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Не верим словам Зеленского о том, что Украина не будет атаковать РФ американскими РСЗО, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

песков

Кремль не верит заявлениям президента Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию РФ с помощью американских РСЗО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

По его словам, военные РФ принимают все меры для "минимизации рисков в случае получения Украиной американских РСЗО".

Также, добавил Песков, США поставками оружия целенаправленно и тщательно "подливают масло в огонь того, что происходит в Украине".

Читайте: Россия ожидает, что Украина примет ее требования и смирится с оккупацией своих территорий: "Надо признавать ситуацию де-факто", - Песков
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Топ комментарии
+63
Війна прийде на вашу територію, гнида ти московська.
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01.06.2022 13:42
+46
a kovo eto *** chomu vi tam verite ?
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01.06.2022 13:41
+44
і правильно роблять. я теж не вірю 😁
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01.06.2022 13:41
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це риже вусате чмо робить свої висновки во благо *****, у нас свої плани і завдання незалежно від думки цього таракана, які ми виконаємо
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01.06.2022 14:28 Ответить
... і не вір, дурилка х...йловська, так що тєрєторію кацапстана точно поділять, а ти з х...йлом та ще з тисяча сповіжніков руzzкава міра висітимите на любімой вамі бєрьозє, вибери собі дєрєво з гармим видом на крємль.
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01.06.2022 14:30 Ответить
Где ты был раньше письков, когда ********* напал на Украину, а теперь, что же, всё будут добивать очередной кровавый рейх. путлер капут.
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01.06.2022 14:31 Ответить
І не треба, щоб ви вірили. Треба, щоб США вірили і дали ту зброю.
А вам треба затямити, що війни без бавовни у ваших мухосранськах не буває
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01.06.2022 14:38 Ответить
- И не только это! И в сортире "мочить" будем!

От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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01.06.2022 14:40 Ответить
мордор повинен бути знищений!!!!!!!!!!!!!
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01.06.2022 14:40 Ответить
Зеленський , судячи з усього , це поки що не розуміє .
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01.06.2022 16:53 Ответить
Якось пох@й...
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01.06.2022 14:44 Ответить
Дехто теж не вірив що раша нападе на Україну нравітца не нравітца терпі моя....
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01.06.2022 14:45 Ответить
і правильно роблять, що не вірять

бо:

1. зєлєбобик є мудозвоном

2. вїбемо ОБОВ'ЯЗКОВО, навіть не сумнівайтеся, краще починайте копати нори на московії
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01.06.2022 14:46 Ответить
Да насрать на вас хйлянских пид#р#сов куда вы мрази верите, а куда нет. Будем вас ипашить из чего только сможем, если у бубочки кишка тонка.
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01.06.2022 14:53 Ответить
А нам по х*й вериш ты письков или нет.
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01.06.2022 14:56 Ответить
Це вобщє нікого не їбе кому ви там вірите
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01.06.2022 15:08 Ответить
Писюн, мы не будем атаковать выгребную яму-404! Просто у нас будет контрспецоперация, по уничтожению "антикважыздоф", с фашисткими наградными ленточками и власовскими тряпками. Ещё пора ордынскую курицу мутанта, или пожарить, или закопать! Монголы, думаю простят. Не более, так что не нервничай...
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01.06.2022 15:32 Ответить
Ну не будем же мы вручную яму ращке копать.
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01.06.2022 15:36 Ответить
так беги в сартир, а то не успеешь
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01.06.2022 15:38 Ответить
Ну удивил! Я тоже не верю....
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01.06.2022 15:38 Ответить
Кхе-кхе... ПНХ, Фома неверующий
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01.06.2022 15:42 Ответить
Этот гавнохлёб может когда -нибудь сказать , что-то толковое!!!?
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01.06.2022 15:48 Ответить
Песок, неужели ты думаешь, что мы верим всем твоим словам? Да там нет и грамма правды в том, что ты излагаешь. Брехло и трепло, ты самое настоящее.
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01.06.2022 16:09 Ответить
Конрразвєччік должен знать всігда, каг нікто другой, шо вєріть в наше врєм'я нізя нікому. Порой даже самому сібє...
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01.06.2022 16:18 Ответить
Як що не будемо атакувати неодмінно програємо - доведено історично .
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01.06.2022 16:34 Ответить
Как там ? Нравится не нравится....
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01.06.2022 16:44 Ответить
Ой как бы хотелось, чтобы орки, наконец то почувствовали как оно. А мы бы сказали, что это вы сами бомбите свои города.
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01.06.2022 16:57 Ответить
Правильно не вірить.
Оберемо іншу владу - будемо вас нищити. Під корінь.
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01.06.2022 17:03 Ответить
Украина вам верила когда вы говорили что не нападете так и вы должны верить Украине.
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01.06.2022 17:19 Ответить
Песков, мой тебе совет - не верь!
Никому не верь: ни Украине, ни путлеру-*****,
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01.06.2022 17:51 Ответить
а якщо росія нас атакує своїми ракетами, то чому ми не маємо права її теж атакувати ракетами?
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01.06.2022 21:04 Ответить
Не " не вірю" а надо федя надо. Око за око!
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01.06.2022 21:56 Ответить
Нічого не можу зрозуміти,виходить,що гра в одні ворота,те що вони гатять по містах України---це нормально,а по їх містах---ТАБУ!!!! ХВОРІ НА ВСЮ ГОЛОВУ!!!!
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01.06.2022 23:29 Ответить
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