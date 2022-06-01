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Мы можем никогда не узнать, кто разминировал Чонгар. В Раде предлагают передать функции контрразведывательного обеспечения из СБУ в ГУР МО, - Коваленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чонгар

В Раде зарегистрировали законопроект о передаче функций контрразведывательного обеспечения из СБУ в ГУР МОУ.

Об этом в Facebook сообщила экс-глава Черниговской ОВА Анна Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Почему мы можем никогда не узнать кто разминировал Чонгар? В ВРУ зарегистрирован законопроект о передаче функций контрразведывательного обеспечения из СБУ в ГУР МОУ. Это будет непременно иметь последствия:

- в СБУ находится сейчас несколько тысяч уголовных производств в том числе и по разминированию Чонгара, их передача может повлиять на объективность досудебного расследования;

- Конечно, проводить оперативно – розыскную деятельность ГУР МОУ вряд ли будет в отношении своих руководителей (МОУ и Главкома);

- исчезнет дополнительный источник информации для Президента, потому что ГУР подчиняется одновременно Главкому и Министру обороны;

- дестабилизирует обе структуры;

- фактически сразу оставит без надлежащего контрразведывательного обеспечения наши военные подразделения;

- потребовать дополнительных денег и времени на обучение узкопрофильных специалистов в системе ГУР МОУ;

- нужно будет создать огромное количество подзаконных актов для обеспечения действительного функционирования в правовом поле;

– Это увеличивает коррупционные риски", – пояснила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство назначило начальника ГУР председателем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Коваленко объяснила, что в странах НАТО нет единого подхода к этой архитектуре.

"Например, в Польше - это отдельный от оборонного ведомства орган. Другие - делают это в соответствии со своей историей, обычаями и культурой. И если ГУР МОУ хочет самостоятельно обнаруживать у себя "российских шпионов" у них для этого есть подразделение внутренней безопасности. Если украинские парламентарии хотят улучшить работу этого органа - для этого есть другие инструменты. Реформа СБУ важный вопрос, но должна решаться комплексно", - подытожила она.

Напомним, Анна Коваленко была нардепом партии "Слуга народа". С сентября 2019 года по апрель 2020 года занимала должность заместителя главы Офиса Президента. С апреля по октябрь 2020 была заместителем министра развития общин и территорий Украины, а с октября 2020 по август 2021 - главой Черниговской ОГА.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+64
ОП розмінував Чонгар. Але ж "какієвашідаказатєльства?" Під шумок будуть активні "кінці в воду".
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01.06.2022 14:44
+61
зайшов подивитись за посиланням - ініціатор законопроекту Безугла.
Цій тупій курці я не довіряю
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01.06.2022 14:45
+57
Вони мертвечука посадять перед камерою, а той розкаже що то порошенко розмінував
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01.06.2022 14:53
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Страница 2 из 2
НИХРЕНА !! ЗАСУНУТЬ ПРЕДАЛЬСТВО ПОД СУКНО И УМЫТЬ РУЧКИ БЕЗНАКАЗАНО НЕ ВЫЙДЕТ , " НЕЗНАЕК " НАЙДУТ И СДЕЛАЮТ БОЛЬНО , ПРИЧЕМ БЕЗ ВАШЕГО ПРОДАЖНОГО СУДА !!
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01.06.2022 16:27 Ответить
Под ковёрные битвы пытаются одеть в цвет "зрады"! Я не думаю что сейчас в этих двух организациях сидят диаметрально противоположные по духу начальники! И что от тех, что от других правды не добьёшься! А шум в СМИ, так для удержания своего ГЕШЕФТА !
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01.06.2022 16:31 Ответить
Для того щоб взнати хто розмінував Чонгар, не підірвав мости та взагалі завів країну в повну жопу своєю безпорадністью та некомпетентністью не потрібні ні СБУ ні МО. Загляніть на Цензор та дізнайтесь що люди кажуть. А тут багато людей. Не здивуюсь якщо й з кабінетів СБУ чи МО.
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01.06.2022 16:32 Ответить
а "сиворотка правди" в Україні вже скінчилася, чи шо? чи ніхто не здогадується, кому її колоти?
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01.06.2022 16:44 Ответить
Все знают, кто разминировал Чонгар. Вот в этой статье Ермак сам рассказывает в интервью, как он разминирует Чонгар.

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/


Читать три абзаца под заголовком "Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав".
Явка с повинной так сказать. Получается, что Зе договорился с россиянами о размирировании на той встрече в Париже. Не зря тогда Нотр Дам де пари загорелся. Плохой знак был.
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01.06.2022 16:55 Ответить
Так твій Хомчак же і займався цим розмінуванням!
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01.06.2022 17:04 Ответить
********* из ЖОПы разминировали Чонгар и мосты. Они и сейчас предают Украину где только можно, нарушая законы и Конституцию Украины. в 2019 году быдло проголосовало за войну и рабство.
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01.06.2022 17:32 Ответить
Коли будете розслідувати обов*язково долучіть до справи статтю Єрмака: "Путь к миру. Год усилий команды президента Зеленского» - там досить довга його стаття датована 10-им грудня 2020 року з цікавою риторикою про великі досягнення в перемовинах з РФ і необхідності розмінування Чонгару (яке, доречі, закінчилося за 10 днів до вторгнення).
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01.06.2022 17:54 Ответить
Хто-хто...дід Пихто і баба з пістолетом
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01.06.2022 18:07 Ответить
Я б порадила мадам, поставити це питання своєму чоловікові, хомчаку, який до 17 липня 2021 року був головкомом.
То хто ж віддав наказ розмінувати Чонгар?
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01.06.2022 19:58 Ответить
В статье выше Ермак сам признаётся, что разминировал перешеек, по указке Зе, который договрился об этом с россиянами на Парижском саммите. Так что, Чайка, не сьезжай на хомчаков-момчаков.
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01.06.2022 21:28 Ответить
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02.06.2022 00:24 Ответить
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02.06.2022 00:26 Ответить
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