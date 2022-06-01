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Новости Война в Украине
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ВВП (633) война (46696) экономика (3831) потери (3857) Ермак Андрей (1185)

Украина потеряла из-за войны 35% ВВП, прямые убытки - более $600 миллиардов, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Прямые убытки Украины от развязанной Россией войны уже превышают 600 миллиардов долларов.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, выступая на заседании Комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам сейчас очень тяжело. Из-за боевых действий страну покинули 5 миллионов человек. Еще столько же внутри перемещенных лиц. Десятки тысяч мирных жителей погибли в результате российского вторжения. Война унесла 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов. Наши прямые убытки уже превышают 600 миллиардов долларов США", - сказал Ермак.

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В то же время он подчеркнул, что, несмотря на все, Украина продолжает защищаться, на востоке и юге продолжаются ожесточенные бои.

"Мы обязательно должны победить. Иначе Украина просто исчезнет как нация и как государство. Наша победа ближе, потому что большую помощь оказывает международное сообщество. Любую - военно-техническую, политическую, финансовую или гуманитарную", - заявил руководитель ОП.

Ермак добавил, что очень большая поддержка для Украины в сдерживании агрессии — усиление санкционного давления на Россию.

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Топ комментарии
+30
Таке буває, коли рік, знаючи що ***** нападе, нічого не робиш для укріплення обороноздатності.
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01.06.2022 11:41
+30
єрмак, чьмо ******, краще розкажи хто дав команду розмінувати перешийок між херсонськой обл і кримом.
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01.06.2022 11:42
+29
Андрей Пионтковский: Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь»
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01.06.2022 11:45
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Зелебобіки вже готуются красти на великій відбудові
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01.06.2022 11:41 Ответить
та вже знову почали "велике крадівництво". Я проїзджав через місто Нову Одесу, так там новітня техніка по розпилюванню грошей на цьому крадівництві, приступила до робіт, незважвючи, що армії потрібна солярка, нові грузовики - а воно все там. Володя не дочекається, коли вже розпочати відбудовувати за європейські гроші зруйновані, про@обані ним міста і готовий підписати "мирну угоду" із втраченими окупованими землями. У Володі крім українського, які ще є паспорти? Мабуть ті, де його нерухомість. Але це моя особиста думка, яка виникає із проведеного аналізу його поспіних дій і бездії.
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01.06.2022 11:56 Ответить
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01.06.2022 11:59 Ответить
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01.06.2022 12:03 Ответить
А чому ви претензії до кацапів по Криму на 150 мільярдів півроку тому зняли?
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01.06.2022 13:14 Ответить
Но должен вам сказать, что-то мне это совсем не нравится!
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01.06.2022 11:57 Ответить
Велике руйнівництво: культурні втрати України під час війни!
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01.06.2022 11:58 Ответить
А хто такий Дермак?
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01.06.2022 12:27 Ответить
этому предателю веры нет,все миллиарды спиз-ли еще до начала войны
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01.06.2022 12:41 Ответить
Таке буває, коли рік, знаючи що ***** нападе, нічого не робиш для укріплення обороноздатності.
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01.06.2022 11:41 Ответить
і два роки до того роздерибаниваєшь все шо погано лежить (здесь можна атлична прибарахлиться)
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01.06.2022 11:48 Ответить
єрмак, чьмо ******, краще розкажи хто дав команду розмінувати перешийок між херсонськой обл і кримом.
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01.06.2022 11:42 Ответить
На лиці цього засланця, Єрмака, хтось бачить риси патріота, українця в якого душа болить за Україну? Він колись зникне з України?
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01.06.2022 12:13 Ответить
Андрей Пионтковский: Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь»
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01.06.2022 11:45 Ответить
Тому його і приставили до зеленого недоросля.
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01.06.2022 11:47 Ответить
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01.06.2022 12:00 Ответить
Комірник ОПи великий ЬІканаміст.
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01.06.2022 11:45 Ответить
він іще також видатний дипломат і геніальний менеджер, розподільник гуманітарної допомоги
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01.06.2022 12:51 Ответить
а очі як у скруджа макдака.
бакси,бакси,бакси.
цеж скільки можна зкомуниздити........
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01.06.2022 11:45 Ответить
"іди у сраку" (цитати вєлікіх людєй)
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01.06.2022 11:46 Ответить
Но это не мешает Бане обращаться, да и депутаты многие не бедствуют, о судьях и министрах промолчу.
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01.06.2022 11:47 Ответить
Це поки що. Якщо західна військова допомога буде йти в таких самих темпах і розмірах то можливо й рахувати не прийдеться. Бо нас уже не буде на світовій мапі.
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01.06.2022 11:48 Ответить
