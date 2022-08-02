РФ готовит "суд" над "азовцами" с участием депортированных украинцев, - Центр стратегических коммуникаций

Российские оккупанты планируют "суд" над бойцами полка "Азов".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Последним аккордом "денацификации" Украины РФ планирует так называемый суд над бойцами "Азова". Главарь "ДНР" Пушилин пообещал, что трибунал над ними будет "международным". "Л/ДНР" в настоящее время признали только Россия и так же никем не признаны Южная Осетия и Абхазия. Что Пушилин называет "международным трибуналом" не понятно даже самой России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот раз в качестве свидетелей и жертв могут выступать реальные люди.

"Даже те кого мы знали. Это украинцы, насильственно вывезенные в РФ. На самом деле, российские следователи руководствуются принципом "признание - царица доказательств". Сейчас в распоряжении оккупантов достаточно человеческого материала из Украины для отбора и соответствующей обработки тех, кто будет "свидетельствовать" и "признаваться". Не трудно представить, при каких обстоятельствах эти "свидетельства" будут появляться", - подытожили в Центре стратегических коммуникаций.

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