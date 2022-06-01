Херсонщину и Запорожскую область присоединят к РФ в течение года, - член Совета Федерации РФ Цеков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Референдумы о присоединении к России оккупированного Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти до конца года.
Об этом заявил так называемый сенатор Совета Федерации от оккупированного Крыма Сергей Цеков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Абсолютно соглашаюсь, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, все может произойти в значительно больших (чем Донбасс, Херсонская и Запорожская области. - Ред.) размерах. Я думаю, что все территории, контролируемые Россией, имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это российские территории", – сказал он.
Цеков отметил, что "референдумы" по присоединению к РФ оккупированных территорий могут провести очень быстро, в течение года.
Цеков также считает, что Херсон, Запорожье и Донбасс сами смогут обеспечить свое восстановление, поскольку "это бюджетообразующие регионы, регионы-доноры", из которых якобы "все высасывала Западная Украина".
Сергей Цеков – коллаборант, бывший украинский, а теперь российский политик, сенатор. Первый член Совета Федерации РФ от оккупационных властей Крыма с 24 сентября 2014 года.
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- чтобы голова не шаталась!
Поки українці між собою будуть чубатися чий пан краще..
Історія повторюється завжди
це як з санкціями якщо почне війну, війна йде а санкцї шось не дуже
Вірю в ЗСУ та кожного, хто на фронтіі в тилу кує перемогу, не вірю тим, хто солодко стелить.
Слава Україні!
Впрочем, с той политотой, что творится в Украине, не удивлюсь, если кацапы пройдут парадом по Запорожью. Пока решали воины, Украина двигалась вперед, освобождались территории, наносились удары вглубь свинарника. но стало чуть полегче и в Киев снова слетелась вся политотская звиздобратия, сверкавшая пятками 24 и все стало возвращаться на круги своя.
Кожного разу з'являвся черговий зеленський. " (с)
Дякуємо "мудрому нАріду" й зеленій шоблі.
Бурні оплески, переходячі в овації!!!
борютьсяза територіальну цілістність донецька і луганська?
Облізете, мокшани. Все повернете, з репараціями, влючно і за ордло, і за крим.
Вважайте, що поновлено міжнародний позов за анексію, відкликаний
невідомаким, пів року тому.
1. В области появляются местные повстанцы, купившие в военторге РЗСО и артиллерию.
2. Повстанцы занимают какую то территорию, и объявляют независимость.
3. Россия эту независимость признает.
4. Благодарные жители новой независимой территории проводят референдум с просьбой о присоединении к России.
5. Россия из благородства позволяет этой территории войти в состав РФ.
6. Какая там область рядом?
Где же здесь претензии на территорию Украины?
Видається мені, що південь України не так просто "про*бали", тут щось інше. Не в образу нікому скажу, що євреї достатньо підприємливі і в бізнесових справах успішні. Південь став частиною комерційної угоди, хто став в Україні вигодоздобувачем можливо дізнаємся, але не факт, але. точно не Порошенко.
Україна переможе!
*** вам в рот кацапьё ******.