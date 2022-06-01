Поставка в Украину гаубиц из Бельгии сорвалась из-за высокой цены, - СМИ
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Бельгия не будет поставлять в Украину бронированные гаубицы M109 из-за отсутствия у нашего Министерства обороны возможности их выкупить.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание De Morgen, передает Цензор.НЕТ.
По словам осведомленных источников, переговоры между министерством обороны и восточнофламандской технологической компанией OIP сорвались из-за цены на M109. "Очень тяжело вести переговоры, если контрагент просит в десять раз больше, чем он сам за это заплатил", – сообщил источник.
OIP, дочерняя компания которой специализируется на военной технике, также не позволила проверять состояние M109 специалистам бельгийской армии.
Недавно в Минобороны Бельгии сообщили, что бронированные гаубицы уже были проданы другой стороне. Кому, непонятно. OIP не хочет комментировать этот вопрос.
"Так что поставки не будет, но это не из принципиальных соображений", – сказала министр обороны Людивин Дедондер.
Издание напоминает, что гаубицы были проданы бельгийским министерством обороны в 2008 году, что является "ярким примером отсутствия интереса к армии".
Часть из них была продана Индонезии в 2015 году, а остальные разместили в ангаре OIP, причем компания получила их по сниженной цене – некоторые даже за 15 тысяч евро.
"В апреле правительство приняло решение выкупить гаубицы и немедленно отправить их на фронт на восток Украины", - сообщает издание.
В настоящее время Бельгия предоставила Украине около 77 миллионов евро военной помощи.
Пожалуйста, подождите...
Некто Бэ, дружбан некоего Зе,уже второй раз закупает у госструктур автогаз за половину рыночной цены. За 1 месяц убытки бюджета составили 695 000 000 гр. Сколько САУ у Дании можно было закупить за эти деньги?
Те, що МОЖНА отримати, чи вже отримано - НЕ розповідають.
І хоча набагато більше отримано, чим відмовлено - подібна інфа подається, як зрада.
Не навчилася Україна ще протистояти інформаційній війні.
"...Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання De Morgen, інформує Цензор.НЕТ..."
США - 1 023 M109A6/M109A7, ще близько 500 M109A6 на зберіганні, станом на 2021 рік
і він підкине пару сотен
тим більше, що американці зараз активно шукають їй заміну
Дальність вогню:
Ефективна 18 - 22
(19,3 - 30 активно-реактивним снарядом)
Фсьо украдена да нас.... Порошенка винаватьій...
2 Могли б "українські" олігархи скинутись
Мені взагалі якось неподобається ********, що стало крутитись навколо війни. Якийсь аццький цирк.
+ домашні прохвости, що наживаються на волонтерських поставках.
Коротше - Україну здають по договорняку. І ніякий Зе не гордість України, а просто диверсант. Якщо чесно.
Та ніхто по договорняку Україну не здає. Просто зброя і військова техніка коштують грошей і часто дуже великих грошей. Те, що в одному випадку не зійшлися в ціні з приватною компанією - то виключення.
гроші не пахнуть.
"...Швейцарський уряд заблокував поставку Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва..."
Как делает Украина прокачивая кацапский газ,нефть
Хоча завжди треба спиратися на власні сили якщо не входиш у військові блоки,тим паче з нашими спеціалістами ми могли освоїти випуск практично всієї номенклатури озброєнь та *********** натівських стандартів.Але ,що про те балакати коли потрібно було з 2014 року прийняти та виконувати крок за кроком оборонну стратегію, на яку вибори тої чи іншої персони не повинні були впливати.
ну що ж..
ВИЧЕРКНЕМО Бельгію зі списку майбутніх відновлювачів Економіки України.Зокрема всі бельгійські фірми.
чего то где то строила?
Хорошо вычеркнем Украину из партнеров Брюселя
С украинской стороны ни в чём
Лендліз не означає, що Україна швирятиме гроші направо і наліво.
уже Украине подарила,но она ж плохая.
Короче нужна только халява,не в оружии дело.
Плохими были Шрёдер, Меркель и Штайнмайер.
А Бельгия пусть лучше продаст нам ракеты дальнего действия.
пока не отработана технология закатывать такие объекты в асфальт
И тот факт, что платить придётся не делает его кремлевской пропагандой.