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В Энергодаре оккупанты провели ротацию, "новые" захватчики из "ЛДНР" - более агрессивные, - соцсети

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергодар

Оккупанты решили заменить часть своих солдат из-за того, что те привыкли к местным жителям и начали сочувствовать энергодаровцам.

Об этом пишет телеграм-канал "Энергодар", передает Цензор.НЕТ.

"Поговаривают, что "новые" кадры более агрессивны, часть из них – боевики так называемых "Л-ДНР". Ротацию инициировало командование захватчиков по нескольким причинам. В частности, им стали известны случаи "привыкания" российских солдат к местному населению и проявления сострадания", – говорится в сообщении.

Еще одной причиной для ротации, отмечают в соцсетях, стала недавняя попытка ликвидировать главу оккупационной администрации города Андрея Шевчика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные повторяют на востоке Украины ошибки, допущенные ими в начале вторжения, - Пентагон

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Лднр там сама підарасня, їх узагалі у полон брати не треба
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01.06.2022 11:24
+22
Яничари завжди були гірші ворога.
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01.06.2022 11:18
+22
Чмошники даунбасяцкие более агрессивные, а ВСУ снисходительно к ним относится, при захвате в плен.
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01.06.2022 11:22
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Чуют гниды свой конец. Будут бесится.
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01.06.2022 11:15 Ответить
Яничари завжди були гірші ворога.
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01.06.2022 11:18 Ответить
Чмошники даунбасяцкие более агрессивные, а ВСУ снисходительно к ним относится, при захвате в плен.
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01.06.2022 11:22 Ответить
Це результат восьмирічних гасел тамженаналюді.
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01.06.2022 11:33 Ответить
Лднр там сама підарасня, їх узагалі у полон брати не треба
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01.06.2022 11:24 Ответить
При обмене пленными, об ЛДНРовцах россияне даже разговаривать не хотят. Т.е. они нам даже как обменный фонд не интересны. Отсюда следует ...
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01.06.2022 11:27 Ответить
Лугандонцы это конченные уроды,орков боятся а нас ненавидят.Хорошо что основную часть их уже утилизировали в атаках и без всякого учета.
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01.06.2022 11:27 Ответить
А потом в плену эта лугандонская шелупонь будет слёзно рассказывать,что ни в чём не виновата и их насильно призвали.
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01.06.2022 11:28 Ответить
Раньше все на блокпостах типо стояли. Теперь сплошь насильно мобилизованные учителя-белобилетники. Хоть плачь вместе с ними, так жалостливо рассказывают.
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01.06.2022 11:35 Ответить
ну да, преподаватели русской словесности и литературы, работники соцобеспечения, лугандонской мчс... в общем - все сплошь пацифисты...
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01.06.2022 11:46 Ответить
Готовят атомную катастрофу. Россия как бы тут будет не при чем. Все спишут на ЛДНР.
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01.06.2022 11:38 Ответить
В селі на Миколаївщині саме лугандони постріляли всіх ветеранів- АТОшників. Зайшли в школу, а там доска пошани з місцевими ветеранами. Знайшовся депутат- ОПОЖоповець, який провів по адресам. Всіх поубивали лугандони...
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01.06.2022 11:44 Ответить
скоти
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01.06.2022 11:54 Ответить
Думаю ублюдку треба брюхо вспороти десь у темному провулку - таке пробачати не можна.
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01.06.2022 12:06 Ответить
Таку "амністію" і їм самим потрібно зробити.
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01.06.2022 12:11 Ответить
Ну вот видите! А мы лугандоновцев жалеем когда в плен попадают…. Мол они все учителя, таксисты, шахтёры, не знают как правильно ружьё заряжать, их просто на войну с улицы загребли, они все бедные и чмони ! Я вам так скажу - гнильё там сплошное и не фига они не украинцы, куда лугандоновцев не целуй везде жопа!!! Напрасно зельц их так жалеет… знаете о чем лугандоновские пенсионеры сейчас жалеют страшно? А о том что вторая пенсия и соцвыплаты («от укропов») сейчас накрылись, а от рашки денег мало дают… гнильё, из за них и война идёт. Когда победит Украина - всех на *** в рашку! Мечтали? Вперёд ! Забайкалье Хабаровский и приморский края, Ямале-Ненецкий, Якутия и другие зажопья ждут вас предатели!
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01.06.2022 12:23 Ответить
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01.06.2022 12:59 Ответить
Бидло з лднр безпощадно знищувати ,а влада радувалась як песіі виплачує в лднр тим самим спонсоруючи терористів і дітей сепарів без знань в наші ВУЗ тим самим дискримінуючи дітей украінців.
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01.06.2022 15:16 Ответить
 
 