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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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война (46696) оккупация (9504) референдум (1495) Россия (91236) Херсонщина (3496) Цеков (10) Запорожская область (2243)

Херсонщину и Запорожскую область присоединят к РФ в течение года, - член Совета Федерации РФ Цеков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Референдумы о присоединении к России оккупированного Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти до конца года.

Об этом заявил так называемый сенатор Совета Федерации от оккупированного Крыма Сергей Цеков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Абсолютно соглашаюсь, что эти регионы должны быть с Россией. Думаю, все может произойти в значительно больших (чем Донбасс, Херсонская и Запорожская области. - Ред.) размерах. Я думаю, что все территории, контролируемые Россией, имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это российские территории", – сказал он.

Цеков отметил, что "референдумы" по присоединению к РФ оккупированных территорий могут провести очень быстро, в течение года.

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Цеков также считает, что Херсон, Запорожье и Донбасс сами смогут обеспечить свое восстановление, поскольку "это бюджетообразующие регионы, регионы-доноры", из которых якобы "все высасывала Западная Украина".

Сергей Цеков – коллаборант, бывший украинский, а теперь российский политик, сенатор. Первый член Совета Федерации РФ от оккупационных властей Крыма с 24 сентября 2014 года.
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Топ комментарии
+45
****** на усе кацапське іпало.
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01.06.2022 13:44
+42
отримають від Херсона тільки перший склад...
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01.06.2022 13:42
+40
Ето холодный душ для тех кто считает что с Пидоросией можна дагаварицца и она астановицца на крыме и дамбасе, а дальше претендовать ниначто не будет
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01.06.2022 13:47
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отримають від Херсона тільки перший склад...
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01.06.2022 13:42 Ответить
Болт русне в пасть
- чтобы голова не шаталась!
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01.06.2022 14:00 Ответить
Це мета і сенс Стамбула(Мінськ-3) який наполеглево протягують кремль і перемовники з Банкової!!)))
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01.06.2022 14:06 Ответить
насрать кацапне в пащу можем усіею країной щоб ***************
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01.06.2022 15:52 Ответить
Чтобы превратить в очередную помойку?
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01.06.2022 13:43 Ответить
****** на усе кацапське іпало.
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01.06.2022 13:44 Ответить
На гилляку Цекова
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01.06.2022 13:44 Ответить
Захватили приєднали, а Європа далі мовчить
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01.06.2022 13:45 Ответить
за рік і рф то припинить своє існування вони полетять у рай ми тут у ядерном пеплі подохнем
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01.06.2022 13:45 Ответить
ну путіну й так вже скоро час відлітати десь туди до кобзона, він відчуває це, но хоче лишитись великим, тому й нагнітає
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01.06.2022 13:53 Ответить
Целков, а отсосать нет желания у всего Запорожья?
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01.06.2022 13:46 Ответить
Запорожье Сичь и к России руда ******* страна ********** ой ******** причем все 99:99% населения
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01.06.2022 14:10 Ответить
в течение года кацапы будут заняты проблемой присоединения назад к своей помойке какой-нибудь своей тывы или дагестана.
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01.06.2022 13:47 Ответить
Херсон донор? Нуну.
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01.06.2022 13:47 Ответить
****** тєсь, гаспада кацапи!...
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01.06.2022 13:47 Ответить
Знашим верховним все може бути...
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01.06.2022 13:49 Ответить
Ето холодный душ для тех кто считает что с Пидоросией можна дагаварицца и она астановицца на крыме и дамбасе, а дальше претендовать ниначто не будет
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01.06.2022 13:47 Ответить
Свои жопы к бутылкам разве что присоедините. Твари.
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01.06.2022 13:47 Ответить
Ета лапатнік толька тваі влажниє лапатниє мєчьти...
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01.06.2022 13:48 Ответить
А че не сейчас ? А, ВСУ могут пойти назад забрать, и будет некрасиво, если будут забирать уже как "территорию рф", прийдется я.о. реально пулять, а там и ответка прилетит от Джонсона (Байден зассыт).
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01.06.2022 13:48 Ответить
Так і захоплять всю країну тихой сапою
Поки українці між собою будуть чубатися чий пан краще..
Історія повторюється завжди
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01.06.2022 13:49 Ответить
пробуйте,і приеднайте на сході мордора Аляску до того давно на неї зуб маете і вона так близько і де до речі програма з окупації Марса?Сатурн і Юпітер також потрібно приеднати
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01.06.2022 13:50 Ответить
Буй вам на все ваше кацапське рило!
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01.06.2022 13:50 Ответить
НаХер це публиковати,??
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01.06.2022 13:50 Ответить
Ты не поверишь, предупрежден значит вооружен.
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01.06.2022 13:51 Ответить
Шоб вспоминали как голосовали за "договоріца пасєрєдінє"
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01.06.2022 14:01 Ответить
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01.06.2022 13:51 Ответить
Що там сша грозилось через анексію?

