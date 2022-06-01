В РФ сообщили об учениях ракетных войск с ядерным вооружением в Ивановской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения проводит учения с использованием стратегических комплексов "Ярс". В Ивановской области ракетные комплексы отрабатывают маневрирование и развертывание для выполнения стрельб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
Сообщается, что на учениях задействовано около тысячи военнослужащих, а также более 100 единиц техники. Будут ли в ходе маневров производиться учебные пуски, не сообщается.
"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - сообщили в военном ведомстве.
РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.
Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.
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Это значит, что там надувные макеты, кацап брешет всегда.
"... в Іванівській"! В заголовку!
Я теж звернула увагу, що помилка, але вона реально не важлива.
То дойобую...сь зранку до всього...
Рік назад нас попереджав, а тепер не дає ракети... чомусь.
Перше що ми зробили б отримавши такі ракети - в***бали б по кримському мосту...
Моя думка така - постачання зброї нам спеціально обмежують та дають дозовано (для того, щоб у капутлера не було приводу застосувати ось такі "Ярси", під постом про які ми пишемо ці коментарі).
1 червня - День захисту ДІТЕЙ !!!
я ж написав - символічно!!! навіть очікувано...
шоби ще раз підкреслити їх, рашавиродків, цинічність і нелюдську суть...
Будет очень много жертв и желающих Возмездия. Как ответит Запад, мы не знаем. А как ответит Украина, варианты.
В случае применения ЯО по Украине, в Курскую ядерную электростанцию сразу прилетят ракеты с Точка У, расстояние менее 70км с территории Украины. Или Азов, Правый сектор, прочие..захватят какую-то АЭС на ********** и взорвут, миллионы рабсеян будут подыхать в муках, или будут бесконечные диверсии с взрывами нефтехимических предприятий, хранилищ и магистралей, складов с боеприпасами и поджоги лесов. Не забываем при этом, что Украина ядерная страна, даже при отсутствии ЯО. Также по всему Миру будут выбиваться все жирующие за кордоном олигархи и их отпрыски, да и просто назваться роzzиянином будет опасно. Как вам перспективы, но уже сейчас русишфашисты дохнут десятками тысяч в Украине и ненавидят россиян за войну против Мира. путлер капут.
- Говорил незадолго до войны с бывшим сослуживцем который из Чернигова уехал в Россию в 93-м Там и дослуживал Говорит: "Если война начнётся - я сам с автоматом приеду! Буду ваших "бандер" отстреливать! Спрашиваю: "И меня стрелять будешь?" "Нет! Ты нормальный!" Отвечаю: "Так мы все здесь - такие же "нормальные"!
Питаю:
- Что ответил?"
-Промолчал... А недавно позвонил - сына-капитана в Украине убили Скулил... Что-то угрожать пытался "бандерам"... Но чувствуется в нём "надлом" Видно - начало "доходить!"
Аль Капоне
Болеем за наших...
Слава Україні!!!
Нехай їм вдасться.
.спутник вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел..
Вилізли знову пугалки свої поширювати. Сконайте вже разом зі своїми ракетами і дайте спокій.
Таким образом снесут половину ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ собственной ФЕДЕРАЦИИ.... Тоесть угандосят сами себя даже быстрей, чем другая часть баллистики долетит до Америки..... Америка, ещё 20-25 минут, будет существовать
По ходу, русским уже нечего больше сказать, кроме как потрясти ядерными причиндалами . . . Полагаю, это им не поможет.
Такі новини і постійний кіздьож про "ядєрний пєпєл" допомогають пояснити платникам податків навіщо воякам потрібні нові дорогущі цяцьки.
Один одному...)))