого гнилья
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01.06.2022 07:53 Ответить
"Ольгінським"

не рахуйте чужі гроші !
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01.06.2022 08:54 Ответить
Отказаться нельзя, оставить в резерве лучше. Действительно устаревшая техника.
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01.06.2022 07:57 Ответить
какой резерв? это в лучшем случае запчасти!
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01.06.2022 08:17 Ответить
То есть, наши БМП-1 конца 70-х годятся, а греческие в лучшем случае на запчасти?
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01.06.2022 12:01 Ответить
Серйозно, недоумку? А я бачу як кацапам дає кізди армія, яку створили за 2014-2019 роки. Ти цього не бачиш?!!! Сліпий чи робота така?
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01.06.2022 08:12 Ответить
Зеленомордим зе-уріни очі закрила, вони тільки боневтіка і абдрістовича бачуть
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01.06.2022 08:43 Ответить
Увидел заголовок про Грецию-сразу улыбнуло. Действительно,читаю- БМП-1. Нахрена нам этот хлам? Для количества? Греческие бездельники под шумок себе парк техники обновляют.
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01.06.2022 07:58 Ответить
За прямим призначенням використовувати категорично не рекомендується. Але це броня, мобільність, гармата, кулемет. Краще, ніж пікап з туреллю.
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01.06.2022 08:04 Ответить
Будучи членом Північноатлантичного альянсу, Греція набула такої техніки на початку 90-х років, коли Німеччина позбавлялася майна розпущеної Національної народної армії НДР. Ці БМП були виготовлені за радянською ліцензією. Загалом на пільгових умовах було придбано близько 500 штук. Ще у ФРН "одиниці" було доведено до стандартів: на них встановили нові радіостанції, димові гранатомети, а також поворотники, дзеркала заднього виду та ін.

https://rg.ru/2019/08/12/po-prezhnemu-vostrebovany-partiia-bmp-1-postupit-v-egipet-iz-grecii.html
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01.06.2022 08:56 Ответить
Нові радіостанції 90-х років? Ці нові радіостанції потрібно викидати. Залізо, корпус, мотор, башта, то зрозуміло, а що в них є із нової оптики? Тепловізори, ПНБ? Якісь системи керування вогнем? Сумніваюся що там щось є. Це усе "фішки" останнього десятиліття, а який резон був грекам модернізувати морально застарілу техніку останні 10 та навіть 20 років?
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01.06.2022 10:46 Ответить
Воюємо ми, а уся Європа під нас оновлює власну армію, питання про кандидатсво у члени ЄС буде розглядатися в купі із Молодовою та Грузією і т.п...
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01.06.2022 10:43 Ответить
От нахіба Україні цей мотлох???
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01.06.2022 07:59 Ответить
На жаль, і цей мотлох потрібний.
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01.06.2022 08:05 Ответить
Краще ж на БРДМах, МТЛБ та вантажівках з тих же 70-80-х років. І тих не вистачає.
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01.06.2022 12:09 Ответить
Шольцман- редкий выродок на подсосе у *****. Хочется верить, что прийдёт время и эта **** будет извиняться за свои действия!
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01.06.2022 08:00 Ответить
Хочется верить, что это **** сдохнет в муках
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01.06.2022 17:47 Ответить
Греції Шольц передав Marder. Бо їм конче потрібно. А Україні не міг. Хоча, і те добре. Подаренному коню на зуби не дивляться.
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01.06.2022 08:02 Ответить
Ще не передав. Але передасть 100%. Україні хіба через рік.
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01.06.2022 08:07 Ответить
Він же великий передаван.
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01.06.2022 08:18 Ответить
Аха..махнемся не глядя? смотрю нормальная шляпа началась, мутки какие то.
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01.06.2022 08:09 Ответить
Греція отримала тоді з колишньої ГДР майже 400 цих армійських версій Трабана.
Цікаво скільки з них знаходяться у робочому стані після 28 років?
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01.06.2022 08:14 Ответить
это риторический вопрос?
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01.06.2022 08:23 Ответить
500.

