К перечню территорий, расположенных в зоне боевых действий, добавились одна громада в Днепропетровской и три – в Запорожской областях, – Минреинтеграции. КАРТА

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировке) по состоянию на 27 мая текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"По состоянию на 27 мая 2022 года к обновленному перечню территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящимся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна громада в Днепропетровской и три - в Запорожской областях", - сообщила пресс-служба ведомства.

На 27 мая в Донецкой области таких громад 66, в Запорожской области – 64, в Луганской области – 37, в Николаевской области – 22, в Харьковской области – 51, в Днепропетровской области – семь, в Херсонской области – 49, в Сумской - восемь громад.

Ссылаясь на цифровую карту, можно ознакомиться с актуальной информацией о статусе громады.

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