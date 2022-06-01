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В РФ сообщили об учениях ракетных войск с ядерным вооружением в Ивановской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,зброя,ядерна

Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения проводит учения с использованием стратегических комплексов "Ярс". В Ивановской области ракетные комплексы отрабатывают маневрирование и развертывание для выполнения стрельб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Сообщается, что на учениях задействовано около тысячи военнослужащих, а также более 100 единиц техники. Будут ли в ходе маневров производиться учебные пуски, не сообщается.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", - сообщили в военном ведомстве.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Также читайте: Посол РФ в Великобритании исключил применение тактического ядерного оружия в Украине, - СМИ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+72
Щоб воно у вас, суки, взірвалось на навчанні.
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01.06.2022 08:40
+52
пох.....нам своє робити....
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01.06.2022 08:36
+51
Последний козырь достали.
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01.06.2022 08:34
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Последний козырь достали.
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01.06.2022 08:34 Ответить
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01.06.2022 09:07 Ответить
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01.06.2022 14:20 Ответить
Предпоследний. Последний - дерьмак.
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01.06.2022 10:29 Ответить
«бомбить Воронеж».
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01.06.2022 17:39 Ответить
пох.....нам своє робити....
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01.06.2022 08:36 Ответить
Може Іванівській області? Іваново- "горад нєвєст".
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01.06.2022 08:39 Ответить
Так область і буде Івановська. Все правильно в тексті.
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01.06.2022 09:06 Ответить
Спочатку писали Іванківська.
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01.06.2022 09:22 Ответить
блеф для слабохарактерных
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01.06.2022 08:40 Ответить
***** терять нечего, может и йо*нуть.
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01.06.2022 10:08 Ответить
С того света уже не может.
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01.06.2022 10:31 Ответить
Тем более, если он уже на том свете.
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01.06.2022 11:34 Ответить
когда собаке не хер делать, она яйца лижет
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01.06.2022 18:59 Ответить
Щоб воно у вас, суки, взірвалось на навчанні.
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01.06.2022 08:40 Ответить
Если бы можно было чем-нибудь далекобойным это подпалить)
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01.06.2022 08:44 Ответить
зачем? как это сделают по пьяне сами орки и не надо им мешать...уж в чем чем а рукожопость это национальная черта врожденная я бы сказал даже не зависимо где родился по факту... в Мордоре.
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01.06.2022 09:30 Ответить
Новость начинается словами "В РФ сообщили об..."
Это значит, что там надувные макеты, кацап брешет всегда.
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01.06.2022 10:36 Ответить
Покуй.
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01.06.2022 08:40 Ответить
Хуже не будет?
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01.06.2022 10:21 Ответить
Редакція!!!
"... в Іванівській"! В заголовку!
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01.06.2022 08:42 Ответить
От за це я б редакції якраз не дорікала.

Я теж звернула увагу, що помилка, але вона реально не важлива.
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01.06.2022 08:57 Ответить
Та да. Це я злий на Байдена, що зажав 300-кілометрові ракети.
То дойобую...сь зранку до всього...
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01.06.2022 09:06 Ответить
Ось бачиш який Байден поганий... зажав. А ще у нього авіаносці є... і теж жлобиться.
Рік назад нас попереджав, а тепер не дає ракети... чомусь.

Перше що ми зробили б отримавши такі ракети - в***бали б по кримському мосту...

