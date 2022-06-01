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Между лидерами ЕС была очень напряженная дискуссия по поводу звонков Путину, - премьер-министр Эстонии Каллас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, на заседании Европейского совета 30-31 мая лидеры ЕС обсуждали целесообразность телефонных разговоров с Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину", – сказала Каллас, комментируя недавние переговоры Путина, Шольца и Макрона.

По мнению премьера Эстонии, очевиден тот факт, что несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с президентом РФ "можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер".

"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят по телефону Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками", - отметила Каллас.

Читайте: Нужно продолжить изолировать Кремль, даже после нефтяного эмбарго, – премьер Эстонии Каллас
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Топ комментарии
+24
А скажите, вот во время второй мировой войны Рузвельт или Черчилль звонили Адику? Французы не в счёт, они позвонят кому угодно.
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01.06.2022 13:19
+23
"наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками"
Влада Зеленського, це підкилимний договорнЯк. Потім дізнаємось про зради.
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01.06.2022 13:23
+14
73 % відсотки повинні бути раді, це їх *хуже ж не будет, по приколу*
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01.06.2022 13:29
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А скажите, вот во время второй мировой войны Рузвельт или Черчилль звонили Адику? Французы не в счёт, они позвонят кому угодно.
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01.06.2022 13:19 Ответить
"наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками"
Влада Зеленського, це підкилимний договорнЯк. Потім дізнаємось про зради.
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01.06.2022 13:23 Ответить
73 % відсотки повинні бути раді, це їх *хуже ж не будет, по приколу*
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01.06.2022 13:29 Ответить
Так вони ж цього й хотіли, що тепер відбувається.
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01.06.2022 13:35 Ответить
мова,віра,армій була не начасі?тому маємо підсумок побажань виборців,у країні яка з 2014 року у війні з росією!
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01.06.2022 13:54 Ответить
Знаете почему Макрон тоже хочет заглянуть в ачелло *****? Бо его бабусе 69 лет. Он сраный извращенец. Мужику 44 года, а как говорится в 50 жизнь только начинается. А он с бабкой на 25 лет старше его живет. Галкин не в счет все кацапы уроды и извращенцы. ДА я к геям лучше ставлюсь, чем к герантофилам, никрофилам всяким. Фразу хер товарищей не ищет, оставлю при себе)))
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01.06.2022 13:28 Ответить
Ну так американці та англійці теж не додумались обрати москворотого клоуна. Все закономірно. Більшість в Україні москвороте бидло, що ігнорує українську мову на користь язика агресора-гвалтівника - ось і маємо.
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01.06.2022 13:33 Ответить
Французы тогда в прямом смысле сосали Адикам, Гансикам и Фрицикам тогда, впрочем как и сейчас...Ничего не меняется.
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01.06.2022 14:00 Ответить
Шольц з макароном-два пітарка.
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01.06.2022 13:21 Ответить
я орбана і вучіча більше поважаю, ніж смердючого шольца і макрона... вучіч і орбан хоч не ховають те що вони повністю куплені бункерним виродком... а шольц і мікрон це просто гнидота
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01.06.2022 13:30 Ответить
А чому вони гнидота? Вони захищають СВОЇ національні інтереси і як можуть допомагають Україні і грошима і зброєю і вичавлюють з Орбана згоду на ембарго на нафту, в них нема якихось офіційних зобов'язань перед нами, вони не підписантами будапешського меморандуму
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01.06.2022 14:30 Ответить
Далеко не всі геї 3.14дараси , і дуже багато не геїв - 3.14 дараси... Елтона Джона я слухав ще з 1975 року , чи може 1976 року ... коли стало відомо , що він гей, просто не зміґ його слухати , але згодом подумав і вирішив , справа не в тому гей чи не гей , хай кожен живе як йому подобається , головне що вони не заважають і не роблять зла іншим ...
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01.06.2022 13:34 Ответить
Причому тут Шольц з Макароном, якщо зелена шмаркля сама їх просить заглядати у дупу куйлу?

"Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас."
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01.06.2022 13:39 Ответить
Ну Вот , нашли на кого показать пальцем - на ЗЕ. Зе должен думать уже головой - каждые переговоры несут за собой жертвы- бо ***** так воюет
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01.06.2022 13:24 Ответить
Він робить рівно те, що хоче від нього його московротий виборець. Хоча виборець хотів і хоче більшого - чтобы все было как раньше, и чтобы украинский язык не учить. И с Россией дружить. Рівно для цього Зе і обирали
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01.06.2022 13:35 Ответить
Я думаю, його думка народу взагалі не цікавить, він виконує накази олігархічних еліт, що його на попаду посадили, а тим манкрутам байдуже - аби не заважали бабло з України викачувати, та спокійно жирувати там, по Іспаніям.
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01.06.2022 13:43 Ответить
Так бабло буде качати пуйло, а вони будуть відсторонені
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01.06.2022 14:22 Ответить
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01.06.2022 13:25 Ответить
Нічого, Путін їх "навчить".
Психологія рашистів:
Принижувати та давити тих, хто під них прогинається.
Макрон та Шольц ще дуже багато лайна про себе почують від Рашки.
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01.06.2022 13:25 Ответить
Ну так якщо більшість населення України тримається за язик агресора, то це теж Шольц та Макрон винні? ЗЕ діє в інтересах свого ЗЕленого електорату. Все демократично. Дуже скоро во імя цього електорату будуть укладені мирні договори і все буде как раньше. Не відразу, але буде. Поки в Україні домінує російський язик це буде частина росії.
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01.06.2022 13:36 Ответить
подход должен быть иной. Нужно ждать, пока эта гнида сама позвонит.
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01.06.2022 13:30 Ответить
я зрозумів, навіщо сталін після завершення Другої світової примусив визнати жалюгідних французів, які позорно здалися алоізовичу і чудово пересиділи всю війну під окупацією, одними з переможців. цього ніхто робити не хотів, але сталін наполіг. виявляється це була вербовка цілої країни на десятиліття.
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01.06.2022 13:32 Ответить
Десь читав, що вусатий до початку битви за Москву в 1941, усцято вмовляв через болгарських послів щоб порішали про сепаратні перемовини з Гітлером. На умовах перемир'я - рейх забирає все, що встиг захапати на території СРСР... Так що поведінка Зє має свої, перевірені дєдами, лєкала
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01.06.2022 13:43 Ответить
Доречі,мало хто знає французи два рази вступали у НАТО у 1966 вони вийшли з блоку,а після нападу росії на Грузію вони на7рали в штанці із своїм нейтралітетом, та повернулися через рік у 2009 році назад під парасольку Альянса НАТО після 42-річної перерви!
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01.06.2022 14:02 Ответить
Гаварят вони - не гаварят. це нічого не вирішує. Вирішує те, що путін послідовно руйнує Україну і Україна не отримує ПОТРІБНОЇ зброї вдосталь.
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01.06.2022 13:33 Ответить
Чапутова плакала на брифінгу після приїзду з Києва . Україна мае друзів . А макрон і шольц- просто шестірки під впливом свого бізнесу , І НЕ ТОЙ І НЕ ДРУГИЙ В БУЧУ НЕ ПОЇХАЛИ

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01.06.2022 13:35 Ответить
Не потрібно дзвонити Путину, не потрібно вести переговори, заключати договори, це все марно потрачений час, папір, чорнила. Потрібно допомагати Україні військовою технікою, грошима, новими санкціями, військами.
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01.06.2022 13:42 Ответить
Два слизняки, Маркон і Шольц далі принужують не тільни себе але і свій народ навколішки стоять перед Путіним та Росією
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01.06.2022 13:49 Ответить
А чому ніхто з коментаторів не помічає, що зелене непорозуміння саме їх просить звонити куйлу в якості "посередників"? Ще цікаво, що воно там пропонує тому куйлу, але ніхто не скаже, чи це не він сам автор того самого плану про теріторіальні уступки? Ви забули, як нелох тайно передавав записочки куйлу через Абрамовича?
"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас. Джерело: https://censor.net/ua/n3345256
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01.06.2022 13:50 Ответить
Краще вже сатані зателефонувати. Ефект буде той же...
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01.06.2022 13:53 Ответить
Щось цей зелений ******* мутить за НАШИМИ спинами..
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01.06.2022 14:01 Ответить
Мабуть штовхалися ліктями кому першому телефонувати
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01.06.2022 15:48 Ответить
 
 