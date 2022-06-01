За минувшие сутки в результате обстрелов на Харьковщине погибли 4 человека, 7 получили ранения, - Синегубов

В минувшие сутки российские оккупационные войска массированно обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области, в результате чего погибли четыре мирных жителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ова Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. Пострадавших нет. Также массированно обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области.



В результате этих обстрелов погибли 4 гражданских. В Золочеве погибла женщина, в Ивановке Изюмского района – 12-летний мальчик. В с. Шестаково Чугуевского района – 2 погибших. Ранения получили в общей сложности 7 гражданских", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Харьковской области продолжаются боевые действия. Враг сосредоточен на обороне и пытается удержать свои позиции.



На Изюмском направлении российские оккупанты перегруппировываются и готовятся к новым попыткам наступления. Наши защитники держат позиции и наносят врагу потери. В минувшие сутки ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".



"Враг действует коварно, нанося удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Но он ответит за все свои преступления! Украина победит!" – написал Синегубов.

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