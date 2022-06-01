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Поставка в Украину гаубиц из Бельгии сорвалась из-за высокой цены, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сау,гаубиця

Бельгия не будет поставлять в Украину бронированные гаубицы M109 из-за отсутствия у нашего Министерства обороны возможности их выкупить.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание De Morgen, передает Цензор.НЕТ.

По словам осведомленных источников, переговоры между министерством обороны и восточнофламандской технологической компанией OIP сорвались из-за цены на M109. "Очень тяжело вести переговоры, если контрагент просит в десять раз больше, чем он сам за это заплатил", – сообщил источник.

OIP, дочерняя компания которой специализируется на военной технике, также не позволила проверять состояние M109 специалистам бельгийской армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПТРК Milan и гаубицы M109: Бельгия решила передать Украине новую партию оружия

Недавно в Минобороны Бельгии сообщили, что бронированные гаубицы уже были проданы другой стороне. Кому, непонятно. OIP не хочет комментировать этот вопрос.

"Так что поставки не будет, но это не из принципиальных соображений", – сказала министр обороны Людивин Дедондер.

Издание напоминает, что гаубицы были проданы бельгийским министерством обороны в 2008 году, что является "ярким примером отсутствия интереса к армии".

Часть из них была продана Индонезии в 2015 году, а остальные разместили в ангаре OIP, причем компания получила их по сниженной цене – некоторые даже за 15 тысяч евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греция подтвердила отправку в Украину БМП в обмен на технику из Германии

"В апреле правительство приняло решение выкупить гаубицы и немедленно отправить их на фронт на восток Украины", - сообщает издание.

В настоящее время Бельгия предоставила Украине около 77 миллионов евро военной помощи.
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Топ комментарии
+32
что не понятно ? Гаубицы находятся у частной фирмы и эта фирма хотела нажиться и ее ( фирму ) послали самиже бельгийцы.
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01.06.2022 14:46
+32
Х..ня не у них, а у нас.
Некто Бэ, дружбан некоего Зе,уже второй раз закупает у госструктур автогаз за половину рыночной цены. За 1 месяц убытки бюджета составили 695 000 000 гр. Сколько САУ у Дании можно было закупить за эти деньги?
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01.06.2022 14:50
+17
хтось заніс чемойданчик із смердючими газо-рублями
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01.06.2022 14:46
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Какая-то херня твориться в Датском королевстве.
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01.06.2022 14:42 Ответить
что не понятно ? Гаубицы находятся у частной фирмы и эта фирма хотела нажиться и ее ( фирму ) послали самиже бельгийцы.
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01.06.2022 14:46 Ответить
хтось заніс чемойданчик із смердючими газо-рублями
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01.06.2022 14:46 Ответить
Нивераятная...! Труп Гамлєта,с писталетай бродить
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01.06.2022 14:47 Ответить
У нас це називають корупція (для тих хто вірить що на Западі її не має і лише українська корупція не дає вступити до НАТО чи ЕС)
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01.06.2022 15:06 Ответить
Х..ня не у них, а у нас.
Некто Бэ, дружбан некоего Зе,уже второй раз закупает у госструктур автогаз за половину рыночной цены. За 1 месяц убытки бюджета составили 695 000 000 гр. Сколько САУ у Дании можно было закупить за эти деньги?
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01.06.2022 14:50 Ответить
Не дружбан, а власник.
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01.06.2022 17:02 Ответить
Розповідають, що НЕ можна отримати.
Те, що МОЖНА отримати, чи вже отримано - НЕ розповідають.
І хоча набагато більше отримано, чим відмовлено - подібна інфа подається, як зрада.
Не навчилася Україна ще протистояти інформаційній війні.
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01.06.2022 14:57 Ответить
Ну так це питання до ЦЕНЗОР.НЕТ чи не так? Для чого вони виставляють такі новини?
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01.06.2022 15:23 Ответить
А повністю прочитати перед тим, як написати очевидну брехню, не пробували?

"...Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання De Morgen, інформує Цензор.НЕТ..."
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01.06.2022 15:35 Ответить
бизнес , есть бизнес
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01.06.2022 15:51 Ответить
Перепрошую, а в чому саме "очевидна брехня"? Чи може цензор не виставив цю новину?
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01.06.2022 15:53 Ответить
Do chogogut tut nasha vlada,yakscho belgiiske MO be zakupylo garmaty izza zavyshenoii tziny?Chytayte uvazhno pered tym yak pysaty schos'
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01.06.2022 20:39 Ответить
Кто бы сомневался.
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01.06.2022 14:43 Ответить
треба тільки гарно попросити Діда:
США - 1 023 M109A6/M109A7, ще близько 500 M109A6 на зберіганні, станом на 2021 рік

