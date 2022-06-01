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Жители Мариуполя с апреля не имеют доступа к питьевой воде и еде, - мэр Бойченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Гражданские жители Мариуполя с апреля не имеют доступа к питьевой воде и пище.

Об этом заявил мэр Вадим Бойченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Питьевой воды в городе нет... Они (оккупанты. - Ред.) привлекли "МЧС "ДНР", чтобы они развозили воду. Но вчера мариупольцы сообщили нам, что над мариупольцами продолжают издеваться: привезенную питьевую воду они просто так не выдают, а хотят, чтобы мариупольцы пошли разбирать завалы и помогали им  скрывать эти военные преступления, убитых ими в Мариуполе.

То есть мариупольцы сегодня трудятся за воду. И то, что они (оккупанты. – Ред.) показывают в своих пропагандистских видео, как они в апреле пытались выдавать еду, сегодня этого не происходит. С апреля у мариупольцев нет доступа к пище и нет, как мы видим, питьевой воды", - отметил глава города.

Также, добавил Бойченко, оккупанты держат в заложниках более 100 тысяч гражданских, у них нет возможности выехать на подконтрольные Украине территории.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
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01.06.2022 12:48
+4
Мені цікаво , маріупольські ватніки , які чекали - асвабаждєнія ат кієвскай хунти , тепер задоволені . ?? .
Ви задоволені , новароси .??
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01.06.2022 13:13
+3
Почему сбежавший Иуда мэр мариуполя, предатель, называвший пнх друзьями до сих пор на свободе?
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01.06.2022 12:58
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Главное чтобы небыло эскалации, как говорит Запад
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01.06.2022 12:47 Ответить
ну дык это еще кацапы по божески поступают с жителями Мариуполя, так сказать по братски, а теперь представь, что будет если ************* перерастет в настающую вайну
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01.06.2022 13:01 Ответить
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01.06.2022 12:48 Ответить
Мир в котором я живу
руским называеца
хочеш я тебя с сабой вазьму
а хочишь забиру с сабой

я покажу тебе *****
я на учу тебя стреляцца
в могиле братской йо
с другими челами валяца

(с) арбакайта
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01.06.2022 12:57 Ответить
хай прилетить йому на вєчний зов

Хамовитий мопс@iwontsmthing1

Здає позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку.
Вильчинский Иван,
Северодонецк, Гагарина, 103, 1 подъезд, 2 этаж.

(відео з рашаТВ) https://mobile.twitter.com/iwontsmthing1/status/1531644250416418816?cxt=HHwWgMC4xZWVv8EqAAAA
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01.06.2022 13:32 Ответить
как они еще до сих пор ходят по улицам, на рынок в магазины и детей в школу сдают по программе оккупанта
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01.06.2022 12:49 Ответить
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01.06.2022 12:52 Ответить
А що з азовцями?
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01.06.2022 12:56 Ответить
Почему сбежавший Иуда мэр мариуполя, предатель, называвший пнх друзьями до сих пор на свободе?
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01.06.2022 12:58 Ответить
так це вже не наш клопіт
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01.06.2022 13:08 Ответить
Мені цікаво , маріупольські ватніки , які чекали - асвабаждєнія ат кієвскай хунти , тепер задоволені . ?? .
Ви задоволені , новароси .??
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01.06.2022 13:13 Ответить
мне один такой (лет 15-17) написал что он не патриот, но с украинским паспортом. убежал из Мариуполя 23 марта в парашу и верещит оттуда что Крым это расея. собирается вернутся обратно в Украину
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01.06.2022 13:54 Ответить
Я думаю, что при возврате территорий реально надо будет денацификацию проводить - кто еще в будущем собирается за пророссийских голосовать и т.д., с промытым мозгом, пинком за поребрик, не хочется чтобы эти идиоты с нами жили
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01.06.2022 14:16 Ответить
 
 