секретутка руководит страной... а зачем украинцы выбирают президента, Верховную Раду...
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01.06.2022 11:49 Ответить
як зачєм. хотьпоржом.
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01.06.2022 12:52 Ответить
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01.06.2022 11:50 Ответить
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01.06.2022 12:08 Ответить
Свині.
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01.06.2022 12:30 Ответить
Єрмак охвучив про@оби команди малоросів, бо замість оборони під час війни все закатали в дороги. А ще не сказав про втрату самого цінного - життя українців? Звичайно тут вина виключно на росії, яка на нас напала, але і прорахунки, або навмисні дії окремих наших політиків привели до такої жахливої картини, що можна було зменшити в рази, маючи новітнє озброєння. Ще недавно розмовлялв з одним зьобіком 73% і він до посиніння волав, що Володя зробив все правильно побудувавши гарні дороги, по яким йому приємно їхати. А запитали у маріупольців, херсонців, бердянців, мелітопольців, енергорадців, каховців, снігурівців та мешканців інших міст, як їм їздиться по цих дорогах? Витратами на дороги і не витратами на армію, ми втратили і ці дороги і залізнодорожні дороги, і повітряні "дороги" і заводи і фабрики і навіть цілі міста, а особливо життя ні в чому не винних українців, які мали б мати захист. Чому не виробляли ракети? ХЗто злив південь? Чому до цього дня не назвали ці призвіща?
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01.06.2022 11:50 Ответить
Що, свинота, зберегли економіку?
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01.06.2022 11:51 Ответить
Хуже не будет
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01.06.2022 11:54 Ответить
Шоб вас там всіх підняло і гепнуло
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01.06.2022 11:55 Ответить
Jermak , ti davai predjav shchot svajim kuratoram v Maskovii, puskai bashlajet ...
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01.06.2022 11:55 Ответить
Если к деньгам на восстановление получат доступ всякие ублюдки , то и 2 трлн зелени не хватит !
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01.06.2022 11:55 Ответить
Шото дохрена этого Ермака.
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01.06.2022 11:58 Ответить
********* из ЖОПы сделали всё, что бы орки уничтожили Украину... не учли одного, что украинцы против! И дороги отремонтировали, и армию сократили и разоружили, и перешейки разминировали, и на Конституцию Украины высрались... а Украина була, є, і буде. Не выйдет у вас уничтожить Украину. А вас - на кол, зелёная погань.
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01.06.2022 12:02 Ответить
йо$аний дєрьмак, а ти скажи, скільки коштувала Україні твоя зрада, твоя робота на кацапів, твоя корупція? скільки відсотків ввп?
але я впевнений, що на один довічний термін ти, сучий зраднику, заробив.
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01.06.2022 12:08 Ответить
Де дівся дєрьмак з початку лютого і до самого нападу кацапні?
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01.06.2022 12:11 Ответить
Завхоз порахував скріпки та файлики і видав 600 млрд $.
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01.06.2022 12:15 Ответить
"Наша країна готувалась, ми знали, що це (російське вторгнення - ред.) може бути в будь-коли. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення",
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01.06.2022 12:17 Ответить
Ермак, а какое ты имеешь отношение к экономике страны?
У нас по этому вопросу есть премьер-министр. Не знал?
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01.06.2022 12:27 Ответить
накуй єрмака
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01.06.2022 12:31 Ответить
я так хочу побачити зекодло на лаві підсудних!
як дожить?
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01.06.2022 12:54 Ответить
Говорят, что война ускоряет процессы...
Какие процессы, кроме процессов распада государства в территориальном и институциональном смыслам, те войны и отката к царизму при вас были ускорены?
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01.06.2022 13:00 Ответить
Обращает на себя внимание, что НИ ОДИН чиновник НИКОГДА не говорит: Что делает власть для перевода экономики Украины на военные рельсы. Что делается для компенсации этих самых "-35% ВВП" и абсолютно придуманных 600 млрд.$ "прямых убытков".
Эти твари привыкли только воровать, никуя не делать и бегать по миру с протянутой рукой.
Очень наивно полагать, что наши западные спонсоры этого не видят и не понимают.
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01.06.2022 13:31 Ответить
Україну попереджали про російське вторгнення, а західні партнери, зокрема США, закликали готуватися до війни і вивозити людей за рік до початку бойових дій. Однак українська влада вирішила не сіяти "непотрібну паніку" і не знищувати економіку держави.
Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
"Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
Ми це хто-ЗЕ та Ермак
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01.06.2022 13:45 Ответить
Почему мы это терпим???
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01.06.2022 13:59 Ответить
маланці навчились добре рахувати , особливо українські гроші !!!!
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01.06.2022 14:03 Ответить
Хто такий той ермак,нема просто слів.
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01.06.2022 14:34 Ответить
Виступ ермака у парламенті Ірландії від імені України - це часом не перебільшення повноважень голови ОП чи вже зеля втомився зачитувати а так гарно читав.
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01.06.2022 14:54 Ответить
Вова, дзвони Бєнє. Міняємо борг на екстрадийію.
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01.06.2022 15:20 Ответить
 
 