Моя думка така - постачання зброї нам спеціально обмежують та дають дозовано (для того, щоб у капутлера не було приводу застосувати ось такі "Ярси", під постом про які ми пишемо ці коментарі).
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01.06.2022 12:54 Ответить
Знову залякують. Там не курять?
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01.06.2022 08:42 Ответить
Это был бы последний окурок в ивановской области на оч долгое время)
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01.06.2022 08:44 Ответить
Подходит)
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01.06.2022 08:53 Ответить
Не. Ядерний запас не так легко підірвати, навіть якщо ввірветься сам ракетний двигун.
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01.06.2022 08:53 Ответить
Конешно пугают, они войну начали под видом учений
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01.06.2022 10:22 Ответить
Що лапті всім цим домагаються? Показувати, які вони їбаньки, і думати, що від цього до них повага бодай якась буде? Так чим далі, тим більше з цих їбланів світ регоче! каZZапсіни тупикова гілка цивілізації
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01.06.2022 08:44 Ответить
Відповідь Діду на постачання зброї в т. ч. високоточні ракетні комплекси.
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01.06.2022 08:47 Ответить
Схоже це таки працює, судячи із останніх заяв західних партнерів.
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01.06.2022 09:37 Ответить
И, что? Алина Кабаева с выкидышами прутина в курсе, за эти учения?
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01.06.2022 08:46 Ответить
Ексгібіціоніст вирішив знову свої "ядрьоні причандали" продемонструвати.
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01.06.2022 08:48 Ответить
та ідіть нахйу, лякать ви вже заїпали...
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01.06.2022 08:49 Ответить
Терористична організація "Озеро" захопила владу в ядерній країні.
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01.06.2022 08:50 Ответить
дуже символічно... країна помийка країна-терорист, країна мародерів, вбивць і гвалтівників починає свій ядерний шантаж саме в ці дні.... саме в цей день !!!

1 червня - День захисту ДІТЕЙ !!!

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01.06.2022 08:51 Ответить
Це вже не дивує, на Великдень вони нанесли масований удар ракетами по Україні.
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01.06.2022 09:08 Ответить
так я і не здивований!
я ж написав - символічно!!! навіть очікувано...
шоби ще раз підкреслити їх, рашавиродків, цинічність і нелюдську суть...
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01.06.2022 09:49 Ответить
хоть бы по ходу не самоликвидировались жопорукие
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01.06.2022 08:51 Ответить
Хай би самоліквідувались.
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01.06.2022 09:24 Ответить
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01.06.2022 08:55 Ответить
ВошдЬ Хууййло в екстазє прі відє сваіх ядрЬоних прічандалаФ
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01.06.2022 10:13 Ответить
Кремлевские понты хуже дохлых Бурятов...
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01.06.2022 08:56 Ответить
цигани спи...дять ракету Сармат
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01.06.2022 08:57 Ответить
Опять угрозы с **********. А что остановит маньяка - неотвратимость Возмездия. Вот размышляем...
Будет очень много жертв и желающих Возмездия. Как ответит Запад, мы не знаем. А как ответит Украина, варианты.
В случае применения ЯО по Украине, в Курскую ядерную электростанцию сразу прилетят ракеты с Точка У, расстояние менее 70км с территории Украины. Или Азов, Правый сектор, прочие..захватят какую-то АЭС на ********** и взорвут, миллионы рабсеян будут подыхать в муках, или будут бесконечные диверсии с взрывами нефтехимических предприятий, хранилищ и магистралей, складов с боеприпасами и поджоги лесов. Не забываем при этом, что Украина ядерная страна, даже при отсутствии ЯО. Также по всему Миру будут выбиваться все жирующие за кордоном олигархи и их отпрыски, да и просто назваться роzzиянином будет опасно. Как вам перспективы, но уже сейчас русишфашисты дохнут десятками тысяч в Украине и ненавидят россиян за войну против Мира. путлер капут.
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01.06.2022 08:58 Ответить
Вчора зустрів знайомого Підполковник у відставці Ну - розговорилися Чоловік - уродженець Саратова Дружина - теж звідти Каже:
- Говорил незадолго до войны с бывшим сослуживцем который из Чернигова уехал в Россию в 93-м Там и дослуживал Говорит: "Если война начнётся - я сам с автоматом приеду! Буду ваших "бандер" отстреливать! Спрашиваю: "И меня стрелять будешь?" "Нет! Ты нормальный!" Отвечаю: "Так мы все здесь - такие же "нормальные"!
Питаю:
- Что ответил?"
-Промолчал... А недавно позвонил - сына-капитана в Украине убили Скулил... Что-то угрожать пытался "бандерам"... Но чувствуется в нём "надлом" Видно - начало "доходить!"
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01.06.2022 09:14 Ответить
Надо было по знакомству посоветовать родственников сюда на убой не отправлять
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01.06.2022 09:36 Ответить
Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу.

