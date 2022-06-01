РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11165 посетителей онлайн
Новости Общество
4 729 129
опрос (2619) оружие (9382) Дія (353)

Более 58% украинцев высказались за свободное владение оружием, - опрос в приложении "Дія"

Новости Цензор.НЕТ Общество

зброя

В "Дії" завершился опрос об отношении к владению украинцами оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Глава МВД Денис Монастырский инициировал опрос о том, какой вариант владения оружием украинцы считают наиболее приемлемым.

25 мая опрос стартовал в "Дії".

1 июня опрос был завершен со следующими результатами:

- для специальных нужд (с особыми условиями хранения и без права ношения) – 19,43%
- для личной защиты (с правом ношения) – 58,75%
- против права на владение оружием – 21,82%.

В нем приняли участие 1 726 452 граждан.

Также читайте: 89% жителей запада и центра Украины хотят вступления в ЕС, 74% - в НАТО, - опросы. ИНФОГРАФИКА

Более 58% украинцев высказались за свободное владение оружием, - опрос в приложении Дія 01
Более 58% украинцев высказались за свободное владение оружием, - опрос в приложении Дія 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Та вже скільки зброї на руках, і ніхто нікого якось не перестріляв.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:30
+21
Черговий ідіот, ***. І що робити, якщо в віськоматі сказали 24.02: іди додому, позвонимо? І на цьому всьо? Пішком на фронт за пістолетом *********? А що робити жителям Херсона, Мелітополя і тд? З голими руками на танка кидаться? Чи чекать, поки буде як в Бучі?

Іноді краже жувати, ніж говорити... кончене.
показать весь комментарий
01.06.2022 15:54
+19
Кожен має вільно володіти зброєю! І чим більше, тим краще! А якщо є вівці, які не хочуть, то їх примушувати ніхто не збирається...
показать весь комментарий
01.06.2022 15:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
если бы на руках у населения было оружие то рашисты бы захлебнулись собственной кровью в ныне оккупированных ими территориях!
показать весь комментарий
01.06.2022 17:33 Ответить
Дивлячись яка саме. Нарізна автоматична - так, пістолети - ні.
показать весь комментарий
02.06.2022 11:29 Ответить
только сегодня меня чуть не подрезали а я предупредил сигналом, так чувак на бмв меня догнал и начал выяснять че я такой борзый не мог его пропустить. оружия ему дать явно не хватает
показать весь комментарий
01.06.2022 17:36 Ответить
если бы он знал, что у тебя может быть ствол, то сомневаюсь, что он бы быковал. Это так сложно понять?
показать весь комментарий
01.06.2022 18:02 Ответить
Будь у меня ствол пострелял бы пол двора ,сказал недовольный однажды неадекват ,особенно тех у которых дорогие тачки и неправильно паркуются(в Зстонии надеюсь такого безпредела не существует) я не шучу это правда ,он получил 5 лет за понажовчщину ,ну когда выйдет обещал мстить и всех расстрелять ,ему терять нечего ,он надеется, что глядишь зона будет европейской накормят шикарной ресторанной пищей и максимум отключат WI-FI
показать весь комментарий
01.06.2022 21:05 Ответить
И опять BMW дружище X5, X6 и Каен это диагноз быть скотом и ставить себя большой писей ,ну как то так ,поэтому продал и купил NISAN LEAF скромно почти даром поездка и нет презрения окружающих
показать весь комментарий
01.06.2022 21:12 Ответить
Идиоты, дайте людям возможность свободно ПОКУПАТЬ оружие. Сейчас же очереди из желающих выстроятся. А для бюджета, который из-за войны просел СУЩЕСТВЕННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ, Можете еще налог на владение оружием ввести. Думайте не жопой, а головой...
показать весь комментарий
01.06.2022 17:41 Ответить
Не треба податків. Зброя і так дорога, з зайвими податками це тільки погіршить ситуацію. Гвинтівка за $1000 у нас і так перетворюється у 2500. А купують продавці її навряд чи за рітейловою ціною. Ввозити самому виходить майже так само.
Додатковий податок лише погіршить ситуацію. Вийде, що її просто не зможуть собі дозволити. Знову поділ на "категорії", як зараз з травматами, тільки у іншому форматі.
Але вцілому згоден. Навіть додаткові прибутки з ПДВ за зброю, якщо вона продаватиметься вільно (чи хоча б вільніше ніж зараз), уже буде вигідно державі.
показать весь комментарий
01.06.2022 18:12 Ответить
Ну ОК, податок не треба Але вільний продаж мусить бути. І негайно.
показать весь комментарий
01.06.2022 20:35 Ответить
Так, Джавелін і десяток поросят до нього, кулемет системи Гатлінга ну і так далі.
Заверніть, я потім розплачусь.
показать весь комментарий
01.06.2022 17:42 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2022 17:43 Ответить
Це девіз постсовкових силових структур?

