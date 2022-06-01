Границы Черниговщины готовы к повторному наступлению РФ лучше 24 февраля, - глава ОВА Чаус

Черниговская область готова к повторному наступлению войск России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил в эфире общенационального телемарафона глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Область готова к обороне, если начнется вторая серия активных военных действий на Черниговщине. Границы наши готовы. И готовы лучше, чем 24 февраля", - подчеркнул он.

По словам Чауса, скопление российских войск, которое "наблюдается вдоль всего участка границы" (и с Россией, и Беларусью) на сегодняшний день "не критично". Однако, как добавляет глава ОВА, область постоянно обстреливается.

"Враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговщины и постоянно передвигается по реке Днепр, то есть держит нас в тонусе", – объяснил Чаус.

Также читайте: С территории РФ продолжаются обстрелы приграничных населенных пунктов на Черниговщине и Сумщине, - ОК "Північ"