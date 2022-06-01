"Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и примерно 500 получат ранения", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ежедневно на фронте гибнет 60-100 украинских военных, а еще 500 – получают ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Newsmax.
"Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и примерно 500 человек получают ранения в бою. Так мы держим свои оборонительные рубежи", - сообщил президент.
Зеленский отметил, что сложная ситуация на востоке Украины.
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