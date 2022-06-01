Польша будет экономическим хабом для Украины, будем пытаться помочь уже сегодня, - Моравецкий

Польша развертывает активное сотрудничество с Украиной в военной сфере.

Об этом в поселке Бородянка во время брифинга в рамках церемонии открытия модульного городка для внутриперемещенных лиц заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша будет экономическим хабом для независимой Украины, мы будем пытаться помочь уже сегодня", - подчеркнул Моравецкий.

Премьер отметил, что ЕС попросил Польшу помочь в транспортировке сельскохозяйственной продукции из Украины за границу.

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"Польшу об этом попросили, и я сказал, каковы наши условия. Мы получаем для этого средства от ЕС, чтобы увеличить пропускную способность и улучшить инфраструктуру, что позволит экспортировать зерно и товары из Украины на Ближний Восток, в Африку и другие страны", – добавил он.

Моравецкий отметил, что вывоз из Украины около 50 млн тонн зерна в страны Ближнего Востока и Африки, без которого там может возникнуть серьезный продовольственный кризис, был вторым главным вопросом во время заседания Евросовета 30-31 мая в Брюсселе. Первым вопросом была война России против Украины.

По словам Моравецкого, сейчас готовится несколько соглашений между польскими и украинскими министерствами, которые, с одной стороны, помогут Украине, а с другой – дадут экономический импульс для Польши.

"Это соглашения, касающиеся экспорта украинского зерна", - добавил польский премьер.

Он сообщил, что его страна также разворачивает активное сотрудничество с Украиной в военной сфере.

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