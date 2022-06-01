РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11143 посетителя онлайн
Новости За рубежом
16 880 58
Германия (6010) Нидерланды (1384) терроризм (18674) Финляндия (772) Франция (3076) Швеция (885) Эрдоган (821)

Эрдоган обвинил в поддержке терроризма, кроме Финляндии и Швеции, еще три страны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ердоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не только Швеция и Финляндия поддерживают террористические организации. Это также делается в Германии, Франции и Нидерландах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Эрдоган в очередной раз выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку те "поддерживают террористические организации Рабочей партии Курдистана и ее ответвления".

"Они (Финляндия и Швеция, - ред.) защищают эти террористические организации вместе с полициями Германии, Франции и Нидерландов. Они маршируют с плакатами, на которых изображены главари террористических организаций. Нам пока не предоставили ни одного конкретного документа, который гарантировал бы обратное. Поэтому те, кто передает террористической организации оружие и технику, заслуживают звания террористического, а не правового государства", - заявил Эрдоган.

Также читайте: Призываем признать Россию государством-спонсором терроризма, - Стефанишина
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
може рашу визнає терористами чи слабо
показать весь комментарий
01.06.2022 14:53
+17
І тут Таїпа панєсло...
показать весь комментарий
01.06.2022 14:49
+17
Все понятно,Эрдогана путин покусал как и Орбана.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І тут Таїпа панєсло...
показать весь комментарий
01.06.2022 14:49 Ответить
Его не понесло, он другой, он не такой как европейцы. Ну это что бы все знали как брать чурку в цивилизованное общество.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:15 Ответить
Завжди і усюди, у всі часи і віки в Україні всіх тупих і гальманутих називали "турками". І чого б то?
А в Галичині все гидке, заразне і мерзення називали "францою" а носіїв того - "француватими курвами"... І чого б то?
показать весь комментарий
01.06.2022 15:29 Ответить
Евроидиоты превратили свой дом в прибежище для зверушек всех мастей, а теперь с удивлением смотрят, как им указывают как жить, с кем дружить, да и вообще часто указывают им их «место около параши». Эрдоган ни разу не вспомнил сколько зверушек содержит на социалке Европа, сколько турок прекрасно оккупировали Австрию.
Браво, Эрдоган! Так их! Все равно зажравшиеся уже переставили видеть мир, как он есть, и уничтожили будущее своих детей и внуков.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:30 Ответить
ха , всякую шваль набрали , теперь "вето" получают
показать весь комментарий
01.06.2022 15:59 Ответить
Эрдоган (как диктатор) просто посмотрел на *****, увидел, что тому позволяется творить, что угодно, и сам пошел такой дорожкой. Сейчас все диктаторы мира начнут гнуть Европу под себя. Прецедент есть.
показать весь комментарий
01.06.2022 16:55 Ответить
это называется евро толерантность. Вы ничего не понимаете в колбасных обрезках))
показать весь комментарий
01.06.2022 23:53 Ответить
И тут Остапа понесло!!!
показать весь комментарий
01.06.2022 14:49 Ответить
Все понятно,Эрдогана путин покусал как и Орбана.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:51 Ответить
може рашу визнає терористами чи слабо
