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война (46696) Змеиный (172)

Оккупанты устанавливают ракетные установки на Змеином, планируют обстреливать Одесскую область, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Оккупационные войска размещают на острове Змеиный зенитные ракетно-пушечные комплексы и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Корабельная группировка вражеских сил продолжает блокаду судоходства, активизирует свои действия вокруг острова Змеиный, держит наготове к ракетному удару 2 фрегата, снаряженные крылатыми ракетами типа "Калибр".

Расположение врагом на Змеином зенитных ракетно-пушечных комплексов, реактивных систем залпового огня, в том числе модернизированных, и станций радиоэлектронной борьбы свидетельствует о намерении оградить от нашего поражения рашистские корабли и угрозу применения вооружения по побережью Одесщины", - отметили в командовании.

Также смотрите: Техника оккупантов на острове Змеиный. ФОТО
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Топ комментарии
+48
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01.06.2022 11:19
+28
Этот Змеиный находится на расстоянии 50км от суши. И размером он всего пол-километра. Даже залп Смерча сделает этот остров безжизненным. Укрыть там технику или маневрировать для ухода от огня там просто негде. Я не завидую тем кого туда пошлют.
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01.06.2022 11:15
+24
ПОДОЖДИТЕ ПОКА ,ПУСТЬ ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЯТ И ПОТОМ, И ПОТОМ.......СЛАВА ВСУ!
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01.06.2022 11:14
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01.06.2022 11:08 Ответить
"Там же наши люди ..." (С)
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01.06.2022 11:16 Ответить
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01.06.2022 11:19 Ответить
...а "зелень" змінила
"шоколадне" гівно
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01.06.2022 12:12 Ответить
Можете считать, что Вас уже забанили. Этот ресурс подобных определений не прощает. На содержании видимо находится.
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01.06.2022 12:25 Ответить
Павел, не будь дебилом
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01.06.2022 19:49 Ответить
А раніше ми херячили там нептунами і байрактарами. Зараз ще американці дали нам ріпери. Чому дали ворогу знов туди зайти?..
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01.06.2022 13:17 Ответить
Мабудь щоб вдарити і накрити як найбільше орків з технікою для економії ракет та снарядів
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01.06.2022 14:21 Ответить
Які ріпери, вы про що??? А байрактар в схоже не залишилось...
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01.06.2022 14:35 Ответить
zapasaems popkornom , skoro bude
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01.06.2022 11:09 Ответить
HIMARS должны достать.
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01.06.2022 11:11 Ответить
Так. З Бесарабії навіть найпростішими ракетами.
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01.06.2022 11:18 Ответить
на узбережжі Басарабії болота
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01.06.2022 14:23 Ответить
ПОДОЖДИТЕ ПОКА ,ПУСТЬ ПОЛНОСТЬЮ УСТАНОВЯТ И ПОТОМ, И ПОТОМ.......СЛАВА ВСУ!
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01.06.2022 11:14 Ответить
Х.З. что бы не получилось как в 2014м. Они закрепятся а потом наше командование скажет " мы уже сделать ничего не можем" как то так..
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01.06.2022 11:25 Ответить
Стамбул(Мінськ-3) цілком можливий варіант,кремлівські гниди працюють і Чонгар був не останнью диверсією цього гнидника!!))
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01.06.2022 11:36 Ответить
Не розумію, чому Бах не працюють по Зміїному?! Місяць тому гарно попрацювали, знищили гелікоптер 2 зенітно-ракетні комплекси, і декілька катерів. І Баї начебто засобів РЕБ не бояться, а з ППО - їх можуть дістати лише С300, якого на Зміїному нема...
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01.06.2022 13:24 Ответить
Нема байрактарів скоріше за все
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01.06.2022 14:36 Ответить
так, булоб добре
але нам дають зрк які не достають до зміїного, до бухти севастополя, до кримського мосту.
дають так щоб не програли, але щоб і не виграли....
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01.06.2022 11:51 Ответить
ленд -лиз это бабки, это ооооогромные бабки, и чем дольше война , тем больше бабла .
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01.06.2022 12:06 Ответить
И потом, Доброго вечора, ми з України
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01.06.2022 12:07 Ответить
так.... 100% .... хай сконцентруються гарненько, тікать звідти нема куди
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01.06.2022 12:14 Ответить
Хтось хвалився спалити гарпунами весь ЧФ.
.
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01.06.2022 11:15 Ответить
Ты не с подводной лодки "мацква"?
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01.06.2022 11:16 Ответить
Не тупи, він не звідти. А лишень повторив слова Братчука.
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01.06.2022 11:34 Ответить
Этот Змеиный находится на расстоянии 50км от суши. И размером он всего пол-километра. Даже залп Смерча сделает этот остров безжизненным. Укрыть там технику или маневрировать для ухода от огня там просто негде. Я не завидую тем кого туда пошлют.
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01.06.2022 11:15 Ответить
Надеемся, рано или поздно, но это случиться.
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01.06.2022 11:30 Ответить
Возможно там какая-то зеленая договоренность...
