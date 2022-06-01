Враг оборудует на Херсонщине вторую и третью линии обороны, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ в Херсонской области оборудуют вторую и третью линии обороны, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На Херсонщине противник сейчас пытается удерживать занятые рубежи, в частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линии обороны. Есть частичный успех в Херсонской области, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступательными действиями определенных подразделений Вооруженных сил Украины", - сказал Мотузяник.
Он добавил, что РФ осуществляет инженерное оборудование позиций, увеличивает огневые возможности войск на слобожанском направлении, снимает с сохранения вооружения, а также вводит резервы с территории России.
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так як під Києвом, бліндажами із гівна та палок ?
ДОТ Горчак
людей цими обіцянцами цяцянками просто годують щоб потім сказати ну ви ж вже звикли, нащо класти тисячі життів і іншу локшину на вуха
а то сидят как ни в чем не бывало в своих кабинетов и ещё интервью раздают налево и право
Скільки ще звертати увагу , що Інтерфакс-Україна - це дочка россійского Інтерфаксу і брати з нього інфу недоречно ⁉️⁉️