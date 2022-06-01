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Российские военные повторяют на востоке Украины ошибки, допущенные ими в начале вторжения, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Высокопоставленные чиновники Пентагона заявили, что российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, повторяют те же ошибки на востоке Украины, которые совершили в начале полномасштабного вторжения.

Представитель Пентагона отметил, что "медленный и постепенный" темп истощает российскую оккупационную армию, а их общая боевая мощь уменьшилась примерно на 20 процентов, сообщает The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Американские официальные лица сказали, что вскоре после своего назначения генерал Александр Дворников попытался вынудить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Но последние две недели его не видели, и некоторые чиновники начали сомневаться в том, что Дворников по-прежнему отвечает за военные действия.

Российские пилоты продолжают демонстрировать то же поведение, "не подверженное риску", как и в первые недели войны. Они пролетают границу, наносят удары и быстро возвращаются на территорию России. Фактически они не прикрывают свои войска из воздуха. Потому Россия до сих пор не получила никакого преимущества в небе, отметили в Пентагоне.

Российские военные достигли определенного прогресса на востоке, где сконцентрированная огневая мощь и короткие пути снабжения помогли им вести упорные бои в последние дни.

В то же время Украина оттесняет оккупантов к северу и востоку от Харькова, в некоторых случаях назад в Россию, угрожая отрезать пути снабжения.

По словам чиновников, перекрытие линий поставок к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в каком они находились после наступления на Киев в начале войны.

К тому же российские военные придерживаются доктринального метода советского образца, согласно которому ниже ранга офицеры не имеют права указывать на недостатки стратегии или самостоятельно вносить коррективы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не исключают возможности эскалации в Украине, - Пентагон

В Пентагоне также считают, что российские силы, разбитые во время первого неудачного наступления, быстро перебросили в бой на восток - они не успели восстановиться.

Начав штурм Донбасса, Россия использовала мощные артиллерийские удары, но необходимого танкового наступления за этим не последовало. Это значит, что Россия может столкнуться с трудностями, пытаясь удержать достигнутое.

Бывший высокопоставленный представитель Пентагона по вопросам Украины и России в администрации Барака Обамы Эвелин Фаркас сказала, что кремлевский диктатор Владимир Путин слишком вовлечен в войну.

"Мы знаем, что если у вас президент, вмешивающийся в выбор целей и оперативные военные решения, это прямой путь к катастрофе", - сказала Фаркас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне объяснили, почему Россия продвигается на Донбассе: "Это другая более ровная территория и более близкая к границам России"
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Топ комментарии
+22
Моежет Пентагону пойти в советники рашистам. Каждый день рассказывают какие ошибки росийская армия делает. А рашисты потихоньку делают выводы судя с новостей по фронтам.
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01.06.2022 11:15
+12
Помилки чи ні але розгромлені школи будинки лікарні дороги заводи нпз та вбиті мирні люди в Україні а не в мордорі, у нас мілліони біженці ще мілліон кацапи депортували до себе насильно, там все ціле жодне місте не постраждало, не має подряпани навіть, жодної вбитої людини, жодного разу не вибігали з домів і не ховались в підвал з речами під звук сірени
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01.06.2022 11:20
+10
Залепите там себе рты в своём долбаном Пентагоне. Сами не воюете-нехрен пи#деть. Аналитики всратые.
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01.06.2022 11:34
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vot ZACHEM ob etom razskazyvatj ?
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01.06.2022 11:14 Ответить
Моежет Пентагону пойти в советники рашистам. Каждый день рассказывают какие ошибки росийская армия делает. А рашисты потихоньку делают выводы судя с новостей по фронтам.
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01.06.2022 11:15 Ответить
Помилки чи ні але розгромлені школи будинки лікарні дороги заводи нпз та вбиті мирні люди в Україні а не в мордорі, у нас мілліони біженці ще мілліон кацапи депортували до себе насильно, там все ціле жодне місте не постраждало, не має подряпани навіть, жодної вбитої людини, жодного разу не вибігали з домів і не ховались в підвал з речами під звук сірени
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01.06.2022 11:20 Ответить
Да никаких выводов они не делают. У них концепция другая.
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01.06.2022 11:22 Ответить
Не треба їм підказувати
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01.06.2022 11:25 Ответить
я тута в гараже устав РККА боевой 1939-года обнаружил и прочитал . на расее всё по этому уставу. Украинцы действуют антиуставно и эффективно.
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01.06.2022 11:26 Ответить
А,США ведуть трусливу політику відносно кацапських відморозків
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01.06.2022 11:32 Ответить
Залепите там себе рты в своём долбаном Пентагоне. Сами не воюете-нехрен пи#деть. Аналитики всратые.
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01.06.2022 11:34 Ответить
путін повторює шлях гітлера. Йому би ще позолочений Вальтер би дали.
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01.06.2022 11:37 Ответить
для самострела в конечность ? дабы вону отлежать в больничке ?
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01.06.2022 12:03 Ответить
...погрожуючи відрізати шляхи постачання. Джерело: https://censor.net/ua/n3345225 - вот чего я не понимаю, не надо грозить, надо взять и отрезать...
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01.06.2022 11:37 Ответить
В Пентагоне на пол ставки у кацапов работают или на полную?
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01.06.2022 11:38 Ответить
Блин они заколебали, то ракеты какие нужно не дают, то подсказывают что орки не так делают, они на чьей стороне там в Пентагоне??
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01.06.2022 11:40 Ответить
Такое чувство, что они кацап подсказывают
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01.06.2022 11:40 Ответить
Пентагон зливається кацапам. Штати йдуть шляхом Самознищення!!! Цивілізація здувається
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01.06.2022 11:46 Ответить
В Пентагоні скоро почнуть не вказувати на помилки раші а консультувати як вести бойові дії раші що діється може хтось знає і мовчить.
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01.06.2022 11:55 Ответить
Создается впечатление, что США хотят максимально затянуть войну, что бы паРАша на года застряла в Украине, как в Афгане, и сдохла в итоге. Намерение упокоить паРашу навсегда благое, но все это будет оплачено кровью и жизнями украинцев.
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01.06.2022 12:22 Ответить
Намір "заспокоїть" чи "умиротворить" каZZапію призведе тільки до відкладення війни на пізніше.
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01.06.2022 12:55 Ответить
Люся сказала что они дуже талановыти
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01.06.2022 12:14 Ответить
Ну геть недоречно!Нах...й ви їх виправляєте ?!!!!Хай йдуть слідом за російським кораблем вантажем "200" !
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01.06.2022 12:56 Ответить
На кого працює Пентагон? На русо- фашистів указував на помилки !!!
Чім більше помилок, тім легше з ними вести боі .
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01.06.2022 13:17 Ответить
Аби, Пентагон,хоч чомусь навчився. Крім пізд...жу, з високої, вежі
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01.06.2022 14:58 Ответить
Та не лайте ви так хлопців з Пентагону. Вони добре знають, що росіянці НЕ МОЖУТЬ скористатися їх критичними зауваженнями. Пуловська армія перекинула з півночі на схід втомлених і скислих вояк не тому, що там не знають, що це неефективно. А просто інших не було. І якщо росіянці приберуть з армійських відносин закостенілу дубову вертикаль, то військо їх купи триматися не буде. Командири нижчих ланок не навчені думати, проявляти ініціативу, бо їх до безумовного рефлексу віддресирували: ініціатива жорстко карається.
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01.06.2022 15:00 Ответить
Це вже не помилки, це тенденція.
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02.06.2022 12:32 Ответить
 
 