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01.06.2022 12:14 Ответить
ну... 50 - то вже дуууууже суха суша. З плавнів Дунаю туди 35 км.
Тому навіть град на АРС туди легко дістане, тільки хто буде заморачіатса?
- Порахують навіть не з Вилкового (50 км) а з Одеси і скажуть, що нічого не могли зробити - Америка знову винувата, що не дає ядерної зброї
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01.06.2022 12:52 Ответить
Нет боеприпасов для смерчей, вопрос или остались байрактары. На змеином и вокруг много жирных целей , но их не трогают видимо нечем.
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01.06.2022 14:14 Ответить
Не понятно, чего наши ждут, не гарпунят или хотят Химерсы испытать?
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01.06.2022 11:15 Ответить
шоб "гарпунити" тре спочатку мати чим гарпунити...
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01.06.2022 11:29 Ответить
анпакинг уже
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01.06.2022 13:52 Ответить
Да. В одном М30 четыреста четыре суббоеприпаса, и сейчас в ГШ просто дискуссия идет и мнения разделились: захерачить днём, шоб видео хорошее снять для кацапов, пока у них интернет есть, или сделать это ночью, когда салют выглядит красочней.
Мне больше по душе дневной вариант.
А "гарпуны" бабушка сказала на потом.
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01.06.2022 11:35 Ответить
Вночі краще, якщо обіцяють хорошу детонацію бк!!!
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01.06.2022 12:36 Ответить
Ну і жарти у Вас...
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01.06.2022 13:26 Ответить
та не знаю... лицо у Сергея Александровича было вполне серьёзное и озабоченное.
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01.06.2022 13:51 Ответить
Возможно с Ермаком договорились посередине...
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01.06.2022 12:20 Ответить
Ничо, отсыпем остров заново
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01.06.2022 11:17 Ответить
Єрьмак з Безумною будуть відсипати, а Юра Бутусов заздрити 😀😀😀!
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01.06.2022 12:37 Ответить
Хай туди каzzапів побільше наб"єцця а тоді йухнемо....
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01.06.2022 11:19 Ответить
**********..
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01.06.2022 11:21 Ответить
А раніше ніяк? До 30.06 кацапи туди можуть Іскандери з ЯЗ притягти...
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01.06.2022 13:27 Ответить
шаманы им в помощь.
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01.06.2022 13:53 Ответить
Тада уместа острава будет впадина.
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01.06.2022 14:19 Ответить
Можливо цю ціль і чекаємо?
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01.06.2022 14:24 Ответить
Почекають доки побільше наведуть та спалять
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01.06.2022 11:23 Ответить
ВСУ чего ждут? Пока те с острова не начнут обстреливать Одессу???? Тактика идиотская, не проще ли удавить на корню?!
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01.06.2022 11:27 Ответить
Ну так ещё подвезут. Зачем два раза делать то,что можно сделать за раз?
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01.06.2022 11:30 Ответить
а пробовали через фб дать команду ГШ на залп по Змеиному?
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01.06.2022 13:55 Ответить
Для одеситів новина просто офігенна і що далі?
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01.06.2022 11:29 Ответить
Кацапи гребані, не засирайте наше Чорне море усякою херньою, яке як ви самі весь час мандите, викопали Величні Укри.
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01.06.2022 11:29 Ответить
вони вас почули...і вже збирають речі..
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01.06.2022 11:32 Ответить
Не ане как амебы, пока не грохнешь будут лезть на градиент.
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01.06.2022 14:23 Ответить
Й,робитимуть,це успішно,якщо наша влада заохочуватиме їх. Якось дивно ,проглядається негативна активізація процесу визволення території України
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01.06.2022 11:38 Ответить
Реально,цілий тиждень,щось зелені гниди мутят!!))
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01.06.2022 11:47 Ответить
а присоединиться к процессу для его ускорения не? ну, если скорость не нравится. Лопату дадут, и даже трофейный АК-12.
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01.06.2022 14:00 Ответить
якщо будуть залпові системи з США то є шанс накрити. Ніщо їх там не спасе
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01.06.2022 11:39 Ответить
Треба, щоб 73% стали на коліна, і попросили Верховного Головнокомандувача, знайти час і розробити план нанесення по Зміїному ракетно-артилерийського удару., і тільки тоді його Високоприосвященство, - снизойдут і можливо,навіть, залучить авіацію і Байрактари... інакше ніяк !!!
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01.06.2022 11:41 Ответить
А остров то проклятый. Все кацапы идут оттуда на#уй. Ждем продолжения.
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01.06.2022 11:59 Ответить
Сейчас кацапы объявят Змеинный испокон веков скрепной территорией и запал влупить туда с тех же Градов резко пропадет у нашей ОПы. Бо путин нападет.
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01.06.2022 12:07 Ответить
Міру мір, так Генштаб ?
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01.06.2022 12:08 Ответить
Я стесняюсь спросить : раньше мы регулярно слышали, как Байрактары зачищали остров - то ПВО там раздолбали, то вертолёт со спецназом, то катера возле него. А последние недели 2 мы только и слышим, что туда завезли Панцири, ТОРы всякие, теперь РСЗО и ракеты везут . . .

