Украина потеряла из-за войны 35% ВВП, прямые убытки - более $600 миллиардов, - Ермак
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Прямые убытки Украины от развязанной Россией войны уже превышают 600 миллиардов долларов.
Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, выступая на заседании Комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам сейчас очень тяжело. Из-за боевых действий страну покинули 5 миллионов человек. Еще столько же внутри перемещенных лиц. Десятки тысяч мирных жителей погибли в результате российского вторжения. Война унесла 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов. Наши прямые убытки уже превышают 600 миллиардов долларов США", - сказал Ермак.
В то же время он подчеркнул, что, несмотря на все, Украина продолжает защищаться, на востоке и юге продолжаются ожесточенные бои.
"Мы обязательно должны победить. Иначе Украина просто исчезнет как нация и как государство. Наша победа ближе, потому что большую помощь оказывает международное сообщество. Любую - военно-техническую, политическую, финансовую или гуманитарную", - заявил руководитель ОП.
Ермак добавил, что очень большая поддержка для Украины в сдерживании агрессии — усиление санкционного давления на Россию.
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бакси,бакси,бакси.
цеж скільки можна зкомуниздити........
але я впевнений, що на один довічний термін ти, сучий зраднику, заробив.
У нас по этому вопросу есть премьер-министр. Не знал?
як дожить?
Какие процессы, кроме процессов распада государства в территориальном и институциональном смыслам, те войны и отката к царизму при вас были ускорены?
Эти твари привыкли только воровать, никуя не делать и бегать по миру с протянутой рукой.
Очень наивно полагать, что наши западные спонсоры этого не видят и не понимают.
Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
"Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3344469
Ми це хто-ЗЕ та Ермак