але вони були "доведені до пуття"-до натівських стандартів.....

їздить.броня наявна.. більше від Бмп-1 вимагати немає чого..
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01.06.2022 08:58 Ответить
..застарілі протитанкові комплекси 9K11 "Малятко", навпаки, демонтували.

У Греції ж на вежах стали встановлювати 12,7 мм кулемети М2НВ американського виробництва
. На частині машин замість веж із 73-мм гарматами 2A28 з'явилися 23-мм скорострільні автоматичні зенітні гармати ЗУ-23-2.
БМП-1 добре зарекомендували себе в грецькій армії, вони цінуються, перш за все, за швидкісні та маневрені характеристики.
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01.06.2022 09:15 Ответить
Баран зелений! Не "вежа" а "башта"! З якої помийниці вас Пололяк понабирав?!
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01.06.2022 09:47 Ответить
не вежа, а башта або гарматна турель
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01.06.2022 09:48 Ответить
немецкая мерзость не знает границ.
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01.06.2022 08:17 Ответить
Отака домомога від німців - хлам, який ще невідомо в якому стані, а грекам же дуже необхідно новеньке, на них же теж мабуть напали виродки раші...
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01.06.2022 08:19 Ответить
Тобто для України у німців техніки немає, а для заміщення радянського мотлоху в Греції якось знайшлась.
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01.06.2022 08:20 Ответить
Вот жеж суки немцы, вместо того чтобы дать нам нормальные БМП они дают шлак
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01.06.2022 08:21 Ответить
Рабсеяне, как увидят подбитые немецкую технику умрут от гордости, а так будут стрелять по своей совковой, современную у них уже выбили наши, теперь тоже с хранения снимают, скоро дойдут до кремневых ружей...
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01.06.2022 08:32 Ответить
В Греции всё есть. Надо лишь пошуршать по сусекам.
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01.06.2022 08:42 Ответить
забаненим в гуглі...

1.Греція не особливий друг України..Добре,що Кацапії теж...
2.що є у Греції -дохріна бтр(лише американських M113A1/A2 -2108шт. і дохріна гаубиць 155 мм...

сама одна Греція може перекрити потребу (300-500) в 155 мм гаубицях в Україні..
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01.06.2022 09:13 Ответить
"В Греции всё есть" - цитата Остапа Бендера.
Надо просто читать книги.
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01.06.2022 11:39 Ответить
Якого ..уя розганяти кацапський наратив про мотлох,котрий нам передає Захід..?

по-перше -це їх добра воля... Україна НЕ МАЄ ДОГОВОРІВ про постачання зброї з країнами Нато..

так,Порошенко теж не підписав...

