IKEA открывает отделы обмена и возвращения в РФ, однако продажа товаров остается недоступной
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Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA с 1 июня открывает в РФ отделы обмена и возвращения. Для покупателей магазины по-прежнему останутся закрытыми.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на официальном сайте компании.
"С 1 июня отделы Обмена и возвращения в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени.
Продажа приостановлена на неопределенный срок, пожалуйста, следите за информацией на нашем сайте", - говорится в сообщении.
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