це як з санкціями якщо почне війну, війна йде а санкцї шось не дуже
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01.06.2022 13:51 Ответить
а шо там боневтик обещал??? шашлычок на майские и не нагнетайте ???
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01.06.2022 14:12 Ответить
запорожцы и херсонцы должны напрячься иначе лугандон-2 на горизонте на парады ходить будете и за пакетик с мукой и макарошками работать
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01.06.2022 13:52 Ответить
они еще будут с бюджета пенсии получать и пособия. И все как с ордилом повторится
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01.06.2022 13:59 Ответить
по собі судите?
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01.06.2022 14:05 Ответить
а ти звідки, шо такий спокійний і поради роздаєш? в Польщі спаржу стрижешь? то шов би й захищав країну - щоб твої співвітчизники не стояли як ти кажешь за макарошками...а то звиздіть з дивану завжди файно - порадник, ля
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01.06.2022 14:08 Ответить
Так, з Півднем не все нормально.
Вірю в ЗСУ та кожного, хто на фронтіі в тилу кує перемогу, не вірю тим, хто солодко стелить.
Слава Україні!
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01.06.2022 15:59 Ответить
Губа репне. Шукай свої русскіе зємлі в іншому місці.
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01.06.2022 13:52 Ответить
Кацапы в Донецкой и Луганской копошатся, не могут захватить, а уже на Херсонскую и Запорожскую пасть разевают. Странно, что про Одессу ничего не ляпают и про коридор до придристровья.
Впрочем, с той политотой, что творится в Украине, не удивлюсь, если кацапы пройдут парадом по Запорожью. Пока решали воины, Украина двигалась вперед, освобождались территории, наносились удары вглубь свинарника. но стало чуть полегче и в Киев снова слетелась вся политотская звиздобратия, сверкавшая пятками 24 и все стало возвращаться на круги своя.
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01.06.2022 13:52 Ответить
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"
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01.06.2022 13:58 Ответить
где то посередине
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01.06.2022 13:53 Ответить
" росія ніколи не перемагала Україну силою.
Кожного разу з'являвся черговий зеленський. " (с)
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01.06.2022 14:02 Ответить
Досі московська "церква" недоторкана в Україні? Ну-ну...
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01.06.2022 13:55 Ответить
Залесье присоединим в течении месяца
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01.06.2022 13:56 Ответить
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди". Поясніть звідки їх стільки лізе.
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01.06.2022 13:57 Ответить
Слишком рано мы уверовали в близкую победу над оккупантом. Теперь расплачиваемся кровью.
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01.06.2022 13:57 Ответить
Известно кто вообще предлагал перестать стрилять, и обещал что хуже не будет...
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01.06.2022 14:03 Ответить
Пупок не розвяжется?
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01.06.2022 13:57 Ответить
относительно безопасный, как для члена совета *********, высер: тут либо падишах сдохнет, либо лопнет его надувной "вежливый ишак"
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01.06.2022 13:57 Ответить
Героя зеленой плесени за сдачу юга.
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01.06.2022 13:58 Ответить
Слишком рано мы уверовали в близкую победу над оккупантом. Теперь расплачиваемся кровью.
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01.06.2022 13:58 Ответить
проститутка таксисту ляпнула і вже у всіх новинах.... (((
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01.06.2022 14:00 Ответить
Знову починається байка про "кормильцев", які годували ЗУ. А тепер будуть годувати бурятів.