До речі, вовчик схожий на Авакова.
показать весь комментарий
01.06.2022 19:46 Ответить
Все насправді дуже просто. Хто не хоче володіти зброєю - хай не володіє. А хто хоче - повинен мати можливість володіти
показать весь комментарий
01.06.2022 18:01 Ответить
В нас 73% ідіотів, чи не 73%? Якщо так, то ви хочете їм дозволити мати зброю?
показать весь комментарий
18.06.2022 16:36 Ответить
дальше слов дело не пойдет, пар опросиком выпустили и хватит
показать весь комментарий
01.06.2022 18:02 Ответить
там было 70+ а потом в они скрутили до 58
показать весь комментарий
01.06.2022 18:06 Ответить
вралися, як побачили цифри під 80% за вільне володіння зброєю
показать весь комментарий
01.06.2022 18:13 Ответить
нам надо нормальное законодательство на самозащиту, что бы можна было спокойно убить нападающего, так как все мы знаем про Стерненка и как его судили за то что он убил своего киллера и за хранение одного патрона
показать весь комментарий
01.06.2022 18:46 Ответить
причем второй нападавший сбежал от ментов и может снова напасть
показать весь комментарий
01.06.2022 18:49 Ответить
Скорее бы, чесоткой ладони изошли! Профили и анфасы давно в памяти отпечатались. Люблю по бегущим, стоящим, с подсветкой, на вскидку, и на звук в молодости получалось. Только бы дожить дождаться. Жаль неандерталец далеко **** забежал
показать весь комментарий
01.06.2022 19:03 Ответить
Демократія це правила поведінки про які домовляються добре озброєні джентльмени.
показать весь комментарий
01.06.2022 19:20 Ответить
А теперь о главном и без стеба. Право на защиту личности, собственной безопасности---является базовым, основным конституционным правом гражданина!!! Все остальные доводы в пользу этого закона даже не нужны, либо условны. Жить надо по закону и всем. А оружие при такой конфигурации можно не покупать или не носить. Но право на него, закон должен быть. Точка! Ведь никто не знает есть ли оно у тебя или нет в момент истины. Ведь бздошно--- а вдруг есть!? Это и останавливает. А вот если буром--- ну тогда подобных и валят!
показать весь комментарий
01.06.2022 20:21 Ответить
а додайте 19,43%. це теж за володіння.

отримаєте 80% за!
показать весь комментарий
01.06.2022 20:57 Ответить
Ну хворі люди! Вам конституцію давати в рук не можна, ви об неї лапи витрете, а зі зброєю в руках, будете як ті мавпи. 73% ідіотів понапиваються і будуть шмаляти, мажорні дітки будуть мати, а прості смертні, як не мали так і не матимуть. Будуть лише від довбойобів зі зброєю вигрібати. Зброя має бути лише в спец служб та в копів.
показать весь комментарий
01.06.2022 21:45 Ответить
дурний тебе піп хрестив
показать весь комментарий
01.06.2022 22:01 Ответить
О, вилізло рагулько і переходить на особистості. Згинь нечисть, йди вчи українську мову! піп...
показать весь комментарий
18.06.2022 18:08 Ответить
це опитування не пр зброю. Ніяких наслідків не буде. А от обкатати застосунок та надати йому певного рейтингу для подальших маніпуляцій - однозначно
показать весь комментарий
01.06.2022 21:57 Ответить
Дехто кажуть, що в нас народ такий розумний, що заслуговує зброю мати. Ті ж люди кажуть, що 73% є ідіотами, бо не за тих голосують. Ідіоти навіть не здатні визначитись розумні в нас люди чи ні.
показать весь комментарий
18.06.2022 16:19 Ответить
Для таких питань треба проводити нормальний референдум, а не в дії голосувати.
показать весь комментарий
18.06.2022 16:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 