Поврежденные обстрелами дома в Киеве планируют возобновить к началу отопительного сезона, - КГГА

Поврежденные вражескими обстрелами жилые дома Киева возобновят к середине осени, и люди смогут вернуться домой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.

По его словам, в Киеве повреждено 390 объектов, из них большинство – это жилые дома.

"У нас есть 11 домов, которые пострадали достаточно серьезно, остальные – дома, в которых пострадало преимущественно стекло", – сказал он.

Как отметил Поворозник, вчера Кабмин принял постановление, которым выделено 200 млн гривен из резервного фонда госбюджета. Кроме того, город своими соответствующими документами также выделяет из резервного фонда, из фондов капитального строительства примерно 600 млн. гривен, чтобы все это делалось одновременно.

"И мы хотим всю эту работу завершить к середине осени, чтобы до наступления отопительного сезона люди могли вернуться в свои дома", - сообщил Поворозник.

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