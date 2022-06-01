Границы Черниговщины готовы к повторному наступлению РФ лучше 24 февраля, - глава ОВА Чаус
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Черниговская область готова к повторному наступлению войск России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил в эфире общенационального телемарафона глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Область готова к обороне, если начнется вторая серия активных военных действий на Черниговщине. Границы наши готовы. И готовы лучше, чем 24 февраля", - подчеркнул он.
По словам Чауса, скопление российских войск, которое "наблюдается вдоль всего участка границы" (и с Россией, и Беларусью) на сегодняшний день "не критично". Однако, как добавляет глава ОВА, область постоянно обстреливается.
"Враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговщины и постоянно передвигается по реке Днепр, то есть держит нас в тонусе", – объяснил Чаус.
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Роблю висновок що 24 лютого взагалі були не готові, щоб не нагнітати паніку.
Предъявите фото/видео этой вашей "готовности". Но вы этого не сделаете, т.к. ваши сооружения из "говна и палок" вы прикроете стандартными мантрами о "военной тайне". А потом мы получаем Херсон, Мелитополь, Мариуполь и т.д.
Не надо нам показывать ГДЕ укрепрайоны, не надо нам показывать какая там техника и л/с (т.е. то, что реально может составлять "военную тайну") Покажите КАК это сделано и сделано ли вообще.
його команди.
Стосовно Херсона, Мелітополя, Маріуполя, то було все сплановано. Тим більше за твердженням завгоспа, Ху*ло сказав. що "про*оби" зараховані і їх врахує на майбутніх перемовинах з нашим президентом чи з Арахамією, хоча яка різниця.
проте за такий рапорт треба відривати яя тамтому голові-ова