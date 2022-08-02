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РФ готовит "суд" над "азовцами" с участием депортированных украинцев, - Центр стратегических коммуникаций

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Российские оккупанты планируют "суд" над бойцами полка "Азов".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Последним аккордом "денацификации" Украины РФ планирует так называемый суд над бойцами "Азова". Главарь "ДНР" Пушилин пообещал, что трибунал над ними будет "международным". "Л/ДНР" в настоящее время признали только Россия и так же никем не признаны Южная Осетия и Абхазия. Что Пушилин называет "международным трибуналом" не понятно даже самой России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот раз в качестве свидетелей и жертв могут выступать реальные люди.

"Даже те кого мы знали. Это украинцы, насильственно вывезенные в РФ. На самом деле, российские следователи руководствуются принципом "признание - царица доказательств". Сейчас в распоряжении оккупантов достаточно человеческого материала из Украины для отбора и соответствующей обработки тех, кто будет "свидетельствовать" и "признаваться". Не трудно представить, при каких обстоятельствах эти "свидетельства" будут появляться", - подытожили в Центре стратегических коммуникаций.

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Топ комментарии
+11
Отлично! Выход прост, как инфузория. Делаем ровно точно такой же суд над российскими военнопленными. И из этого суда делаем точно такое же шоу. 1) Вот, полковник РосГвардии подписывает капитуляцию, как в Берлине 45го. 2) вот поникшие солдаты слушают проклятия каких то бабулек. 3) а на этом кадре судья спрашивает: "Так ты сам убивал, или это все виноват фюрер?" Солдат говорит: "это фюрер, он давал приказ". И т.д. и т.д. и т.д.
Ну а в конце приговор, показательное пожизненное! Шоу удалось с обеих сторон, теперь давайте по обмену договариватся
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01.06.2022 14:29
+9
Така вона евакуація від Зеленського та його команди. Прямо до рук терористів, які організовують фейковий суд.
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01.06.2022 14:44
+8
Шкода, що чекає на захисників Маріуполя, ще б хотілось знати, хто допустив цей котел, що Марік раптово був оточений з усіх сторін і досить швидко.
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01.06.2022 14:38
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Тихше,тихше. Маляр сказала,що це секретна інформація.
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01.06.2022 14:25 Ответить
Це взагалі інформаційний шум, а не інформація.
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01.06.2022 14:27 Ответить
У кацапии пена со всех щелей и припадки, когда шото "идед не по плану Куйла" (как было с киевом за три дня и западным оружием). Огласку прикрыли, а дело обмена определенно не слито. Смотрите на действия переговорных групп - кацапы на самом деле боятся. Постоянно снимают репортажи, вызывают на допросы. Совсем не похоже на последне слово перед расстрелом. Там полные штаны ибо тупых иванов переиграли наши переговорщики)))
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01.06.2022 15:25 Ответить
какие они украинцы? у них родина кацапия, а не батькiвщина, и корни кацапские завезенные залетные
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01.06.2022 14:26 Ответить
Фашисты будут делать свой Нюрнберг.
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01.06.2022 14:28 Ответить
Отлично! Выход прост, как инфузория. Делаем ровно точно такой же суд над российскими военнопленными. И из этого суда делаем точно такое же шоу. 1) Вот, полковник РосГвардии подписывает капитуляцию, как в Берлине 45го. 2) вот поникшие солдаты слушают проклятия каких то бабулек. 3) а на этом кадре судья спрашивает: "Так ты сам убивал, или это все виноват фюрер?" Солдат говорит: "это фюрер, он давал приказ". И т.д. и т.д. и т.д.
Ну а в конце приговор, показательное пожизненное! Шоу удалось с обеих сторон, теперь давайте по обмену договариватся
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01.06.2022 14:29 Ответить


гулять, так гулять
нам потрібна "картинка" для рашки, а кацапи розуміють тільки вищеопісанноє
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01.06.2022 14:35 Ответить
Если не под дулом автомата то под током скажеш что надиктуют. А если и это не поможет будут пытать родных-близких на твоих глазах. И тогда и гимн р. ф. Споеш и скажеш что в Украине одни нацики
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01.06.2022 14:31 Ответить
ось так, як ІГІЛ ?
для світої думки думки це буде "бонусом" до Бучі
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01.06.2022 14:38 Ответить
Шкода, що чекає на захисників Маріуполя, ще б хотілось знати, хто допустив цей котел, що Марік раптово був оточений з усіх сторін і досить швидко.
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01.06.2022 14:38 Ответить
Така вона евакуація від Зеленського та його команди. Прямо до рук терористів, які організовують фейковий суд.
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01.06.2022 14:44 Ответить
Какой интересный план операции по эвакуации.
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01.06.2022 14:50 Ответить
суд терористів - це щось нове..
чи не через такий зальот влади, віддавши, під "чесноє благородноє слово" незрозуміло кого, захисників Маріуполя прямо в нелегітимний суд, влада вже звільнила призначеного нею стрєлочніком Дєнісову?
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01.06.2022 15:07 Ответить
"зе " продав захисників України ворогові під суд .
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01.06.2022 15:10 Ответить
Весь вопрос только в том, за сколько он их продал ...
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01.06.2022 16:29 Ответить
Если, не дай бог, Азовцев стратят или захотят сгноить в тюрьме, зеленскому и его ЗЕкодлу это пойдёт в карму. А Карма - та ещё ....
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01.06.2022 16:17 Ответить
В них вже не було чим воювати!!! Що їм залишалось робити? Ножами йти на ворога? Чи вмерти з голоду? Воювали допоки могли.
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09.08.2022 01:10 Ответить
Можливо Порошенко щось краще вигадав? Дякуйте за все Порошенку який до цего довів. Якби не Зеленський і Віра нашого народу в Перемогу вже б давно під кацапами ходили!
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09.08.2022 01:13 Ответить
Свидетелями будет мариупольская вата, за обещание денег они расскажут, как азовцы их распинали в трусиках, вливали им в писи пенобетон и стекловату, летали на самолётах и оттуда улыбались. (Основано на бреднях донецкой ваты).
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01.06.2022 17:02 Ответить
Российские кафиры планируют......
Кафи́р, другое произношение кяфи́р, или гяу́р - понятие в исламе для обозначения человека, совершающего куфр.
Юрий Евгеньевич вы чё???? К чему это? Может новость украдена с "Кавказ Центр"?
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01.06.2022 17:46 Ответить
 
 