Дякуємо "мудрому нАріду" й зеленій шоблі.

Бурні оплески, переходячі в овації!!!
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01.06.2022 14:00 Ответить
*** кацапи дуже тупі, до сих пір вірять що рашитська ********* переживе війну
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01.06.2022 14:02 Ответить
Що вони там собі дозволяють? На кого хай підняли? Зикрив кацапк свої хліборізку, бо це вам не 2014-й рік, коли не було Володі на хронті, а сьогодні він там помре, але ці та інші області не віддать. Так 73%?
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01.06.2022 14:04 Ответить
Хер те по всей морде!
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01.06.2022 14:04 Ответить
Они не только говорят, но и очень быстро все подготавливают к этому в том числе и население. Прежде всего получают от населения данные о себе самыми различными способами, в том числе и элементарно за денежную "помощь". С этими данными они могут делать что - угодно, в том числе и голосовать за ничего не подозревающее население. Законность, соответствие международному праву и т.д. и прочее их не интересует - главное результат, а результатом для них является захват еще одной части Украины для разграбления и разрушения.
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01.06.2022 14:06 Ответить
Та хоч до Марса. Просто ми звільнемо їх, а вас повбиваємо.
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01.06.2022 14:07 Ответить
УКРАИНЕ ТОЖЕ САМОЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ АГРЕССОРА. ТОЖЕ НАДО ПРОВЕСТИ ОПРОС ,РЕФЕРЕНДУМ . ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ ОПРОСИТЬ ДО ЯПОНИИ... СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.06.2022 14:12 Ответить
А ведь за него кто то голосовал. Так что, ходили с флагами звали русский мир, ну вот он и пришел в дома *********
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01.06.2022 14:12 Ответить
Херсон это не Крымчане которым пофуй какая власть ,главное чтобы туристы были,а , Херсоне партизаны снесут референдум нафуй
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01.06.2022 14:13 Ответить
гаварила гаварила и сама себе не верила !!!
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01.06.2022 14:14 Ответить
Хгггг ідіоти! Якщо грати в їх гру то треба приєднувати вже зараз. І кричати, що якщо буде обстріл їх території то кинуть ядерну бомбу - щоб зброю давали ще довще і тільки автомати але вони тупі і нам це наруку
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01.06.2022 14:15 Ответить
але й ми поки не можемо активно діяти. Тому вони цілком можуть піти за таким сценарієм. До речі у випадку з Кримом і Донбасом, думаю, так і будуть погрожувати.
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01.06.2022 15:05 Ответить
Херсонщину й Запорізьку область приєднають до РФ протягом року, - член Ради Федерації РФ заЩеков . Джерело: https://censor.net/ua/n3345262
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01.06.2022 14:15 Ответить
А самое интересное - "вы все сами восстановите, что мы вам тут расхерачили. Вы же доноры, еще и рашку спонсировать будете". Даже, суки, не палятся, в открытую говорят.
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01.06.2022 14:16 Ответить
Сворачивание ракетной программы + отсутствие укреп районов на юге + разминирование + за год предупреждали + сдача юга вместе с Азовом. Героя Зеленскому!
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01.06.2022 14:16 Ответить
Ти ба, як кацапи борються за територіальну цілістність донецька і луганська?
Облізете, мокшани. Все повернете, з репараціями, влючно і за ордло, і за крим.
Вважайте, що поновлено міжнародний позов за анексію, відкликаний невідомаким, пів року тому.
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01.06.2022 14:20 Ответить
То був формальний позов в суді щодо прав людини. Можна подати ще не один позов в інші міжнародні інстанції.
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01.06.2022 14:50 Ответить
Таак, Киев уже взяли, теперь хер за щеку...
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01.06.2022 14:21 Ответить
