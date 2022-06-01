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Папа Римский призывает разблокировать экспорт украинского зерна: "Пшеница не может быть "оружием войны", - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

папа,римский,франциск

Папа Франциск призвал снять блокировку экспорта пшеницы из Украины, заявив, что зерно не может использоваться как "оружие войны"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Блокировка экспорта пшеницы из Украины вызывает большую обеспокоенность, потому что от этого зависят жизнь миллионов людей, особенно в более бедных странах", - сказал Папа.

По его мнению, многие миллионы людей, особенно в самых бедных странах мира, зависят от пшеницы из Украины.

"Я искренне призываю приложить все усилия, чтобы решить эту проблему, гарантировать общее право на питание. Пожалуйста! Не используйте пшеницу, основной пищевой продукт, как оружие войны", - добавил он.

Также читайте: Кулеба о визите Папы Римского Франциска в Украину: "Это тот момент, когда пастырь должен быть со своей паствой"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
а припинити агресію проти України та вивести війська рашистів він не закликає?
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01.06.2022 12:59
+10
України, до війни рахували, самою найбіднішою країною Європи. А як виявилося, без найбіднішої пів світу вмирає з голоду.
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01.06.2022 13:04
+9
ве левачье мира обьединилось в едином порыве, призывая разблокировать поставки с Украины жратвы для нищих африканцев. И всем им ***** что сея новый урожай в полях подрываются наши аграрии на российских минах, а огромные обьемы зерна невостребованы потому что десятки тысяч украинцев погибли, а миллионы не могут себе позволить купить еды. Но в странах Африки тонны совестких боеприпасов и оружия, почему же никто не хочет поделиться им с нами, чтобы мы дали отпор врагу? Почему так неактивны беднейшие страны в поддержке санкционного режима против РФ?
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01.06.2022 13:01
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Ще й як може! Навіть звичайне слово є зброєю, яке начебто не є вкрай потрібним для функціонування організму, не кажучи вже про пшеницю, яка є їжею, тобто поповненням енергії, що для живого організму є вкрай критичним.
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01.06.2022 12:58 Ответить
А я за голод во всем мире. Пусть на своей шкуре прочувствуют. А там гляди и второй фронт откроется!
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01.06.2022 13:06 Ответить
Зерно на оружие ( танки ,РСЗО , БМП, ракеты) не хотите здохнуть с голоду давайте шевелитесь
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01.06.2022 13:09 Ответить
справедливо!
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01.06.2022 13:12 Ответить
Скільки ж абсолютно бездієвих організацій і особистостей по всьому світу. Існують лише задля того, щоб існувати
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01.06.2022 12:59 Ответить
а припинити агресію проти України та вивести війська рашистів він не закликає?
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01.06.2022 12:59 Ответить
Навіщо? Йому начхати на українців. Зараз модно робити вигляд,що переживаєш за якусь африканську тумбу-юмбу.
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01.06.2022 13:16 Ответить
"аплочєно"
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01.06.2022 13:33 Ответить
папу ще раз )(уйло пошле..
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01.06.2022 13:00 Ответить
Ніяке зерно не може нікуди відправлятися,допоки тут страшна війна.Нехай цей попік засудить москалів.А то з нього багато хто зробив намісником бога на землі.Хоча він звичайна людина,з і всіма комплексами.
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01.06.2022 13:00 Ответить
ве левачье мира обьединилось в едином порыве, призывая разблокировать поставки с Украины жратвы для нищих африканцев. И всем им ***** что сея новый урожай в полях подрываются наши аграрии на российских минах, а огромные обьемы зерна невостребованы потому что десятки тысяч украинцев погибли, а миллионы не могут себе позволить купить еды. Но в странах Африки тонны совестких боеприпасов и оружия, почему же никто не хочет поделиться им с нами, чтобы мы дали отпор врагу? Почему так неактивны беднейшие страны в поддержке санкционного режима против РФ?
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01.06.2022 13:01 Ответить
тобто життя мільйонів українців його не дуже то й хвилює, рівень піару не той
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01.06.2022 13:01 Ответить
Нету оружия- нету зерна. А голодающим поволжья большую озабоченность. Главное чтобы небыла эскалации
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01.06.2022 13:02 Ответить
Нету ручек, нет конфетки...
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01.06.2022 13:06 Ответить
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01.06.2022 13:17 Ответить
