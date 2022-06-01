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Заработала горячая линия для родственников погибших, пленных и пропавших без вести военных
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
По номеру 089 420 18 66 можно оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь и разъяснения прав родственников военнослужащих.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый сможет оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснения прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших", - говорится в сообщении.
Линия приступила к работе в среду, 1 июня в 12:00. Одновременно звонки на ней принимают 10 операторов.
Номер многоканального телефона: 38089420 18 66.
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У семи нянек - дитя без глаза.
Поэтому эту фикцию в виде т.н. "горячей линии" можете себе в жопу засунуть. Там не ответят ни на один вопрос.