і він підкине пару сотен
тим більше, що американці зараз активно шукають їй заміну
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01.06.2022 15:42 Ответить
да у них , ваще всяких ништяков не мерянно , даже списанных
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01.06.2022 15:53 Ответить
Схожа інфа йде й про немецькі ппо, щось забагато негативу в новинах.
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01.06.2022 14:44 Ответить
це називається підготовка до стамбула-мінська, щоб ми самі відмовились боротись, тому що ВАЖКО, і всі поряд зрадники, і всюди є у бункерного своя людинка
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01.06.2022 14:45 Ответить
старенька гарматка, ще 1963 р.
Дальність вогню:
Ефективна 18 - 22
(19,3 - 30 активно-реактивним снарядом)
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01.06.2022 14:45 Ответить
Якщо нема єлектроніки, -- то старе ИСУ-152.
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01.06.2022 14:51 Ответить
По реке по речке,пльіли две дощечки...,ах ц...б твою мать пльілі две дощечки.
Фсьо украдена да нас.... Порошенка винаватьій...
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01.06.2022 14:45 Ответить
Не очікував такої хрєні від бельгійців...
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01.06.2022 14:47 Ответить
Чом,дивуваттся:- сплять й бачать рай в ординськом сцярствє
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01.06.2022 14:48 Ответить
А Ви повірили тим, що звинувачує бельгійців? А чому не тільки з бельгійцями така катавасія, не задумувались? Скоріше хтось тут вставляє в колеса великі палки, щоб не дати можливість збільшити потужність нашої армії і не вигнати миттєво орків.
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01.06.2022 15:02 Ответить
І поставка БМП із Данії зірвалась, щось пішло не так.
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01.06.2022 14:48 Ответить
1, Рашковани підсуєтились
2 Могли б "українські" олігархи скинутись

Мені взагалі якось неподобається ********, що стало крутитись навколо війни. Якийсь аццький цирк.
+ домашні прохвости, що наживаються на волонтерських поставках.

Коротше - Україну здають по договорняку. І ніякий Зе не гордість України, а просто диверсант. Якщо чесно.
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01.06.2022 14:48 Ответить
Все пропало, шеф, усьо пропало!
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01.06.2022 15:14 Ответить
Зеленський не гордість, то зрозуміло.
Та ніхто по договорняку Україну не здає. Просто зброя і військова техніка коштують грошей і часто дуже великих грошей. Те, що в одному випадку не зійшлися в ціні з приватною компанією - то виключення.
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01.06.2022 15:15 Ответить
"Дуже важко вести переговори, якщо контрагент просить у десять разів більше, ніж він сам за це заплатив", - оце дійсне обличчя Європи ---
гроші не пахнуть.
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01.06.2022 14:49 Ответить
Асфальт зато хороший.
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01.06.2022 14:52 Ответить
Не дуже... АсХВальт пропитаний кровю українців... На жаль...
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01.06.2022 14:59 Ответить
*** наче має три частини. Тут напевно йдеться про *** Land Systems. Не можу знайти, кому вони належать, бо трошки муляє, що *** Sensor Systems викупили ізраїльтяни
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01.06.2022 14:55 Ответить
За все в этой жизни нужно платить. На шару ничего не бывает, а европейским контрагентам и не только в самый раз наполнить свой кошелек
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01.06.2022 14:56 Ответить
Здохніть в корчах,бельгійські бариги.
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01.06.2022 14:58 Ответить
Про які гаубиці йде мова, тут знову почали "Велике крадівництво"?
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01.06.2022 14:58 Ответить
Оказуеццо дерибанить и забить на армию это не только чисто наша придумка, а и европейская тоже)) Ощущение что в том нато только у американцев оружие есть. Раньше об этом никто не знал и не говорил. Воевать то никто не собирался) А как пришло время, оказалось ахтунг полный
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01.06.2022 15:00 Ответить
Бельгійці це найжорстокіші колонізатори Африки які будь коли існували в історії людства. Те що творять кацапи сьогодні в Україні це просто квіточки в порівнянні з тим що ці тварюки творили в Африці. Їх звірства масові і епічні. Їх ніхто не притяг до відповідальності. Бо вже нікому - вбили всіх. іце весь жах творився в 20-му столітті... Але світ мовчить - це ж "європейці!", вони ж не можуть за визначенням бути гіршими за Чінгісхана (знищив 20% тогочасного людства) і расиста Гітлера бо "білі і пухнасті" хоча вбили 80% населення в своїх колоніях...
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01.06.2022 15:00 Ответить
Дания, Швейцария, мы все помним и при случае напомним.
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01.06.2022 15:00 Ответить
Ви краще запам'ятовуйте, хто три роки заривав всі гроші в дороги, замість того, щоб випускати свої САУ "Богдана" дальністю стрільби якої до 40 км., а потім вже будете висловлювати претензії до іних.
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01.06.2022 15:04 Ответить
А Дания при чем? Они уже поставили гаубицы, боеприпасы, РПГ. Подкинут М113.
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01.06.2022 15:17 Ответить
Данія як раз намагалась поставити озброєння в Україну!

