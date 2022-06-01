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Оккупанты устанавливают ракетные установки на Змеином, планируют обстреливать Одесскую область, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные войска размещают на острове Змеиный зенитные ракетно-пушечные комплексы и реактивные системы залпового огня.
Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Корабельная группировка вражеских сил продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр".
Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерении оградить от нашего поражения рашистские корабли и угрозу применения вооружения по побережью Одесщины", - отметили в командовании.
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+48 Роман с камнем
показать весь комментарий01.06.2022 11:19
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"шоколадне" гівно
але нам дають зрк які не достають до зміїного, до бухти севастополя, до кримського мосту.
дають так щоб не програли, але щоб і не виграли....
.
Тому навіть град на АРС туди легко дістане, тільки хто буде заморачіатса?
- Порахують навіть не з Вилкового (50 км) а з Одеси і скажуть, що нічого не могли зробити - Америка знову винувата, що не дає ядерної зброї
Мне больше по душе дневной вариант.
А "гарпуны" бабушка сказала на потом.
А ПОЧЕМУ МЫ НЕ ОБСТРЕЛИВАЕМ ОСТРОВ ?
Теперь будет: "Мы не бомбим о.Змеиный - там превосходящие силы противника" и нам страшно -Генштаб.
А мене ніхто не чує.
а чому ці кораблі не знищують?