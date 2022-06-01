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Поврежденные обстрелами дома в Киеве планируют возобновить к началу отопительного сезона, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

Поврежденные вражескими обстрелами жилые дома Киева возобновят к середине осени, и люди смогут вернуться домой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.

По его словам, в Киеве повреждено 390 объектов, из них большинство – это жилые дома.

"У нас есть 11 домов, которые пострадали достаточно серьезно, остальные – дома, в которых пострадало преимущественно стекло", – сказал он.

Как отметил Поворозник, вчера Кабмин принял постановление, которым выделено 200 млн гривен из резервного фонда госбюджета. Кроме того, город своими соответствующими документами также выделяет из резервного фонда, из фондов капитального строительства примерно 600 млн. гривен, чтобы все это делалось одновременно.

"И мы хотим всю эту работу завершить к середине осени, чтобы до наступления отопительного сезона люди могли вернуться в свои дома", - сообщил Поворозник.

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Война надо понимать уже закончилась?
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01.06.2022 10:47 Ответить
уважно читайте Поворозника... він каже про "середину осені" і "опалювальний сезон", а про рік, коли "він хоче всю цю роботу завершити" - нічого.

Можливо це буде 2022, а можливо 2032

(800 млн. за 4 місяці освоїти не легко, а як Кличко знову відсторонить від виконання обов'язків)
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01.06.2022 11:27 Ответить
Да мне читай, не читай. От моего дома и фундамента не осталось. И машину на которой мечтал уехать, кадыровские стервятники отдали. Так что мне от этих заявлений ни холодно ни жарко. Может хоть людям тепло будет.
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01.06.2022 11:43 Ответить
У нас що полонених кацапів мало? Хай працюють за пайку як колись німці на відбудові Київа. Але наша "не злочинна" влада на це не піде, бо будуть з відкатами проблеми, а найвеличніший буцім взірцевий гуманіст, хай йому.
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01.06.2022 10:58 Ответить
А можливо потрібно в першу чергу подумати заробітчанину Віталіку Долі відшкодувати коштами хто залишився без житла та майна
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01.06.2022 11:37 Ответить
Главное понять, кто получает выгоду от добычи газа в Украине...
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01.06.2022 13:46 Ответить
 
 