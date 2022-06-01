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К перечню территорий, расположенных в зоне боевых действий, добавились одна громада в Днепропетровской и три – в Запорожской областях, – Минреинтеграции. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировке) по состоянию на 27 мая текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"По состоянию на 27 мая 2022 года к обновленному перечню территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящимся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна громада в Днепропетровской и три - в Запорожской областях", - сообщила пресс-служба ведомства.

На 27 мая в Донецкой области таких громад 66, в Запорожской области – 64, в Луганской области – 37, в Николаевской области – 22, в Харьковской области – 51, в Днепропетровской области – семь, в Херсонской области – 49, в Сумской - восемь громад.

Ссылаясь на цифровую карту, можно ознакомиться с актуальной информацией о статусе громады.

Также читайте: В список территорий, расположенных в зоне боевых действий, добавлено 8 громад в Сумской области, - Минреинтеграции

К перечню территорий, расположенных в зоне боевых действий, добавились одна громада в Днепропетровской и три – в Запорожской областях, – Минреинтеграции 01

Автор: Анастасія Потіха
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Судячи з мапи зелень договорюється десь посередені.
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01.06.2022 12:09 Ответить
Я все правильно зрозумів,що справи ще гірше,чим кажуть?Чи це якийсь тупий вкид?
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01.06.2022 12:16 Ответить
Це міністерство Верещучки ? Іі пора арештувати за Чонгар
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01.06.2022 12:53 Ответить
БЛИН, скільки ПІВДНЯ здала ця дура своїм розминуванням Чонгара
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01.06.2022 12:56 Ответить
То, что обстреливается рашистами из ствольной - это понятно. А при чем тут район Вознесенска, Южноукраинска, Нового Буга (Николаевской обл.)? Там, что "боевые действия" ведутся?
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01.06.2022 13:38 Ответить
 
 