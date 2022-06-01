Польша будет экономическим хабом для Украины, будем пытаться помочь уже сегодня, - Моравецкий
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Польша развертывает активное сотрудничество с Украиной в военной сфере.
Об этом в поселке Бородянка во время брифинга в рамках церемонии открытия модульного городка для внутриперемещенных лиц заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Польша будет экономическим хабом для независимой Украины, мы будем пытаться помочь уже сегодня", - подчеркнул Моравецкий.
Премьер отметил, что ЕС попросил Польшу помочь в транспортировке сельскохозяйственной продукции из Украины за границу.
"Польшу об этом попросили, и я сказал, каковы наши условия. Мы получаем для этого средства от ЕС, чтобы увеличить пропускную способность и улучшить инфраструктуру, что позволит экспортировать зерно и товары из Украины на Ближний Восток, в Африку и другие страны", – добавил он.
Моравецкий отметил, что вывоз из Украины около 50 млн тонн зерна в страны Ближнего Востока и Африки, без которого там может возникнуть серьезный продовольственный кризис, был вторым главным вопросом во время заседания Евросовета 30-31 мая в Брюсселе. Первым вопросом была война России против Украины.
По словам Моравецкого, сейчас готовится несколько соглашений между польскими и украинскими министерствами, которые, с одной стороны, помогут Украине, а с другой – дадут экономический импульс для Польши.
"Это соглашения, касающиеся экспорта украинского зерна", - добавил польский премьер.
Он сообщил, что его страна также разворачивает активное сотрудничество с Украиной в военной сфере.
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Тому що в Польщі поляки кацапів ненавидять до красних баночок в очах, а для нас вони мишебратья - навіть зараз, коли мишебратья зруйнували пів України, для цілої купи жителів України (не можу назвати саме цих осіб українцями, вибачте) вони залишаються братьями...
Тому що в Польщі полякам не какаяразница.
Поляки не голосують чтоби жрать, ржать, срать.
Для поляків Польща - це не набір територій.
Польща не гатова давать са всєх старон как нємєцкая порнозвєзда.
Польський президент не "вам нічєво нє должен".
Польський президент не робить з половини свого народу персональних антагоністів.
Польський уряд - це професіонали відповідних напрямків, а не ******* на голову довбойоби, тупіших за яких світ не бачив.
Поляки горді тим, що вони поляки, а не живуть, думаючи, що вони якісь недолюди убогі.
Продовжувати?