"...Швейцарський уряд заблокував поставку Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва..."
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01.06.2022 15:39 Ответить
Правильно сделал,соответственно договору.
Как делает Украина прокачивая кацапский газ,нефть
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01.06.2022 15:48 Ответить
Адекватні це розуміють, а неадекватні відразу записали Швейцарію в свій список ворогів. І Данію також...Хоча, Данія взагалі ні до чого
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01.06.2022 15:57 Ответить
Менше ЗЕленим ******* треба було. Ніхто не хоче мати проблем, крім ЗЕ. ********** навмисно.
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01.06.2022 15:02 Ответить
Я вже сумніваюся,що у ЕС розділяють ті ціннності з яких створвався сам цей союз.
Хоча завжди треба спиратися на власні сили якщо не входиш у військові блоки,тим паче з нашими спеціалістами ми могли освоїти випуск практично всієї номенклатури озброєнь та *********** натівських стандартів.Але ,що про те балакати коли потрібно було з 2014 року прийняти та виконувати крок за кроком оборонну стратегію, на яку вибори тої чи іншої персони не повинні були впливати.
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01.06.2022 15:03 Ответить
15 тис за САУ? Ну от що і варто було довести. В супердемократичній і суперрозвиненій Бельгії з високим півнем життя Міністерство оборони САУ М109 продають по ціні Рено Кліо.
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01.06.2022 15:10 Ответить
По остаточной стоимости. За ненадобностью. Европе уже 20 лет влом тратиться на вооружение.
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01.06.2022 15:19 Ответить
Ось не треба розповідати. Очевидно ж, що це була схема. Продали дешево те, що "типу" не потрібне країні для подальшого перепродажу країнам третього світу вже приватною компанією і по значно вищій ціні. Представники влади також отримали свої $$$
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01.06.2022 15:31 Ответить
короче все ясно, ******* не мешки ворочать , европа оказалась самой дешевой проституткой .
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01.06.2022 15:12 Ответить
БЕльгія забагато захотіла ?

ну що ж..

ВИЧЕРКНЕМО Бельгію зі списку майбутніх відновлювачів Економіки України.Зокрема всі бельгійські фірми.
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01.06.2022 15:36 Ответить
Ты хоть про одну Бельгийскую строительную фирму слышал которая
чего то где то строила?
Хорошо вычеркнем Украину из партнеров Брюселя
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01.06.2022 15:46 Ответить
А Украина была в списке партнёров? В чём это проявлялось?
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01.06.2022 16:00 Ответить
В деньгах,которые Украина с Брюселя уже лет 15 получает.
С украинской стороны ни в чём
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01.06.2022 17:22 Ответить
Еркюль Пуаро виявився зажерливішим, ніж здавалось.
Лендліз не означає, що Україна швирятиме гроші направо і наліво.
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01.06.2022 15:41 Ответить
Вот те на! А Германия 4 миллиарда
уже Украине подарила,но она ж плохая.
Короче нужна только халява,не в оружии дело.
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01.06.2022 15:43 Ответить
Германия никогда не была плохой.
Плохими были Шрёдер, Меркель и Штайнмайер.
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01.06.2022 16:02 Ответить
Нишу гаубиц мы успешно заполняем с помощью Америки.
А Бельгия пусть лучше продаст нам ракеты дальнего действия.
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01.06.2022 16:04 Ответить
через відсутність у нашого Міністерства оборони змоги їх викупити


пока не отработана технология закатывать такие объекты в асфальт
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01.06.2022 16:27 Ответить
Зелена команда 2,5 роки знищувала укр. оборонку : САУ Богдана , РСЗВ , ППО і т. д. ; це не враховуючи економічні втрати простоючих виробничих потужностей та втрат відрахувань до бюджету . Тепер приходиться переплачувати вдесятеро - геніальна ідея Найвеличнішого .
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01.06.2022 16:27 Ответить
Ось насправді ті бариги, що наживаються на війні 😬
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01.06.2022 17:10 Ответить
Самое грустное то, что никто никому ничего не дарит. Просто нам не показывают подписываемые бумажки и косвенные ништяки.
И тот факт, что платить придётся не делает его кремлевской пропагандой.
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01.06.2022 17:14 Ответить
15000 евро это стоит подержанная машина среднего класса, видно пушки старые и годны только на металолом.
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01.06.2022 17:17 Ответить
більше треба рекламувати наміри по зброї щоб параша перехоплювала контракти шантажем чи баблом через треті країни
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01.06.2022 17:34 Ответить
 
 