Папа Римский призывает разблокировать экспорт украинского зерна: "Пшеница не может быть "оружием войны", - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Папа Франциск призвал снять блокировку экспорта пшеницы из Украины, заявив, что зерно не может использоваться как "оружие войны"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Блокировка экспорта пшеницы из Украины вызывает большую обеспокоенность, потому что от этого зависят жизнь миллионов людей, особенно в более бедных странах", - сказал Папа.
По его мнению, многие миллионы людей, особенно в самых бедных странах мира, зависят от пшеницы из Украины.
"Я искренне призываю приложить все усилия, чтобы решить эту проблему, гарантировать общее право на питание. Пожалуйста! Не используйте пшеницу, основной пищевой продукт, как оружие войны", - добавил он.
Топ комментарии
+12 Bel Amor
показать весь комментарий01.06.2022 12:59
+10 Roman Osen
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+9 ватникобой
показать весь комментарий01.06.2022 13:01
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Урожаи можно по четыре раза в год собирать...
Негры там не пробовали сами зерно выращивать?
И шо це він вдруг ? То вопіл, шо підтримка украінцев в ЕС - це расізм по відношенню к арабам і неграм .
А зараз хоче і зерно українське забрати для своїх негрів і арабів А жарти українське зерно - це вже не расізм ??
Якби не ці потвори не було б такої проблеми.
В Україні кожен деть гинуть десятки людей, дітей а воно за зерно для себе
Та й не зрозуміло до кого він звертається?