показать весь комментарий
01.06.2022 14:53 Ответить
Цей турецький придурок взагалі береги поплутав. Задовбали ці срані імперці.
показать весь комментарий
01.06.2022 14:53 Ответить
красіво бункерний дід водить по губам європейцям, одягнувши на піструн ердогана
показать весь комментарий
01.06.2022 14:55 Ответить
Ерд вважає себе самостійним,але з кожн кац хотєлкою посилює в оточенні кац. агентуру. Ой,що це турки перетворилися на кацапію??
показать весь комментарий
01.06.2022 15:09 Ответить
умеет гад торговаться, нам бы в правительстве хоть на 10% такого политика
показать весь комментарий
01.06.2022 14:56 Ответить
У Украиньі все правительство такое. Но одно дело, когда тьі несешь херню сидя в НАТО, на Босфоре, с большим ВВП и здоровенной современной армией, и совсем другое дело, когда вместо єтого всего - кукиш в кармане и видосики от "найвєльічнишого".
показать весь комментарий
01.06.2022 15:01 Ответить
ты вапще ниачом, у нас торгуют себе в карман, а турок для страны
показать весь комментарий
01.06.2022 15:26 Ответить
не идеализируйте турок. те еще крендели
показать весь комментарий
01.06.2022 15:36 Ответить
тем не менее, с инфляция у них рекордная последние несколько лет
показать весь комментарий
01.06.2022 15:48 Ответить
та все буде нормально. ви шо ніколи не торгувалися з турками?
показать весь комментарий
01.06.2022 14:56 Ответить
а расисю не обвинил??? а чёйєто????
показать весь комментарий
01.06.2022 14:57 Ответить
То стратегічні партнери ніззя.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:07 Ответить
Тож ті, хто пропускають через Босфор судна із зброєю і техніку країни- терориста Росії, для тероризму війни в Україні , купують в терористичної держави зброю і не накладають на неї санкції так ,як це робить весь цивілізований світ,пропускають судна терористичної рашистської держави із краденим в українського народу зерном , заслуговують на звання терористичної турецької держави,посібника російської терористичної держави , і підлягають негайному виключенні із членів НАТО ,адже вони є терористами , а не правовою державою"
показать весь комментарий
01.06.2022 14:58 Ответить
Так ніззя бо байрактарів більше не дадуть)
показать весь комментарий
01.06.2022 15:16 Ответить
А их дали,за деньги?
А деньги те дал Запад
показать весь комментарий
01.06.2022 15:25 Ответить
Бгггг, всі навкруги підараси, а Реджеп - дʼАртаньян
показать весь комментарий
01.06.2022 14:58 Ответить
вступ Фінляндії за прискореною процедурою не на часі. Процес може заняти роки або десятиріччя. Але двері відчинені
показать весь комментарий
01.06.2022 14:59 Ответить
навіщо ти на фінів женеш, Їх бабєнція прем'єр нічого страшного не сказала, вони і самі можуть відбитись від русні, як в свій час відбились, а Українці в рабстві, не відбились УПА від москалів
показать весь комментарий
01.06.2022 15:05 Ответить
они не отбились
показать весь комментарий
01.06.2022 18:19 Ответить
хрен бы сейчас они сами отбились....
показать весь комментарий
01.06.2022 23:55 Ответить
Так Ердоган сам же поддерживает росийских террористов.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:00 Ответить
так выйди из нато
показать весь комментарий
01.06.2022 15:01 Ответить
Ердоган, ты думаешь если ********* победит, то на курортах Турции станет больше туристов с параши, туристов будет ровно столько, как и при совке.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:02 Ответить
Тож ті, хто передає терористичній організації зброю і техніку, заслуговують на звання терористичної, а не правової держави

