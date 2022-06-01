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Оккупанты понесли потери на Славянском направлении и отвели войска в Изюм, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,рашисти

На Славянском направлении российские оккупанты провели перегруппировку войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На Славянском направлении противник осуществил перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов, усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы. Вел разведку позиций наших войск при помощи БпЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Так а ми ще артою до ж/д вузла Вовчанськ не достаємо?
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01.06.2022 08:44 Ответить
З тяжкої бийте орків)
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01.06.2022 09:32 Ответить
Голимый канал .
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01.06.2022 10:02 Ответить
брехня, вже оркам знову віддали і Миколаівку і Давидів Брод. Це був інформаційний вкид на фоні тотального ****** в Сіверськодонецьку. Піздєлєнському треба відосіки і піздосіки...
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01.06.2022 10:07 Ответить
це дуже добре. всі експерти он кажуть, що рашисти от-от втратять наступальний потенціал. я так про це мрію! а тим часом нам більше зброї під'їде.
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01.06.2022 09:43 Ответить
не сподівайтеся...наступу як такого вже немає,
є закидування артою і повзуче видавлювання так що...
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01.06.2022 09:59 Ответить
 
 