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Враг оборудует на Херсонщине вторую и третью линии обороны, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,русня

Войска РФ в Херсонской области оборудуют вторую и третью линии обороны, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На Херсонщине противник сейчас пытается удерживать занятые рубежи, в частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линии обороны. Есть частичный успех в Херсонской области, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступательными действиями определенных подразделений Вооруженных сил Украины", - сказал Мотузяник.

Он добавил, что РФ осуществляет инженерное оборудование позиций, увеличивает огневые возможности войск на слобожанском направлении, снимает с сохранения вооружения, а также вводит резервы с территории России.

Смотрите: "Оттеснили их немного, поэтому они и боятся", - бойцы 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка о боях на границе Николаевщины и Херсонщины. ВИДЕО
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Топ комментарии
+25
якщо ми в найближчий час не відвоємо своє. ми вже ніколи не відвоюємо, і не обманюйте себе. коли кацапи налагодять хоч якусь подобу життя там, а потім ще й офіційно анексують і включать в ядерну доктрину як і Крим...
людей цими обіцянцами цяцянками просто годують щоб потім сказати ну ви ж вже звикли, нащо класти тисячі життів і іншу локшину на вуха
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01.06.2022 15:47
+18
А ніхто й не обманюється - Я своїй дружині відразу сказав - Бог покарає і людей, і Україну, бо після стількох жертв Майдану та війни люди обрали головним символом країни скомороха. Кров'ю вмиємося і ганьбою
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01.06.2022 15:57
+17
То були не помилки, а договорняк із ворогом. Наша помилка зараз сидить на Банковій і пиляє відосики.
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01.06.2022 15:49
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нам некогда было
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01.06.2022 15:43 Ответить
Из Буковели - сразу на шашлыки...
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01.06.2022 16:20 Ответить
а як укріплюємо фронт ми ?

так як під Києвом, бліндажами із гівна та палок ?
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01.06.2022 15:44 Ответить
ось таке складно поставити ?
ДОТ Горчак
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01.06.2022 15:54 Ответить
Ну а шо? Вони там ще й пропишуться скоро. Хати відіжмуть,козу заведуть. А ви розповідайте далі про звільнення територій.
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01.06.2022 15:46 Ответить
Канешно укріплює ви ж їх не трогаете,вони вільно почуваються як дома
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01.06.2022 15:46 Ответить
Вважаєте, що аж "три лінії оборони" потрібні, саме тоді, коли тебе "ніхто не трогає"?
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01.06.2022 16:03 Ответить
вы видели эти линии? А я видел их отсутствие. И отсутствие еще много чего. Ну да ладно это нужно видеть там жить что бы понимать.
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01.06.2022 17:55 Ответить
Якщо їх ніхто не чіпає, то навіщо тоді три лінії оборони?
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01.06.2022 16:07 Ответить
нету не линий оборон просто поверьте на слово тому кто недавно от туда выехал. Я теперь полностью уверен что Херсонскую обл. сливают на высшем уровне.
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01.06.2022 17:53 Ответить
Читайте уважно, та постарайтесь, будь ласка, зрозуміти, про що саме Вам люди говорять: нам не потрібні ті лінії оборони, бо нам наступ потрібний. Кацапи обороняються, то ж і будують ті кляті лінії.
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01.06.2022 19:17 Ответить
А Ви з передової телеграфуєте, Чижевський, чи тільки язиком в мережі воюєте?
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01.06.2022 16:58 Ответить
Учитывает наши ошибки.
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01.06.2022 15:46 Ответить
То були не помилки, а договорняк із ворогом. Наша помилка зараз сидить на Банковій і пиляє відосики.
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01.06.2022 15:49 Ответить
Під керівництвом зрадників ми одержимо нищівну перемогу !
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01.06.2022 18:12 Ответить
якщо ми в найближчий час не відвоємо своє. ми вже ніколи не відвоюємо, і не обманюйте себе. коли кацапи налагодять хоч якусь подобу життя там, а потім ще й офіційно анексують і включать в ядерну доктрину як і Крим...
людей цими обіцянцами цяцянками просто годують щоб потім сказати ну ви ж вже звикли, нащо класти тисячі життів і іншу локшину на вуха
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01.06.2022 15:47 Ответить
Слуцкий каже що Донбас херсон запоріз обл вже в липні включать в состав росіїї по вашему не потрібно звільняти їх бо це уявна росія?як і Крим теж?,так вони просто завтра захочуть ще Одесу указом ***** приеднати до росії або сам Київ,і що смиритися і скласти зброю нам?
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01.06.2022 15:52 Ответить
та ти ж уважно прочитай що я написав, я про те саме й кажу, якщо не звільнити зараз все що наше, потім вони швидко все заберуть і під ЯЗ доктрину врублять і все, пиши пропало
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01.06.2022 16:00 Ответить
"ядерна доктрина" - то лякалка для "ідіотів" - аби тільки щось "обгрунтувати", чому "злили" території. На нас напали і нас саме винищують, на нашій же землі. І ЯЗ - це останнє про що ми взагалі маємо думати. Хоче лаптєстан перетворитися на скляну "пустелю" - хай застосовує. То не наш клопіт. Захід в нас ЯЗ забрав, то хай в нього голова й болить.
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01.06.2022 18:19 Ответить
А ніхто й не обманюється - Я своїй дружині відразу сказав - Бог покарає і людей, і Україну, бо після стількох жертв Майдану та війни люди обрали головним символом країни скомороха. Кров'ю вмиємося і ганьбою
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01.06.2022 15:57 Ответить
Цілком підтримую. Дуже боюсь того, що це все може бути узгоджено, що б ми тут не писали...
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01.06.2022 16:42 Ответить
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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01.06.2022 15:50 Ответить
Хто відповість за втрачену херсонську область ?

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01.06.2022 16:00 Ответить
Считаю , что Баканов, Буданов, Верещук должны подать в отставку ‼️‼️‼️

а то сидят как ни в чем не бывало в своих кабинетов и ещё интервью раздают налево и право
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01.06.2022 16:02 Ответить
В буцигарню, а не у відставку. Монобільшість з урядом взагалі оптом в загальну камеру.
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01.06.2022 16:07 Ответить
Да хоть двадцатую. Когда ВСУ начнет контрнаступление, кацапам это не поможет, подохнут все.
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01.06.2022 16:00 Ответить
посиланням на "Інтерфакс-Україна". Джерело: https://censor.net/ua/n3345300

Скільки ще звертати увагу , що Інтерфакс-Україна - це дочка россійского Інтерфаксу і брати з нього інфу недоречно ⁉️⁉️
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01.06.2022 16:04 Ответить
А чому його не блокують і Поодоляк дає їм інтерв'ю?
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01.06.2022 16:15 Ответить
Акакаяразніца?
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01.06.2022 16:16 Ответить
Так, Ваша правда. Тут про це так і написано: «Інтерфакс-Україна» - компанія в структурі російської інформаційної групи
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01.06.2022 16:15 Ответить
"Есть только два вида русских солдат, те, которые лежат в Чеченской земле и те, которым предстоит лежать". (Д.Дудаев)
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01.06.2022 16:33 Ответить
Вместо вас, уродов... ПОтому что если бы это сделали вы - не было бы на херсонщине врага
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01.06.2022 17:27 Ответить
давно було зрозуміло що буде те саме що і з кримом, захопили і почали окопуватися
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01.06.2022 17:29 Ответить
 
 