Ти ж диви, який розумник. А твоя рашка, яку ти публічно досі називаєш "другом Туреччини" майже 10 років поставляє зброю і техніку терористичним "лднр". Давай назви рашку терористичної державою тоді
показать весь комментарий
01.06.2022 15:05 Ответить
Реджик, давай всех обвини в поддержке терроризма и начинай уже смело резать головы курдам, ну как положено в 21 веке, цивилизованной стране, претендующей на центр мирового туризма, еще и члене НАТО.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:08 Ответить
в них курди, те ж саме що ми для русні, якщо ти не зрозумів, 40 мільонів проблем для імперії
показать весь комментарий
01.06.2022 15:14 Ответить
ЕГО ПУТИН ЗАРАЗИЛ !)
показать весь комментарий
01.06.2022 15:16 Ответить
По ходу конкретно Туреччина лаве зніме цього року з русотурісто.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:16 Ответить
Голодранцы турецкие уже 3 месяца чего там намереваются Украине помочь,ни помогли ни на копейку.
И эти оборванцы,живущие в деревнях
даже без водопровода и электричества
просились в ЕС?
показать весь комментарий
01.06.2022 15:24 Ответить
Всі диктатори рано чи пізно вкусять.
Турки натхненно дивляться на рашку , дивляться на Європу і мріють і собі відхопити ласий шмат пирога.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:28 Ответить
Эрдоган кинул чёрную метку сцыкунам )
показать весь комментарий
01.06.2022 15:39 Ответить
Туреччина свого часу з благословіння Британії позбавила курдів їх етнічної території оголосивши їх землі "турецькими". Коли курди почали за свої історичні землі боротись турки оголосили їх терористами. Так само як робить сьогодні *****... Так що у турків свої "імперські амбіції". І плювати що їх всього лише 86 мільйонів - членство в НАТО їм дали абсолютно "на халяву" з метою замкнути в Чорному морі флот СРСР і перетворити Чорне море на внутрішнє солоне озеро під контролем НАТО. Завдяки НАТО було проведено ряд косметичних реформ і Туреччина отримала доступ до деяких ******** технологій і її формально вважають "******** країною". Але ... європейці категорично відмовляють в членстві ЄС оскільки існує безліч проблем в галузі Прав людини і з точки зору європейських цінностей турки були, є і поки що залишаються авторитарною, мусульманською державою (діють закони шаріата) з первісними зачатками демократії. Як відомо, середній IQ мусульманина 85, що на 15 балів нижче середнього в європейців а американців і на 5 одиниць менше від граничного рівня розумового розвитку (нижче 90 це те що називається "дурень"). Це повязано саме з релігійним вихованням з раннього дитинства коли дитина має вивчити і засвоїти сотні "табу" порушення яких на думку мусульман ображає Аллаха. Наприклад, потрібно ретельно слідкувати за використанням лівої руки яка вважається "нечистою" - нею можна підтирати зад але недай боже доторкнутися до Корана або взяти нею щось з того що вважається "чистим". Дитину постійно карають і замість розвитку особистості відбувається гальмування і фіксація на ритуальних процедурах релігійної поведінки...
показать весь комментарий
01.06.2022 15:43 Ответить
В лице перечисленных европейских стран он видит террористов, в лице росеи и путлера в упор не видит.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:52 Ответить
Диктатор диктатору глаз не віклюет. Лукашенко и Зеля тоже туда.
показать весь комментарий
01.06.2022 16:03 Ответить
Можжет Эрдогану подарить обратно всех нелегальных беженцев/мигрантов из Африки и Азии которые ездили в Европу через Турцию. Пусть он там сам с ними разбирается.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:54 Ответить
Там вистарчить етнічних турків повернути... для чого ще емігрантів тривожити)
показать весь комментарий
01.06.2022 16:02 Ответить
Туреччину треба виганяти з НАТО.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:56 Ответить
А вот тут нельзя не согласится с Эрдоганом, глядя как флиртуют эти страны с террористом путиным!
показать весь комментарий
01.06.2022 16:06 Ответить
А сам при этом поддерживает террористическую организацию Росийская Федерация!
показать весь комментарий
01.06.2022 16:16 Ответить
Эрдогану пупин отдал Азербайджан со всем Карабахом взамен на кое какую помощь, которую мы и наблюдаем.
показать весь комментарий
01.06.2022 16:22 Ответить
Нах турков из НАТО, раз не доходит, то пусть с рашой якшается как им и хочется. Турция не ввела никаких санкций против россии и даже наоборот помогает их обходить. Что касается Байрактаров, то американские беспилотники как минимум не хуже и притом на шару, а не как у турков за миллионы долларов.
показать весь комментарий
01.06.2022 16:31 Ответить
Він (Ердоган) оголосив нову військову операцію,по створеню 30+км зони безпеки.
Цікаво,а чому він сам не хоче,згідно своїх порад, вирішити це питаня дипломатією та перемовинами?
показать весь комментарий
01.06.2022 16:41 Ответить
Всё в порядке вещей. У каждого склонного к диктату правителя всегда находятся, или имеются в запасе свои лично назначенные "террористы" и "пятая колонна".
Зато "борьба" с ними почти всегда "чревата" для правителя какими-то преференциями.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:17 Ответить
Мабуть , Ердогану , прийдеться розпрощатися з НАТО , так як вусатий
розійшовся не на жарт !

А кремлівські ублюдки радіють з цього приводу і обіцяють побільше
своїх туристів послати на цей сезон !
показать весь комментарий
01.06.2022 17:36 Ответить
Тобто Україна в ЄС і НАТО їм не підходить, а Туреччина - підходить?
Ну-ну...
показать весь комментарий
01.06.2022 17:54 Ответить
пора викидати турцію з нато.

навіщо там азіатська країна.
показать весь комментарий
01.06.2022 20:59 Ответить
 
 