24 февраля Путин рассказывал, что не претендует не территорию Украины. Быстро переобулись в воздухе... Как говорил Н.С. Хрущев: "Наши цели ясны, задачи определены". Цель - уничтожить Украину как государство и больше подгрести под себя земель. "Братья" ***...
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01.06.2022 14:30 Ответить
Никто и не переобувался. Следите за руками.
1. В области появляются местные повстанцы, купившие в военторге РЗСО и артиллерию.
2. Повстанцы занимают какую то территорию, и объявляют независимость.
3. Россия эту независимость признает.
4. Благодарные жители новой независимой территории проводят референдум с просьбой о присоединении к России.
5. Россия из благородства позволяет этой территории войти в состав РФ.
6. Какая там область рядом?
Где же здесь претензии на территорию Украины?
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01.06.2022 14:53 Ответить
фактично той же сценарій, що й з ОРДЛО. Тому важливо не давати їм там спокою, постійно "задавати жару", щоб вони не могли там окопатися.
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01.06.2022 15:04 Ответить
А билхароцкую, куревскую и брянскую када.
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01.06.2022 14:31 Ответить
Извените. От Херсона получать ХЕР. От Запорожье получать ******.
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01.06.2022 14:32 Ответить
Гітлер теж думав, що приєднує Україну назавжди. І аусвайси видавали. Три роки так думали, і чим усе закінчилося?
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01.06.2022 14:45 Ответить
Этому 3,14дару очень пойдёт воротник из крайней плоти...
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01.06.2022 14:45 Ответить
3,14дор ********** ********* присоединять, и запомни свинособака, это слово пишется с мягким знаком.
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01.06.2022 14:56 Ответить
Дуже важливо їх там атакувати періодично, потроху звільняючи окуповані території. Саме це не дасть рашистам можливості анексувати ці регіони, оскільки вони будуть не повністю окуповані та під постійною загрозою атак на орків.
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01.06.2022 15:01 Ответить
З Херсоном може вийти фігня, що враховуючи як укріплюються рашисти, то прийдеться розносити їх з житловими кварталами, а ЗСУ не будуть стріляти по цивільними яких використають як живий щит.
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01.06.2022 15:19 Ответить
Да прекращайте вы публиковать эти вонючие изрыгания,всё мы вернём,а это чучело если не успеет сбежать будет висеть на фонарном столбе Ялтинской набережной.
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01.06.2022 15:06 Ответить
ЙУХ понюхаєте...
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01.06.2022 15:10 Ответить
Ти проживи спочатку цей рік. Підети слідом за ху...лом. До речи, путлер - фсьо! Чекаємо на офіційне підтвердження.
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01.06.2022 15:10 Ответить
Якщо раптом орки за рахунок Херсонської і Запорізької областей юридично збільшать територію своєї помийки під назвою Рашка, то далі буде значно складніше, бо реальне застосування ядерної зброї вони зможуть "обгрунтувати" як захист територіальної цілістності.
Видається мені, що південь України не так просто "про*бали", тут щось інше. Не в образу нікому скажу, що євреї достатньо підприємливі і в бізнесових справах успішні. Південь став частиною комерційної угоди, хто став в Україні вигодоздобувачем можливо дізнаємся, але не факт, але. точно не Порошенко.
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01.06.2022 15:16 Ответить
И кому они это обгрунтуют?
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01.06.2022 15:52 Ответить
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01.06.2022 15:43 Ответить
Размечтался, пес блохастый...
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01.06.2022 15:47 Ответить
Ще не вся Україна воює...
Україна переможе!
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01.06.2022 15:52 Ответить
****** в свою сраку пидарокацапы могут только присоединить а не Запорожье.
*** вам в рот кацапьё ******.
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01.06.2022 16:45 Ответить
в рот возьмут!
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01.06.2022 21:01 Ответить
 
 