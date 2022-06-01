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США не намерены давить на украинское правительство и добиваться каких-либо территориальных уступок, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Соединенные Штаты Америки не намерены давить на украинское правительство, чтобы оно шло на какие-либо территориальные уступки.

Об этом заявил президент США Джо Байден в своей колонке в The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Вашингтон не ищет войны между НАТО и Россией, а также не хочет продолжать войну только для того, "чтобы причинить боль России".

"Несмотря на то, что я не согласен с Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения в Москве. Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем непосредственно участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать в Украину, ни атакуя российские войска", - сказал Байден.

Также он заявил, что не намерен давить на украинское правительство, чтобы оно шло на какие-либо территориальные уступки.

"Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет другим потенциальным агрессорам сигнал о том, что они могут захватить территорию и подчинить себе другие страны. Это поставит под угрозу выживание других мирных демократий", - отметил президент США.

Байден подчеркнул, что американцы останутся с украинским народом, потому что понимают, что "свобода не бесплатна".

"Владимир Путин не ожидал такой меры единства и силы нашего ответа. Он ошибся. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы дрогнем или сломаемся, он так же ошибается", - отметил он.

Читайте: Байден подтвердил передачу Украине современных ракетных систем
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Топ комментарии
+20
Зелений клоун і без Штатів здав південь в коридор на Крим.
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01.06.2022 09:20
+13
А чого всі говорять про тиск на Україну? Тисніть на парашу.
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01.06.2022 09:21
+8
Навіщо ці постійні заяви ні про що? Які ще й до того нікчемно виглядають.
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01.06.2022 09:21
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Зелений клоун і без Штатів здав південь в коридор на Крим.
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01.06.2022 09:20 Ответить
*і коридор на Крим.
Котяра заважає писати.
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01.06.2022 09:23 Ответить
Яке заважає ?
Він Вам допомагає.

Ото лапкою од себе щось хоче додати.
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01.06.2022 09:26 Ответить
Кіт правий - нам потрібний коридор на Крим.
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01.06.2022 09:27 Ответить
Кіт має рацію (дайте йому рибку) - коридор на Крим.
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01.06.2022 10:28 Ответить
саме цівкаво те, що зрадойоби радісно скиглили, коли відганяли кацапів від Києва і йшов наступ. А коли почалася тяжка війна, про що й попереджали, то зрадойоби почали нити і огдразу згадувати коридор , чонгар і асфальт. Але ці паршиві недолугі скоти навіть не підозрюють, які каравани автофур та бензовозів з великою швидкістю по новим дорогам зараз мчать з допомогою по країні. Навіть таж траса Порубне - Кам"янець - Житомир... Там де раніше швише 50 км на годину було їхати небезпевно та вузько - тепер велика магістраль.
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01.06.2022 10:06 Ответить
Якби ми вкладалися в Армію і Зброю - війни не було б! А такі дебіли як ти - "какая разніца","шашлічкі", "нужно перестать стрелять"....
От скажи, "відведення" військ на своїй території (2019-2020 рр.) - це не здача території?
Де ракети Нептун? Чому твій зедебіл за 3 роки не побудував патронний завод?
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01.06.2022 11:12 Ответить
6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій з РФ за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд.
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01.06.2022 11:04 Ответить
А чого всі говорять про тиск на Україну? Тисніть на парашу.
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01.06.2022 09:21 Ответить
Параша дуже добре підгодовує політиків в багатьох країнах, навіть біля Джо є такий собі Салліван, особа дуже сумнівна.
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01.06.2022 09:28 Ответить
Біля Джо є такий собі Хантер, його син.
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01.06.2022 10:17 Ответить
Навіщо ці постійні заяви ні про що? Які ще й до того нікчемно виглядають.
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01.06.2022 09:21 Ответить
а також не хоче продовжувати війну тільки для того, "щоб заподіяти біль Росії"
Тут все сказано
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01.06.2022 09:24 Ответить
до "зе" влади і українського народу говорить ось це-

Байден підкреслив, що американці залишаться з українським народом, тому що розуміють, що "свобода не безкоштовна".

"Володимир Путін не очікував такої міри єдності і сили нашої відповіді. Він помилився. Якщо він очікує, що в найближчі місяці ми похитнемося або зламаємося, він так само помиляється", - зазначив він. ,-це для народу, а для "зе влади",чи то "зе зради" ось цей сигнал...

Також він заявив, що не має наміру тиснути на український уряд, щоб він йшов на будь-які територіальні поступки.

"Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле іншим потенційним агресорам сигнал про те, що вони теж можуть захопити територію і підпорядкувати собі інші країни.
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01.06.2022 09:31 Ответить
З такими пасивними діями Захід таке останеться з Україною. Але біля смертного ложа. На великий жаль.
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01.06.2022 09:40 Ответить
"він заявив, що не має наміру тиснути на український уряд, щоб він йшов на будь-які територіальні поступки."+++++++++++++++++++++++++++
А вiн i не тисне. Просто годує український народ порожнiми обiцянками i дає можливicть нелюдям щодня вбивати 200-300 i калiчити 500 українських бiйцiв, не даючи обiцяної зброї. За кiлька мiсяцiв такої "допомоги" це вже будуть не територiальнi поступки, а ВТРАТА ТЕРИТОРII назавжди.
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01.06.2022 10:29 Ответить
Это технологии,которые успешно используют наши,недавно осел о потерях заявил.Осел должен выполнить Оманский договор.
Или осла под сраку или потеря части Украины гарантировано
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01.06.2022 09:28 Ответить
Успокаивает ******** ***** который сегодня своими "Ярсами" трясет,пилюля для буйнопомешанного.Но делает свое дело,военная помошь идет.какие к нему претензии?
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01.06.2022 09:39 Ответить
,военная помошь идет - со скоростью черепахи. Пока что даже из своего дома не вышла.
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01.06.2022 10:32 Ответить
это ответка на как бэ "далёкие намэки" верховного о "с заботой о людЯх и думах о мире". байден вписался за Украину и понимает, что его тоже готовы кинуть. "но деньги вперёд!".
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01.06.2022 09:25 Ответить
Якщо зараз в Україні не зупинити *********, ніхто в Світі не буде на роки відчувати себе в безпеці.
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01.06.2022 09:28 Ответить
Ми то в Україні. Що нам до світу , коли нас тут знищать - нам треба всім зрозуміти що мова йде про НАШЕ виживання !
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01.06.2022 09:43 Ответить
Первый ГОСТ на братские могилы в России начнет действовать с февраля

Научно-исследовательский институт, подведомственный МЧС, разработал национальный стандарт, определяющий требования к массовым захоронениям людей и животных в военное время
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Комментарии нужны ?????
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01.06.2022 10:37 Ответить
Якщо хтось з країн ЕС хоче миру і поступок від України територіально тільки в обмін на їхні такіж самі по площі. По моєму буде справедливо . І путіну "лице" збережуть і енергоносії будуть отримувати, і торгувати зможуть з мордором.
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01.06.2022 09:30 Ответить
Це пагана ідея про обмін територіями.
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01.06.2022 09:35 Ответить
Я не згоден з західними політиками в їхніх заявах щодо ставлення до політичного устрою росії. Вони не визначають загарбника загарбником, а вбивцю вбивцею. Вони не кажуть де має буди керівники такої країни і що має буди власне з самою країною-загарбником. Якісь постійні манці. Так, вони надають нам допомогу, і ми їм дякуємо. Але всі бачать що цього недостатньо. Не в плані кількості навіть, а в плані спільного опору. Вже має бути другий фронт. Вже проходили цю тему в 40-х , навіщо повторювати буква в букву. Дійте на випередження. Третя світова вже почалася хоче хто цього чи ні. І результатом має бути виключно поразка москви. Але ж колективний Захід до сіх пір робить заяви про невтручання. Чи вони дійсно думають що ми зможемо здолати росію самотужки навіть із купою зброї із Заходу. Але треба мати на увазі що у нас дуже малий людський ресурс в порівнянні з кацапами. І коли нас не останеться зовсім орків ще буде достатньо для самовідтворення. І все почнеться спочатку. Тільки не буде вже українських бійців.
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01.06.2022 09:36 Ответить
Доречі, а шо там Зеленський, вже розслідував справу проти Байдена?
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01.06.2022 09:37 Ответить
Байден у него на крючке,будет делать все что величайший политик планеты скажет)
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01.06.2022 09:41 Ответить
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01.06.2022 09:50 Ответить
Крім Джонсона, Байдена, Дуди і президентів країн Балтії ніхто не каже про перемогу України, всі кажуть про Неперемогу рабсії - а це різні речі... кожне захоплене місто це перемога рабсії, кожне втрачене - поразка України. а вони хочуть щоб була стала лінія фронту, щоб ніхто не переміг... тварі
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01.06.2022 09:38 Ответить
Польща і країни Балтії допомагають, то му що знають. Паде Україна, наступні будуть вони. А Байден і Джонсон, там другі мотиви.
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01.06.2022 09:48 Ответить
Шановне панство, досить тут розмазувати соплі та слюні... Без величезної допомоги американців та європейців, світ уже і забув би що існувала така країна, як Україна. Невже це не зрозуміло !? А от українцям потрібно буде зробити висновки після перемоги, та кардинально переформувати свою зовнішню та внутрішню політику.
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01.06.2022 10:02 Ответить
Так. Світ ще не забув про існування України. Але забуде якщо Захід обмежиться виключно поставками зброї, навіть потужної. Не забуде у випадку відкриття другого фронту. Це з прикладу 2 світової. Бо зараз третя.
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01.06.2022 10:06 Ответить
А зачем вообще тогда мусолить каждый день эту мысль? Мне все это напоминает как США и Европа каждый день повторяли что не будут помогать Украине в случае нападения Рашки на Украину. Вот ***** убедившись что запад тряпка и решился напасть.
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01.06.2022 10:16 Ответить
Когда это говорили, что помогать не будут? Джавелины вроде как еще Трамп начал поставлять.
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01.06.2022 10:27 Ответить
Байден то не сломается, но у нас и без него есть желающие сломаться, с самого верху.
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01.06.2022 10:24 Ответить
Выпад со стороны Медведева Дедушка Джо, похоже, просто не заметил.
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01.06.2022 10:26 Ответить
Байден не понимает одной важной вещи. Нужно не реагировать на действия х..йла, а брать на себя инициативу. Ху..ло и его фашистская роzziя должны быть под постоянным давлением, а не Украина и западный мир. Вот и сейчас он "не хочет причинить боль", "не хочет свергать режим" - это психология жертвы. Путлер это хорошо читает.
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01.06.2022 10:39 Ответить
 
 