А ПОЧЕМУ МЫ НЕ ОБСТРЕЛИВАЕМ ОСТРОВ ?
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01.06.2022 12:22 Ответить
Це питання на Банкову,до зеленого кубла кремлівських гнид!!!)))
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01.06.2022 12:41 Ответить
а зачем? пусть там возятся, свозят туда туловища, технику, в общем типа заняті делом... Нам пока это не мешает. Жахнуть туда, и вс в труху - это мы можем в любой момент. Но глобальной проблемы разблокировки портов это не решает. На Змеином пусть пока забавляются.
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01.06.2022 20:43 Ответить
Чудова ціль для HIMARS. Спочатку показати що є, навести на острів і подивитися як таргани почнуть там ганяти, видовище буде унікальне.
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01.06.2022 12:22 Ответить
Вы реально в это верите? Туда даже современная гаубица достанет 35км расстояние до острова, я уже не говорю про ракеты Гарпун которые как говорят у нас есть
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01.06.2022 13:05 Ответить
Пора "Байрактарам" туди навідатись...
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01.06.2022 12:25 Ответить
Ну-ну....Трохи зачекаємо....Цей феєрвейк мають бачити навіть з Одеси !
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01.06.2022 12:58 Ответить
Если ждать, то фейерверк будет в Одессе.
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01.06.2022 13:25 Ответить
Так гарпуны у нас есть или таки нет? Почему везут на остров что вздумается под носом у ВСУ?
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01.06.2022 13:12 Ответить
Один гарпун дорожчий за той катер що везе той хлам
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01.06.2022 14:41 Ответить
" Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника" - Генштаб. -26 апреля 2022г

Теперь будет: "Мы не бомбим о.Змеиный - там превосходящие силы противника" и нам страшно -Генштаб.
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01.06.2022 13:21 Ответить
Я не понимаю, как кацапы свободно доставляют технику на остров. Не понимаю, почему её никто не накрывает на острове. Если судить логически и по инфе из СМИ, то Змеиный это полигон для артиллеристов. Но нет! Кацапы свободно доставляют технику, личный состав, провиант. Муть какая-то.
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01.06.2022 13:24 Ответить
Вам не спадало на думку, що чекають більш приємних цілей на острові?
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01.06.2022 14:26 Ответить
Кожного дня пишу, що треба ******* по севастополю.

А мене ніхто не чує.
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01.06.2022 14:06 Ответить
Чим? Не дали нам того що просили бо багато ляпаєм
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01.06.2022 14:43 Ответить
а як вони їх туди привозять? кораблями!

а чому ці кораблі не знищують?
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01.06.2022 21:20 Ответить
 
 