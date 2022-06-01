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Между лидерами ЕС была очень напряженная дискуссия по поводу звонков Путину, - премьер-министр Эстонии Каллас
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, на заседании Европейского совета 30-31 мая лидеры ЕС обсуждали целесообразность телефонных разговоров с Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину", – сказала Каллас, комментируя недавние переговоры Путина, Шольца и Макрона.
По мнению премьера Эстонии, очевиден тот факт, что несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с президентом РФ "можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер".
"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят по телефону Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками", - отметила Каллас.
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+24 Старый зольдат
показать весь комментарий01.06.2022 13:19
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Влада Зеленського, це підкилимний договорнЯк. Потім дізнаємось про зради.
"Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас."
Психологія рашистів:
Принижувати та давити тих, хто під них прогинається.
Макрон та Шольц ще дуже багато лайна про себе почують від Рашки.
"Але Шольц і Макрон кажуть, що телефонують Зеленському, оскільки Путін з Україною не хоче говорити. Плюс, наскільки я розумію, Зеленський попросив їх бути посередниками", - зазначила Каллас. Джерело: https://censor.net/ua/n3345256