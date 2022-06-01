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Не верим словам Зеленского о том, что Украина не будет атаковать РФ американскими РСЗО, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Кремль не верит заявлениям президента Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию РФ с помощью американских РСЗО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.
По его словам, военные РФ принимают все меры для "минимизации рисков в случае получения Украиной американских РСЗО".
Также, добавил Песков, США поставками оружия целенаправленно и тщательно "подливают масло в огонь того, что происходит в Украине".
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А вам треба затямити, що війни без бавовни у ваших мухосранськах не буває
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
бо:
1. зєлєбобик є мудозвоном
2. вїбемо ОБОВ'ЯЗКОВО, навіть не сумнівайтеся, краще починайте копати нори на московії
Оберемо іншу владу - будемо вас нищити. Під корінь.
Никому не верь: ни Украине, ни путлеру-*****,