Аль Капоне
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01.06.2022 10:20 Ответить
В Кацапстані повинні розуміти, що у разі застосування ЯЗ по Українській територій, український народ перетвориться у справжніх терористів по відношенню до расіян. Їм спокою тоді точно не буде. Ніде і ніколи.
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01.06.2022 09:41 Ответить
капец ивановской области...
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01.06.2022 09:02 Ответить
Прикольно, а нам на 300 км зась
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01.06.2022 09:02 Ответить
Свое могли б мати! Та 73% не дали.
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01.06.2022 11:08 Ответить
справедливості заради, всі 30 років незалежності ми слабко думали про армію... не тільки в крайні 3 роки...
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01.06.2022 22:23 Ответить
"справедливості заради" з 2014 по 2019 тільки про армію і думали! ти в анабіозі була всі ті роки?
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11.06.2022 14:31 Ответить
Вообще-то нам нужна парочка далекобойных вооружений с я/о для ответного удара в случае прилета такой хрени. Так что Запад, если поставите нам такое вооружение, прилета я/о на Украину не будет. Взаимное сдерживание. Думаю, все договоренности уже в одностороннем порядке разорваны агрессором
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01.06.2022 09:03 Ответить
Свое треба мати!
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01.06.2022 11:10 Ответить
Сегодня в Шотландии состоится футболный матч Шотландия-Украина...
Болеем за наших...
Слава Україні!!!
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01.06.2022 09:05 Ответить
Так. Як наші зберуться - не знаю. Стан зовсім не для подібної гри.
Нехай їм вдасться.
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01.06.2022 09:24 Ответить
Матч один или ответный будет?
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01.06.2022 09:52 Ответить
Один, а де другий проводити?
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01.06.2022 10:02 Ответить
В Маріуполі. каZZaпський Zпартак проти динееровскіх вZопучлєнцев
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01.06.2022 10:25 Ответить
Один матч по регламенту, в Шотландії в гостях, тому що скотти набрали більше очок і були сіяні
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01.06.2022 15:37 Ответить
Це і є привід для бомбардування парашії як воюючого агресора який чинить загрозу всьому світу та проведення всім світом спецоперації по ліквідації всього її терористичного керівництва.
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01.06.2022 09:06 Ответить
так і хочеться щоб воно там здетонувало....
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01.06.2022 09:06 Ответить
Ну шо, делаем ставки: Обосрется "Запад" от страха или проявит стойкость, т.е. продолжит и увеличит поставки вооружений?
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01.06.2022 09:07 Ответить
А ми чому не проводемо навчання с пулянням радіаційних відходів по маскве? Штати дозволу не дають?
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01.06.2022 09:08 Ответить
ССО можуть нацiлити ii на Москву,а краще *******?
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01.06.2022 09:08 Ответить
Він не лякає. Він хворий манячило , що мріє увійти в історію як всесвітній сатана. У Америки вже не вийде віднєкуватись і ховати дальнобійну важку зброю від нас. Америка та сателіти повинні з відкритим забралом прийняти виклик.
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01.06.2022 09:09 Ответить
Единственный военный спутник запущенный с космодрома Плесецк Дима Рогозин успешно сжёг в мае..
.спутник вошёл в плотные слои атмосферы и сгорел..
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01.06.2022 09:09 Ответить
всьо ідьоТ па плану. Єто он планово сгорєл
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01.06.2022 10:27 Ответить
Хай щезне назавжди проклята кацапня !

Вилізли знову пугалки свої поширювати. Сконайте вже разом зі своїми ракетами і дайте спокій.
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01.06.2022 09:11 Ответить
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01.06.2022 09:13 Ответить
Так іпоніть рукожопі ядерною боеголовкою по мааскве і пітеру. Заодно і про владивосток не забудьте, довбні.
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01.06.2022 09:13 Ответить
Не треба Пітер і Владівосток - там поряд нормальні країни, зараження не потрібно.
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01.06.2022 09:26 Ответить
путлер покаже відос кінорежисеру Оливеру Стоуну мультик з Сарматом і Омерика здригнеться від Сміху...
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01.06.2022 09:18 Ответить
Половина запустится, другая - сделает самоподрыв ещё на старте или при взлете, по-причине легендарного, русского рукожепства, а также естественного брака и множества недоделок почти всех их изделий.....

