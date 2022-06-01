В Энергодаре оккупанты провели ротацию, "новые" захватчики из "ЛДНР" - более агрессивные, - соцсети
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Оккупанты решили заменить часть своих солдат из-за того, что те привыкли к местным жителям и начали сочувствовать энергодаровцам.
Об этом пишет телеграм-канал "Энергодар", передает Цензор.НЕТ.
"Поговаривают, что "новые" кадры более агрессивны, часть из них – боевики так называемых "Л-ДНР". Ротацию инициировало командование захватчиков по нескольким причинам. В частности, им стали известны случаи "привыкания" российских солдат к местному населению и проявления сострадания", – говорится в сообщении.
Еще одной причиной для ротации, отмечают в соцсетях, стала недавняя попытка ликвидировать главу оккупационной администрации города Андрея Шевчика.
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