навіть на побудову патронного заводу !
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01.06.2022 09:01 Ответить
ага, а зсилка то на ресурс смєшка
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01.06.2022 09:20 Ответить
Мардеры передать не могли из-за позиции Швейцарии по вооружению, потому отдают в другую страну НАТО против чего Швейцария ничего не имеет, а взамен Украина получит то, на что не требуется разрешение Швейцарии или россии - советскую бронетехнику поставленную Греции самой Германией из запасов ГДР. Очень правильное решение. Мардеры ничем не лучше, но потребовали бы освоения в войсках, в отличии от советской техники, которую можно сразу на фронт.
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01.06.2022 09:12 Ответить
для доставки особового складу до лінії фронту чи Мардери,чи БМП-1 придатні однаково...
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01.06.2022 09:17 Ответить
Так, але тому це і БМП, а не БТР, що її основним завданням є прикриття піхоти у бою, а не тільки її перевезення. І от тут, важливо усе. ******** зв'язок, оптика, система керування вогнем і т.п....
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01.06.2022 10:48 Ответить
А на наших лінійних БМП-1, яких пару сотен воює, встановлена якась інша система керування вогнем? Бо модернізували їх декілька десятків лише.
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01.06.2022 12:06 Ответить
А коли ФРГ почне поставляти тачанки?На Поліссі дуже потрібна річ.
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01.06.2022 09:20 Ответить
Немцы в очередной раз выкрутились что бы не передавать свои вооружения.
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01.06.2022 09:39 Ответить
Люди, що ви сперечаєтеся? Не такі БМП? А якби вони були в ЗСУ на зберіганні - то їх треба було б викинути чи як? А греки їх модернізували під стандарти НАТО. Це вже не радянські БМП-1
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01.06.2022 09:40 Ответить
так, але я думаю що у нас вже є навчані екіпажі на нові німецькі?
Звісно що дареному коню в зубы не смотрят, але це показує усю суть німців. До того ж це черговий спосіб затягнути час. Поки Греція отримає нові, поки направить нам старі, до того ж є питання із способом доставки. Через Румунію? Там міст Дністровський зруйнований. Закарпаття не має залізничного з'єднання із Румунами. Мадяри та Серби не пропустять. Так що вони тільки везти будуть місяць...
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01.06.2022 10:41 Ответить
И в чём же суть немцев? Они в любом случае в минусе, передавать Греции или Украине - не важно. Или вы думаете, что они за это деньги получают
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01.06.2022 11:07 Ответить
А через місяць резерви не ************?
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01.06.2022 12:07 Ответить
Греція взагалі має багато радянського озброєння, літаки, С-300. Якщо воно надійде до ЗСУ, то дуже добре.
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01.06.2022 09:43 Ответить
главное, чтобы Шольц так же не поступил с гаубицами PzH 2000 - типа в последний момент выкинет финт - для Греции PzH 2000, а Греция нам д30. А потом куча речей - ну смотрите как хорошо, и учиться не надо...
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01.06.2022 09:44 Ответить
А нам вони потрібні? Це ж металобрухт 50-х років зразку ..
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01.06.2022 09:58 Ответить
Хлопці, війна ж іде у нас, а не у греків, в німеччині нічого не сплутали ?

Тобто грекам ******* мардери, а нам совєтскі бмп 50х років, я навіть не знаю, як це назвати.

З одного боку ніби дають, а з іншого...

Чесно кажучи у мене надія лише на ленд-ліз.
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01.06.2022 10:19 Ответить
Добре хоч, що у греків на озброєнні Т-34 не стоять...
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01.06.2022 10:31 Ответить
Довбані фріци.
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01.06.2022 10:36 Ответить
Стесняюсь спросить - а где те 7 пушек, что ещё в марте обещали? Их дадут или как?
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01.06.2022 10:47 Ответить
Це мало би сенс, якби ми мали час на їхню модернізацію. Поміняти повністю зв'язок, покласти ******** бойовий модуль. А так це просто латання дір. Що є кидаємо на передок, бо там проблеми із усім. Такий і маємо результат. Усе як німці бажають. Не програємо, але і перемогти не можемо.
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01.06.2022 10:50 Ответить
свои обновляют бесплатно за счет Украины. греки хитрые.
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01.06.2022 11:40 Ответить
Ну и кому нужно это гавно БМП-1? Оно из рогатки камнем пробивается насквозь, а от петарды разваливается.
Украина должна в качестве жеста доброй воли отправить эту рухлядь в Германию (прямо из Греции).
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01.06.2022 12:19 Ответить
ТОЧНО ГОВОЯТ ЧТО ХИТРЕЕ ЕВОЕЯ, ТОЛЬКО ГРЕК !)
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01.06.2022 14:47 Ответить
ТОЧНО ГОВОЯТ ЧТО ХИТРЕЕ ЕВРЕЯ, ТОЛЬКО ГРЕК !)
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01.06.2022 14:48 Ответить
 
 