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В результате российского вторжения 139 детей в настоящее время находятся в розыске, - глава Нацполиции Клименко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 1933 ребенка считались пропавшими без вести, из них 1794 ребенка полиция нашла и вернула родным.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Россия украла у украинских детей родителей, дома, детство. Россия унесла 243 маленьких жизни. Еще 446 покалечила и ранила. За время этой коварной войны 1933 ребенка считались без вести пропавшими. 1794 из них полиция нашла и вернула родным. Но 139 детей до сих пор в розыске. ", – заявил Клименко.

Он подчеркнул, что каждый украинский ребенок должен знать, что взрослые ежедневно борются за мирное и счастливое детство.

"И мы непременно прогоним это российское нашествие с нашей земли. Ради вас, дети", - добавил глава Нацполиции.

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Ага, напиши що 3 дитини у розшуку, навіщо ото брехати, як всім відомо, що орки вивезли 283 000 дітей, сотні тисяч українців примусово депортовані у концтабори!
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01.06.2022 12:35 Ответить
Через какой УЖАС И ГОРЕ приходится пройти этим детям !

НАДО по всему миру про РУЦКИЙ МИР рассказывать
Где украинские ТВ каналы в мире ? Вот ЕС закрыла очередные 3 рашкиных каналов, почему Украине не сделать свои на свободных частотах ?

есть прекрасные специалисты - Антон МУХАРСКИЙ, Остап Дроздов , или братья КАПРАНОВЫ
Сделайте международный канал
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01.06.2022 12:44 Ответить
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01.06.2022 12:55 Ответить
Дети расплачиваются за родителей-дебилов,которые проголосовали по приколу
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01.06.2022 13:02 Ответить
Это только тех детей которых родственники в полицию обратились. А как быть с теми детьми которых орки насильно вывезли в Мордор? Их полиция не шукае?
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01.06.2022 15:19 Ответить
 
 