Эрдоган обвинил в поддержке терроризма, кроме Финляндии и Швеции, еще три страны
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не только Швеция и Финляндия поддерживают террористические организации. Это также делается в Германии, Франции и Нидерландах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
Эрдоган в очередной раз выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку те "поддерживают террористические организации Рабочей партии Курдистана и ее ответвления".
"Они (Финляндия и Швеция, - ред.) защищают эти террористические организации вместе с полициями Германии, Франции и Нидерландов. Они маршируют с плакатами, на которых изображены главари террористических организаций. Нам пока не предоставили ни одного конкретного документа, который гарантировал бы обратное. Поэтому те, кто передает террористической организации оружие и технику, заслуживают звания террористического, а не правового государства", - заявил Эрдоган.
Пожалуйста, подождите...
А в Галичині все гидке, заразне і мерзення називали "францою" а носіїв того - "француватими курвами"... І чого б то?
Браво, Эрдоган! Так их! Все равно зажравшиеся уже переставили видеть мир, как он есть, и уничтожили будущее своих детей и внуков.
А деньги те дал Запад
Ти ж диви, який розумник. А твоя рашка, яку ти публічно досі називаєш "другом Туреччини" майже 10 років поставляє зброю і техніку терористичним "лднр". Давай назви рашку терористичної державою тоді
И эти оборванцы,живущие в деревнях
даже без водопровода и электричества
просились в ЕС?
Турки натхненно дивляться на рашку , дивляться на Європу і мріють і собі відхопити ласий шмат пирога.
Цікаво,а чому він сам не хоче,згідно своїх порад, вирішити це питаня дипломатією та перемовинами?
Зато "борьба" с ними почти всегда "чревата" для правителя какими-то преференциями.
розійшовся не на жарт !
А кремлівські ублюдки радіють з цього приводу і обіцяють побільше
своїх туристів послати на цей сезон !
Ну-ну...
навіщо там азіатська країна.