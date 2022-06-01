США не намерены давить на украинское правительство и добиваться каких-либо территориальных уступок, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты Америки не намерены давить на украинское правительство, чтобы оно шло на какие-либо территориальные уступки.
Об этом заявил президент США Джо Байден в своей колонке в The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Вашингтон не ищет войны между НАТО и Россией, а также не хочет продолжать войну только для того, "чтобы причинить боль России".
"Несмотря на то, что я не согласен с Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения в Москве. Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем непосредственно участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать в Украину, ни атакуя российские войска", - сказал Байден.
Также он заявил, что не намерен давить на украинское правительство, чтобы оно шло на какие-либо территориальные уступки.
"Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет другим потенциальным агрессорам сигнал о том, что они могут захватить территорию и подчинить себе другие страны. Это поставит под угрозу выживание других мирных демократий", - отметил президент США.
Байден подчеркнул, что американцы останутся с украинским народом, потому что понимают, что "свобода не бесплатна".
"Владимир Путин не ожидал такой меры единства и силы нашего ответа. Он ошибся. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы дрогнем или сломаемся, он так же ошибается", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Котяра заважає писати.
Він Вам допомагає.
Ото лапкою од себе щось хоче додати.
От скажи, "відведення" військ на своїй території (2019-2020 рр.) - це не здача території?
Де ракети Нептун? Чому твій зедебіл за 3 роки не побудував патронний завод?
Тут все сказано
Байден підкреслив, що американці залишаться з українським народом, тому що розуміють, що "свобода не безкоштовна".
"Володимир Путін не очікував такої міри єдності і сили нашої відповіді. Він помилився. Якщо він очікує, що в найближчі місяці ми похитнемося або зламаємося, він так само помиляється", - зазначив він. ,-це для народу, а для "зе влади",чи то "зе зради" ось цей сигнал...
Також він заявив, що не має наміру тиснути на український уряд, щоб він йшов на будь-які територіальні поступки.
"Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле іншим потенційним агресорам сигнал про те, що вони теж можуть захопити територію і підпорядкувати собі інші країни.
А вiн i не тисне. Просто годує український народ порожнiми обiцянками i дає можливicть нелюдям щодня вбивати 200-300 i калiчити 500 українських бiйцiв, не даючи обiцяної зброї. За кiлька мiсяцiв такої "допомоги" це вже будуть не територiальнi поступки, а ВТРАТА ТЕРИТОРII назавжди.
Или осла под сраку или потеря части Украины гарантировано
Научно-исследовательский институт, подведомственный МЧС, разработал национальный стандарт, определяющий требования к массовым захоронениям людей и животных в военное время
---------------------------------------------------------------
Комментарии нужны ?????