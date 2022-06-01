Херсонщину и Запорожскую область присоединят к РФ в течение года, - член Совета Федерации РФ Цеков

Референдумы о присоединении к России оккупированного Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти до конца года.

Об этом заявил так называемый сенатор Совета Федерации от оккупированного Крыма Сергей Цеков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Абсолютно соглашаюсь, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, все может произойти в значительно больших (чем Донбасс, Херсонская и Запорожская области. - Ред.) размерах. Я думаю, что все территории, контролируемые Россией, имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это российские территории", – сказал он.

Цеков отметил, что "референдумы" по присоединению к РФ оккупированных территорий могут провести очень быстро, в течение года.

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Цеков также считает, что Херсон, Запорожье и Донбасс сами смогут обеспечить свое восстановление, поскольку "это бюджетообразующие регионы, регионы-доноры", из которых якобы "все высасывала Западная Украина".

Сергей Цеков – коллаборант, бывший украинский, а теперь российский политик, сенатор. Первый член Совета Федерации РФ от оккупационных властей Крыма с 24 сентября 2014 года.