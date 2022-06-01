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IKEA открывает отделы обмена и возвращения в РФ, однако продажа товаров остается недоступной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ikea

Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA с 1 июня открывает в РФ отделы обмена и возвращения. Для покупателей магазины по-прежнему останутся закрытыми.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на официальном сайте компании.

"С 1 июня отделы Обмена и возвращения в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает ежедневно с 08:00 до 21:00 по местному времени.

Продажа приостановлена на неопределенный срок, пожалуйста, следите за информацией на нашем сайте", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
idioty.
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01.06.2022 16:09
+7
Нехай у Маріуполі відкриють.
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01.06.2022 16:11
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idioty.
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01.06.2022 16:09 Ответить
a tolku ?skora tam pokupateli tolko s dyroi v karmanah budut
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01.06.2022 16:13 Ответить
Щоб мати діру в кишені -- треба мати спочатку штани...
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01.06.2022 16:18 Ответить
Нехай у Маріуполі відкриють.
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01.06.2022 16:11 Ответить
"відділи обміну" - це відділи обміну товарів на гроші?
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01.06.2022 16:13 Ответить
да они , скоро, начнут за щеку , принимать
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01.06.2022 16:50 Ответить
не ужели на раиси, как бы это и не звучало дико по ЗАКОНУ, товар можно вернуть всегда.
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01.06.2022 16:11 Ответить
на всю оставшуюся жизнь зарекусь у этих идиотов что-то покупать
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01.06.2022 16:40 Ответить
Ікея досі їм зарплати виплачує🙄
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01.06.2022 17:15 Ответить
Жадібні скоти. Без рашистського ринку не протрималися більше трьох місяців.
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01.06.2022 18:00 Ответить
Ну і що? Для повернення товарів тільки. А навіщо повертати, якщо не купиш? І потролити жовто-блакитним.
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01.06.2022 21:50 Ответить
 
 