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Зеленский (16523) смерть (9034) военнослужащие (5634) потери (3857)

"Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и примерно 500 получат ранения", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

україна,втрати,військові

Ежедневно на фронте гибнет 60-100 украинских военных, а еще 500 – получают ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Newsmax.

"Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и примерно 500 человек получают ранения в бою. Так мы держим свои оборонительные рубежи", - сообщил президент.

Зеленский отметил, что сложная ситуация на востоке Украины.

Также читайте: С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 4070 гражданских, - ООН

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+148
Ну дороги то целые? К переговорам готовишь?
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01.06.2022 08:17
+126
Я теж так думаю , шобла готується до сепаратних переговорів .Тому і вкидають таку інфу , панічного толку .
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01.06.2022 08:25
+91
Надо просто перестать стрелять!
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01.06.2022 08:31
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Страница 4 из 4
Последнее время возникло много вопросов. Почему не слышно Арахамию, что-то он перестал заявлять, что американцы напрасно нагнетают напряженность, что нет никакой опасности, что все хорошо, что наша армия готова отразить нападение. Почему юг отдали без всякого боя, даже разминировали мосты. Сколько человеческого труда потрачено, чтобы вырастить зерно, почему не уничтожили и просто отдали врагу. Что это за руководители управляют югом страны, кто их поставил на должности. Кто проводил месячник сдачи оружия и разоружили население, видимо, чтобы не было сопротивления врагу. И таких вопросов можно задавать очень много. И в конце, где наш главнокомандующий, почему такие потери населения, женщин, детей. Кто виноват в этом.
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02.06.2022 07:45 Ответить
Може досить пустопоролжнього теле нарцисизма? Збирай РНБО. Шукайте снаряди 152 мм., блін...
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02.06.2022 07:50 Ответить
Призивають лише на заході України і гроби їдуть туди ж переважно... А в школах пересиджуються бєжєнци з тих країн, купа здорових бухаріків які кажуть що ета нє іх чайна, їх чомусь не призивають на війну!
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02.06.2022 08:02 Ответить
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