Папа - свиня! За останні 70 років Ватикан так ще не обсирався, піськіпер сраний.
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01.06.2022 13:04 Ответить
Чисто из любопытсва Крестовые походы и Святая Инквизиция это обсер или это другое? Ватикан такая же кровавая организация как и *********, если уж на то пошло)))
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01.06.2022 13:11 Ответить
України, до війни рахували, самою найбіднішою країною Європи. А як виявилося, без найбіднішої пів світу вмирає з голоду.
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01.06.2022 13:04 Ответить
Дивно, що його ще не послали на#$й по обидва боки фронту.
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01.06.2022 13:05 Ответить
Пускай свою гвардию отправляет на кораблях за зерном ,а мы посмотрим как их потопят орки и папа будет очень озабочен этим
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01.06.2022 13:07 Ответить
Десь на яхті пустив гірку сльозу слуга сатани гундяєв.
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01.06.2022 13:08 Ответить
Хотите жрать, давите рассию. Чем быстрее Украина победит, тем быстрее получите зерно. А то хорошо устроились - кацапы пусть убивают Украинцев, а мы в стороне постоим и хлеб заберем.
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01.06.2022 13:09 Ответить
В Африке круглый год лето...
Урожаи можно по четыре раза в год собирать...
Негры там не пробовали сами зерно выращивать?
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01.06.2022 13:12 Ответить
Так то же нужно год раком в поле стоять пока вырастит урожай. Проще воевать друг с другом за наркоту и оружие а жрать попросить у либерастов европейских
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01.06.2022 13:29 Ответить
Нехай достукається до Небес...
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01.06.2022 13:13 Ответить
там усе сплять...
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01.06.2022 13:19 Ответить
а до чого закликала Мама Римська?....
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01.06.2022 13:14 Ответить
помолись и спать
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01.06.2022 13:15 Ответить
терпіл ніхто не любить, поки Українці не навчаться Дипломатії, правильній, з позиції сили і вимог, а не на колінах стояти!
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01.06.2022 13:16 Ответить
Папапошелнахер ,
И шо це він вдруг ? То вопіл, шо підтримка украінцев в ЕС - це расізм по відношенню к арабам і неграм .
А зараз хоче і зерно українське забрати для своїх негрів і арабів А жарти українське зерно - це вже не расізм ??
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01.06.2022 13:29 Ответить
куда папа педофилов влезет, там будет жопа..
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01.06.2022 13:31 Ответить
Это эритрея там голодает, падруга парашии. Выражаем глубочайшую обеспокоенность.
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01.06.2022 13:35 Ответить
його святість часом не назвав країну, яка ******** використовувати хліб як зброю?
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01.06.2022 13:56 Ответить
Він там щось казав про гавкіт НАТО під стінами росії, тож нехай сам тепер погавкає.
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01.06.2022 13:57 Ответить
Чому цей шмат лайна, не називає персоналії, а саме росія та *****?
Якби не ці потвори не було б такої проблеми.
В Україні кожен деть гинуть десятки людей, дітей а воно за зерно для себе
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01.06.2022 13:59 Ответить
Це не ПАПА , а якесь --дитя.
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01.06.2022 14:09 Ответить
Як говорив" найнай"-ідіть у сраку!
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01.06.2022 14:28 Ответить
Та не проблема. Міняємо пшеницю на зброю!
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01.06.2022 14:34 Ответить
Папу в генсеки ООН
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01.06.2022 14:51 Ответить
Хай Папа оголосить хрестовий похід по зерно і флот Англіїї з задоволенням відгукнеться з нашо боку підтримка у всьому.
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01.06.2022 15:06 Ответить
Звернулся до кого? Позвоніть Гундяєву та пригрозити анафемой, може швидше піде.
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01.06.2022 15:17 Ответить
папа римський ще навіть не визначився хто є агресором.
Та й не зрозуміло до кого він звертається?
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01.06.2022 15:31 Ответить
Все надеялись на Франциска, как на Папу, имеющего потенциал для чего-то большого. Выяснилось, что это явно не Иоан Павел, а так, левацких взглядов аргентинский попик. К кому этот папа обращается? Папа вообще ничего не смыслит в светской жизни? Такое может быть, но зачем тогда в эту светскую жизнь, что-то вещать?
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01.06.2022 18:06 Ответить
Папашка херов, вбиті в муках діти, це таке, а от жратва твоїм акунамататам це святе, гніда
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16.06.2022 19:41 Ответить
 
 