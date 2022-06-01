Коммунальщики готовятся сегодня до конца дня возобновить водоснабжение в Славянске, - глава ВГА Лях
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Коммунальщики готовятся возобновить водоснабжение в Славянске Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook.
"Хорошая новость. КП "Вода Донбасса" готово к возобновлению подачи водоснабжения и уже запустило опрессовку системы.
К концу дня вода должна появиться во всех микрорайонах города. За исключением микрорайонов Артема-Лесной. Здесь водоснабжение возобновится только после того, как будет отремонтирована высоковольтная линия, от которой питается Маякский водовод. Работы ведутся", - говорится в сообщении.
По словам главы ВГА, пока власти будут организовывать подвоз воды. 1 июня ее подвезут в микрорайоны: Лесной, ЦНИЛ, Химик, Семеновка, Железнодорожный, Восточный.
Подача воды в Славянске стала невозможна из-за обесточивания водозаборов в Маяках и КП "Вода Донбасса".
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