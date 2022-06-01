Враг оборудует на Херсонщине вторую и третью линии обороны, - Минобороны

Войска РФ в Херсонской области оборудуют вторую и третью линии обороны, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На Херсонщине противник сейчас пытается удерживать занятые рубежи, в частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линии обороны. Есть частичный успех в Херсонской области, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступательными действиями определенных подразделений Вооруженных сил Украины", - сказал Мотузяник.

Он добавил, что РФ осуществляет инженерное оборудование позиций, увеличивает огневые возможности войск на слобожанском направлении, снимает с сохранения вооружения, а также вводит резервы с территории России.

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