Таким образом снесут половину ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ собственной ФЕДЕРАЦИИ.... Тоесть угандосят сами себя даже быстрей, чем другая часть баллистики долетит до Америки..... Америка, ещё 20-25 минут, будет существовать
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01.06.2022 09:30 Ответить
Не фантазуйте. Ядерний заряд не спрацьовує при вибусі носія
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01.06.2022 10:15 Ответить
Ніхто ядроними бомбами не пуляє. Дуже дорого. Пуляють масо-габаритним еквівалентом.
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01.06.2022 10:43 Ответить
Пора США делать упреждающий удар, для достоверности учений. Как говорится, "тяжело в учении - легко в гробу"
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01.06.2022 09:35 Ответить
В принципі можна відповісти про початок начання українських ракетних сил з ядерним озброєнням в Хмельницькій області, а там нехай москальня голови ламає.
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01.06.2022 10:03 Ответить
На ****** похожи. Они хоть летают?
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01.06.2022 10:30 Ответить
Вспоминается фраза из поздне-советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов" - там игравший ковбоя Леонид Ярмольник спросил оппонента : " . . . значит Вам нечего мне сказать, сэр ?"

По ходу, русским уже нечего больше сказать, кроме как потрясти ядерными причиндалами . . . Полагаю, это им не поможет.
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01.06.2022 10:34 Ответить
Це дуже класна новина. Є чітка кореляція між бряцанням залізяччам кацапами та обсягом допомоги Україні.
Такі новини і постійний кіздьож про "ядєрний пєпєл" допомогають пояснити платникам податків навіщо воякам потрібні нові дорогущі цяцьки.
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01.06.2022 10:41 Ответить
Американці та британці їх вже попереджали..
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01.06.2022 11:03 Ответить
А СТУГНЫ И ДЖАВЕЛИНЫ МОГУТ ЯРСАМ ПО ДОРОГЕ ИЛИ ПРИ ВЗЛЕТЕ ПО ЯЙЦАМ ДАТЬ !)
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01.06.2022 11:26 Ответить
террористы сидят в кремле и кто их выкормил?
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01.06.2022 11:53 Ответить

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01.06.2022 12:00 Ответить
Мало оркам чорнобильської радіації, шукають на свою задницю нові пригоди...
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01.06.2022 12:05 Ответить
Боже ! Ти все бачиш...Зроби,будь ласка, якийсь "форс мажор" на їхніх навчаннях ієзухтських....
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01.06.2022 12:45 Ответить
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01.06.2022 14:22 Ответить
якщо тільки"розчохлили" тіпа для навчання,одразу потрібно ліквідувати на місці.питання до Байдена:хто це зробить?
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01.06.2022 15:22 Ответить
Это СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ядерное оружие. Они его никогда не применят. Пусть в жопу себе засунут эти учения.
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01.06.2022 15:54 Ответить
***** а как же скрепы ***** тебя в рот --- ты че совсем буквой ..зю.. мозгами подвинулся --- а как же дочери в ЕВРОПЕ и зятья и вся кремлевская ******** с дворцами . яхтами и квартирами за миллионы долларов ---- ***** ты падла упокойся и поясни ..асвабодителям.. что такое унитаз и для чего он предназначен . а то в сибири помои выливавают зимой из окон прямо на улицу ---- зато ..вторая .. армия мародеров насильников и убийц мирных людей тянет мясорубки . стиралки . телевизоры . и женские прокладки --- ****** приплыли --- и ..офицеры.. тоже мародеры -- ЭТО НЕ АРМИЯ -- ЭТО ЖОПА И ОЧЕНЬ ГЛУБОКАЯ ........
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01.06.2022 19:54 Ответить
Смешные недоумки-кацапоиды😂😂😂
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01.06.2022 21:34 Ответить
Достали, помиють, намотають свіжу ізоленту, сядуть і будуть дрочить на неї...
Один одному...)))
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01.06.2022 22:41 Ответить
Ну що ще є хтось проти атомної зброї?
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01.06.2022 23:49 Ответить
 
 