РФ готовит "суд" над "азовцами" с участием депортированных украинцев, - Центр стратегических коммуникаций
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Российские оккупанты планируют "суд" над бойцами полка "Азов".
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Последним аккордом "денацификации" Украины РФ планирует так называемый суд над бойцами "Азова". Главарь "ДНР" Пушилин пообещал, что трибунал над ними будет "международным". "Л/ДНР" в настоящее время признали только Россия и так же никем не признаны Южная Осетия и Абхазия. Что Пушилин называет "международным трибуналом" не понятно даже самой России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот раз в качестве свидетелей и жертв могут выступать реальные люди.
"Даже те кого мы знали. Это украинцы, насильственно вывезенные в РФ. На самом деле, российские следователи руководствуются принципом "признание - царица доказательств". Сейчас в распоряжении оккупантов достаточно человеческого материала из Украины для отбора и соответствующей обработки тех, кто будет "свидетельствовать" и "признаваться". Не трудно представить, при каких обстоятельствах эти "свидетельства" будут появляться", - подытожили в Центре стратегических коммуникаций.
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Ну а в конце приговор, показательное пожизненное! Шоу удалось с обеих сторон, теперь давайте по обмену договариватся
гулять, так гулять
нам потрібна "картинка" для рашки, а кацапи розуміють тільки вищеопісанноє
для світої думки думки це буде "бонусом" до Бучі
чи не через такий зальот влади, віддавши, під "чесноє благородноє слово" незрозуміло кого, захисників Маріуполя прямо в нелегітимний суд, влада вже звільнила призначеного нею стрєлочніком Дєнісову?
Кафи́р, другое произношение кяфи́р, или гяу́р - понятие в исламе для обозначения человека, совершающего куфр.
Юрий Евгеньевич вы чё???? К чему это? Может новость украдена с "Кавказ Центр"?