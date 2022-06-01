Между лидерами ЕС была очень напряженная дискуссия по поводу звонков Путину, - премьер-министр Эстонии Каллас

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, на заседании Европейского совета 30-31 мая лидеры ЕС обсуждали целесообразность телефонных разговоров с Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину", – сказала Каллас, комментируя недавние переговоры Путина, Шольца и Макрона.

По мнению премьера Эстонии, очевиден тот факт, что несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с президентом РФ "можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер".

"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят по телефону Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками", - отметила Каллас.

Читайте: Нужно продолжить изолировать Кремль, даже после нефтяного эмбарго, – премьер Эстонии Каллас